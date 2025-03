​Las Fuerzas de Seguridad investigaron la desaparición de 16.147 personas en 2024 y esclarecieron el 72 por ciento de los casos en menos de una semana

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presidido este lunes la cuarta reunión de la Comisión de Seguimiento del I Plan Estratégico en Materia de Personas Desaparecidas (2022-2024) y ha mantenido un encuentro con representantes de las familias, asociaciones y fundaciones del sector.



Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigaron el año pasado 16.147 desapariciones en España, según datos del último informe anual del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES). La cifra supone un aumento del 6 por ciento respecto a 2023.

Los agentes registraron 26.345 denuncias en 2024, de las cuales 11.552 corresponden a ciudadanos con un único episodio de desaparición y el resto a reincidentes, con una media de 3,2 denuncias por persona. Este índice de repetición es más alto entre los adolescentes.

El 50,6 por ciento de los desaparecidos son mayores de edad y un 49,4 por ciento menores. Dos de cada tres afectados son varones españoles y el 91 por ciento de los casos son catalogados como ausencias voluntarias, según revela el informe del CNDES publicado este lunes.

“Gracias a la labor del Centro Nacional de Desaparecidos y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se ha resuelto el 95,5 por ciento de las denuncias”, ha subrayado Grande-Marlaska en su intervención. “Más del 72 por ciento de ellas fueron esclarecidas en menos de una semana, lo que da muestra del esfuerzo realizado en las investigaciones”.

“Solo el 1,4 por ciento de las desapariciones denunciadas han finalizado con el fallecimiento y, de ellas, la mitad de los casos corresponden a muertes accidentales”, ha precisado Pilar Muniesa, directora del CNDES.

Nuevos carteles oficiales

El ministro del Interior ha destacado los avances realizados durante la vigencia del I Plan Estratégico en Materia de Personas Desaparecidas, que “han convertido a España en una referencia internacional en el sector”, y ha anunciado una batería de nuevas medidas para seguir mejorando el sistema de búsqueda y la atención a las familias.

Grande-Marlaska ha presentado este lunes los nuevos carteles oficiales de desaparecidos. Los diseños ofrecen más información, fotografías más grandes y medidas de protección adicionales para la imagen de los afectados. “Queremos ayudar en la localización de las personas desaparecidas, pero también, con la misma intensidad, respetar su dignidad”, ha afirmado el ministro.

Los nuevos carteles incorporan un código QR con información adicional sobre los casos y suponen una herramienta fundamental para luchar contra la desinformación en un ámbito especialmente sensible. Esto es, los carteles oficiales están autorizados por los agentes involucrados en la investigación y consensuados por las familias de los desaparecidos.

Además, el CNDES reducirá la huella digital de las imágenes de los afectados. Los carteles oficiales desaparecerán en menos de 12 horas tras el esclarecimiento de los casos, en lugar de las 48 horas actuales. De este modo, el centro pretende evitar la difusión incontrolada en redes y plataformas de la imagen de una persona cuyo paradero ha sido resuelto.

“Consideramos necesario que la exposición pública sea la mínima indispensable y por eso se va a borrar la huella digital en solo medio día”, ha insistido el ministro Grande-Marlaska. “Vamos a evitar que la imagen de un desaparecido circule sin autorización de sus familias o que permanezca en las plataformas digitales cuando hayan sido esclarecidos”, ha añadido.

II Plan Estratégico en Materia de Personas Desaparecidas

En este sentido, el ministro del Interior ha avanzado que el CNDES ultima los detalles del futuro II Plan Estratégico en materia de Personas Desaparecidas, que estará en marcha en 2025 y tendrá una duración ampliada a cuatro años para permitir el pleno desarrollo de las medidas.

El II Plan Estratégico incluirá el uso de la nueva cartelería, la incorporación de recursos tecnológicos en la investigación e identificación de desaparecidos y un procedimiento actualizado para la coordinación de los agentes.

El nuevo protocolo unificado para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ahonda en la comunicación entre los agentes, especialmente cuando se producen cambios de competencia en una investigación. Esta situación es frecuente cuando las pesquisas se extienden por varios territorios. El tiempo de reacción es fundamental y el CNDES quiere potenciar una cooperación ágil, fluida y eficiente en este campo.

Desapariciones de larga duración

Además, el II Plan Estratégico suma innovaciones en el tratamiento de las llamadas ‘desapariciones de larga duración’. El CNDES ha incorporado el rastreo de boletines oficiales y archivos históricos con el objetivo de comparar las declaraciones de fallecimiento publicadas por los juzgados con la base de datos de Personas Desaparecidas y Restos Humanos (PDyRH).

En los casos de desapariciones superiores a los diez años (o cinco en ciudadanos mayores de 75 años), las familias pueden solicitar la declaración judicial de fallecimiento. Entonces, como último trámite legal, se publica el expediente en el BOE. El CNDES trabaja para revisar esas declaraciones antiguas y cotejar la identidad de los afectados con los más de 3.500 restos de personas sin identificar (ADN, huellas) clasificadas en su base de datos PDyRH.

Durante los tres primeros años del I Plan Estratégico, los especialistas del sistema PDyRH esclarecieron un total de 35 desapariciones de larga duración. Y solo en los primeros pasos del sistema de rastreo de boletines y archivos, el CNDES ha conseguido identificar a nueve personas desaparecidas entre los años 1977 y 2004.

“Sobre las denuncias de desapariciones todavía no esclarecidas, créanme cuando les digo que no olvidamos ningún caso hasta que se resuelve”, ha señalado el ministro del Interior en su encuentro con las familias este lunes. “No importan los años que hayan pasado, es una cuestión de convencimiento personal: todas las familias tienen derecho a saber qué pasó con su ser querido”.

En este sentido, Grande-Marlaska reiteró su solidaridad con las víctimas de la DANA de Valencia del pasado mes de octubre y recordó a las tres personas que aún permanecen desaparecidas. “Nadie dejará de buscarlos”.