El método Social Media Dinàmic Eficient (SMDE) celebra una década optimizando el ROI en comunicación y marketing

La agencia de comunicación y marketing de Barcelona, edeon, ya hace una década que aplica su método propio para mejorar las estrategias de sus clientes a medio y largo plazo Este 2025 se cumplen diez años desde que el Doctor Lluís Feliu introdujo el Método Social Media Dinámico Eficiente (SMDE), una metodología innovadora destinada a ayudar a las empresas a calcular el retorno de la inversión (ROI) de sus estrategias en las redes sociales. Este hito representa una década de evolución y consolidación de un método que ha transformado la forma en que las empresas evalúan la eficacia de sus acciones de comunicación digital.

El origen de un método clave para el marketing digital

El SMDE empezó a aplicarse en 2015 como una herramienta para mejorar la toma de decisiones en estrategias digitales. Con el crecimiento exponencial de las redes sociales como canales de comunicación y promoción, las empresas se encontraban con la necesidad de obtener métricas precisas sobre el impacto real de sus campañas. El Doctor Lluís Feliu desarrolló el método SMDE con el objetivo de proporcionar un sistema fiable y adaptado a la realidad cambiante del sector.

Pocos años después de su introducción, el SMDE recibió un impulso académico importante cuando la tesis doctoral del Doctor Feliu avaló su eficacia y aplicabilidad. Esta investigación no solo profundizó en el estudio del método, sino que también proporcionó pautas claras para su ejecución en distintos contextos empresariales.

De la investigación a la aplicación empresarial

Con una base teórica consolidada y la experiencia práctica adquirida en la última década, el SMDE se ha convertido en una herramienta clave para empresas de diversos sectores. Actualmente, la agencia de comunicación y marketing edeon, con sedes en Girona y Sant Cugat del Vallès, es la encargada de comercializar el método en proyectos tanto online como offline.

El SMDE se basa en el análisis de diferentes KPIs (Key Performance Indicators) para determinar la eficacia de las acciones de comunicación. Los principales indicadores que se tienen en cuenta para desarrollar el método son el Click Through Rate (CTR), el número de conversiones, el tráfico social, la reputación, la prescripción y la fidelización. Estos indicadores permiten evaluar tanto el impacto inmediato de una campaña como su capacidad para generar una relación estable y de confianza con sus clientes.

Uno de los aspectos más innovadores del SMDE es su capacidad para trascender el ámbito digital y aplicarse también en campañas tradicionales. Esto permite a las empresas calcular el retorno de la inversión en acciones de comunicación y marketing que no estén necesariamente vinculadas a las redes sociales, tales como eventos presenciales, publicidad en medios convencionales o estrategias de relaciones públicas.

Un futuro de crecimiento e innovación

Según el Doctor Lluís Feliu, cofundador de la agencia edeon y creador del método SMDE, muchas empresas siguen invirtiendo a ciegas, creyendo que es imposible detectar la evolución de la reputación, la fidelización y la prescripción. La clave del método SMDE es conseguir detectar qué cliente se fideliza, qué cliente deriva nuevos usuarios y cómo evoluciona la reputación de la marca. Con este cálculo, las empresas pueden realizar un buen seguimiento de sus campañas y decidir si es conveniente realizar cambios en sus estrategias.

Con una trayectoria de diez años de éxito, el SMDE ha demostrado su capacidad para evolucionar y adaptarse a las cambiantes necesidades del sector. Su consolidación en el mercado y su reconocimiento académico garantizan un futuro prometedor, marcando el camino hacia una comunicación empresarial más eficiente y basada en datos objetivos.