Espíritu de Montjuïc: 26 horas de competición y de actividades

En plena semana de Espíritu de Montjuïc, los prolegómenos en el Circuit de Barcelona–Catalunya están prácticamente finalizados para acoger, los próximos días 21, 22 y 23 de marzo, a todos los equipos de las series Peter Auto, el mayor promotor mundial de carreras en pista para vehículos clásicos e históricos. Serán 26 horas en tres días para ver rodar a los 330 vehículos en competición inscritos, sea en entrenamientos, calificaciones o en las 14 carreras que se disputarán.



El organizador de este gran espectáculo automovilístico histórico, Escudería Targa Iberia, también tiene ultimado el programa de actividades para todos los públicos, familias incluidas, que tendrán lugar en zonas específicas del paddock paralelamente a la actividad que tenga lugar al mismo tiempo en la pista.

Los 330 coches inscritos, distribuidos en las 9 categorías de la que será primera manifestación de la temporada para las series Peter Auto, empezarán a rodar en sesiones de entrenamientos, seguidas de las primeras calificaciones, el viernes 21. El sábado y domingo se vivirán las carreras. Todas las categorías gozan de unas listas de inscritos extraordinariamente nutridas, destacando las 79 unidades de Classic Endurance Racing, distribuida en dos subcategorías, ambas con los vehículos de resistencia más legendarios de los años 60 y 70 (Porsche 917K, Ferrari 512 M, Ford GT40).

La siguiente en número de participantes es Endurance Racing Legends, con dos parrillas con un total de 63 GT y Prototipos de los años 90 y 2000 (Audi R8 LMP, Dome S101, Lola B05, Bentley Speed 8, Courage C65). El Grupo C es una de las estrellas, 20 máquinas de resistencia de 1982 a 1993 (Peugeot 905 Evo, Porsche 962 C, Mercedes-Benz C11, Spice SE90). Además de estos Prototipos de extraordinario palmarés y aspecto, un evento histórico de estas características siempre tiene a los Turismos como uno de los polos de atracción. En Espíritu de Montjuïc hay un gran número de vehículos de todas las épocas y características.

31 unidades representarán la gran era del Campeonato de Europa de Turismos en la impresionante parrilla de la Heritage Touring Cup (Ford Capri RS, BMW 3.0 CSL, Alfa Romeo GTAm); también los 48 turismos pre-63 y GT pre-66 de Sixties’ Endurance (Shelby Cobra Daytona, AC Cobra, Jaguar E-Type, Austin-Healey 3000, Lotus Elan 26R); la selección de 15 turismos con pedigrí anteriores a 1966 de la Classic Touring Challenge (Mini Cooper S, Alfa Romeo Giulia Sprint, Ford Cortina Lotus); y la impresionante flota de 44 coches de los años 50 y 60 de The Gentlemen Challenge (Ferrari 250 GTO SWB «Breadvan», Porsche 356 y 904 GTS, Maserati Tipo 61 «Birdcage»), uno de ellos pilotado por el español Guillermo Fierro.

Por último, es digna de destacar y de presenciar la actuación de la única categoría monomarca presente en Espíritu de Montjuïc, la 2.0l Cup, que la componen 27 unidades idénticas de Porsche 911 batalla corta de 2.0 litros, preparados según la normativa FIA anterior a 1966.

Exposición sobre la Fórmula 1 en un aniversario especial

Los 330 vehículos en competición de las series Peter Auto serán los grandes y exclusivos protagonistas en la pista. Estas máquinas también acapararán el interés cuando estén en el paddock, esperando su entrada en acción, pero en este caso compartiéndolo con las actividades programadas y, en especial, con la única e irrepetible exposición sobre la Fórmula 1 y el circuito urbano de Montjuïc. El motivo es que en 2025 se celebran 50 años desde que se disputó el último Gran Premio de España en dicho trazado. Y todo ello cuando esta misma temporada la propia Fórmula 1 llega a los 75 años de historia.

En la muestra, que estará ubicada todo el fin de semana en el box nº 1, se podrán admirar tres exposiciones de fotografías y objetos: la primera sobre la F-1 de 1975, otra que tendrá como protagonista al mítico piloto barcelonés Alex Soler-Roig, y una tercera dedicada a otro importante aniversario, los 70 años de Escudería Barcelona. Las fotografías las aporta JAS Info Service y los objetos el archivo Nou Onze.

En la zona de entrada al box nº 1 estarán expuestos cuatro monoplazas de los primeros años de la Fórmula 1: Cooper T43–Climax (1957), Lotus 49C–Ford (1969), Lotus 72C–Ford (ganador del G.P. de España de Montjuïc de 1973, con Emerson Fittipaldi) y Hesketh 308–Ford (1974). La muestra se completará con un GT de pura raza: el Aston Martin DB4 GT con el que Paco Godia se adjudicó el Trofeo Nuvolari de 1962, organizado por Escudería Barcelona.

Homenaje a Alex Soler-Roig

El homenaje de Espíritu de Montjuïc al último piloto español que rodó con un Fórmula 1 en el circuito de Montjuïc, Alex Soler-Roig, será el punto de arranque de la exposición, ya que el propio piloto, de actualmente 93 años, asistirá a un breve acto el viernes 21, a las 11:30 horas y en la sala de briefing del Circuit de Barcelona-Catalunya para, posteriormente, inaugurar la exposición. Alex Soler-Roig fue una de las grandes figuras europeas en Turismos y piloto relevante con barquetas y Sports en los años 60, siempre con unidades Porsche: 906, 907, 908, 910 y 917. Con el Lotus 49C presente en la exposición, Alex Soler-Roig debutó en la Fórmula 1 en 1970, en concreto en el Gran Premio de España que se disputó en el Jarama.

Las familias y los aficionados, protagonistas de Espíritu de Montjuïc

El espectáculo de Escudería Targa Iberia llega a los 15 años desde que se organizó la primera edición, en 2011, y reúne muchos ingredientes para que los aficionados, pero también los espectadores de todas las edades y sus familias, encuentren suficientes alicientes. Todo para revivir la pasión que generaba el automovilismo en el circuito de Montjuïc, trasladada en la actualidad al moderno Circuit de Barcelona–Catalunya. Un ambiente ‘vintage’ creado alrededor del automóvil clásico e histórico, algo que sólo se puede vivir en Espíritu de Montjuïc.

Las numerosas actividades que ha preparado Escudería Targa Iberia en pleno corazón del espectáculo son tan variadas como atractivas para el espectador: American Graffiti Meeting (exposición de Hot-Rod y coches americanos, sábado 22); charla-coloquio sobre vehículos históricos (sábado 22, 12h); exposición Classic Manía y aparcamiento Premium (todos los días); música en directo y baile (diariamente, según horarios); mercadillo y tiendas de todo tipo (cada día); actividades para los pequeños y su familia (circo, autos de choque, actividades participativas, según horarios). Todas las entradas tienen acceso al paddock para poder admirar, tocar, fotografiar y vivir la emoción que aporta un evento sin igual en toda España.

Con el Legado María de Villota

Como en los últimos años, cualquier aficionado puede colaborar con el objetivo solidario del Legado María de Villota – Fundación Ana Carolina Diez Mahou, creado por la desaparecida piloto, realizando una donación voluntaria en la compra de entradas, a partir de 1€.

Información y consulta para la compra de entradas: https://espiritudemontjuic.com/