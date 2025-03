Between Traducciones habla sobre la nueva normativa que moderniza la certificación de los traductores jurados con firma electrónica

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la Orden AUC/213/2025, que introduce cambios significativos en la certificación de las traducciones juradas en España. Gracias a esta nueva normativa, los traductores jurados podrán firmar digitalmente sus traducciones, por lo que ya no será necesario utilizar el sello físico ni la firma manuscrita. De este modo, se agilizan los trámites y se garantiza la validez legal de los documentos electrónicos Este avance supone una transformación clave para el sector de la traducción jurada en España, que llevaba años esperando una regulación adaptada a la evolución de la Administración electrónica y a la normativa europea en materia de firma digital.

¿Qué cambia con esta nueva normativa?

Según la norma publicada en el BOE:

La firma electrónica cualificada tiene la misma validez legal que la firma manuscrita.

tiene la que la firma manuscrita. Se introduce un cuadro de texto con los datos del traductor jurado , que elimina la obligatoriedad de incluir el sello físico.

, que elimina la obligatoriedad de incluir el sello físico. Se establece el formato PAdES (PDF firmado electrónicamente) como estándar para la certificación digital.

como estándar para la certificación digital. La verificación de las traducciones firmadas electrónicamente puede realizarse a través de la plataforma oficial VALIDe del Gobierno de España. Impacto en el sector de la traducción jurada

Este cambio supone un gran avance, ya que acelera los plazos de entrega al permitir la recepción inmediata de las traducciones juradas en formato digital y, por tanto, evitar los envíos físicos. Además, aporta mayor seguridad jurídica y reduce costes para ambas partes, pues se eliminan los gastos de impresión y envío postal.

Ana Gutiérrez González, Traductora-Intérprete Jurada y directora de Between Traducciones, señala: «Esta medida supone un cambio muy positivo para los traductores jurados y para los clientes. La transición a la traducción digital permite ofrecer un servicio más rápido, seguro y eficiente, sin que la validez legal de los documentos se vea comprometida».

Traducciones juradas digitales con plena garantía legal

En Between Traducciones se han estado preparando para este cambio y ya ofrecen traducciones juradas con firma electrónica cualificada. Desde el pasado 8 de marzo, los clientes reciben:

Un archivo PDF firmado electrónicamente , con plena validez legal.

, con plena validez legal. Una versión imprimible con la firma validada en VALIDe, por si necesitan presentar el documento en papel. Para quienes necesiten una traducción jurada certificada, Between Traducciones ofrece asesoramiento y garantiza el cumplimiento de todos los requisitos legales vigentes. Más información disponible en su página web.