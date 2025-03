El mercado cambia las reglas: de la avaricia al miedo

Esta semana se presenta como un punto de inflexión en el panorama financiero, donde múltiples frentes nos invitan a replantear nuestras estrategias de inversión. Mientras el mercado sigue siendo un reflejo de emociones en constante conflicto, donde el miedo a perder dinero y la avaricia por no quedarse fuera se disputan el protagonismo, se vislumbra un cambio de mentalidad. Tras dos años dominados por el "FOMO", ahora parece imperativo centrarse en evitar pérdidas en lugar de perseguir oportunidades a cualquier costo.

El foco principal recae en la próxima reunión de la Reserva Federal. Con la decisión de mantener las tasas sin cambios como se espera, el verdadero interés se centrará en el nuevo “Dot Plot” y en la conferencia de prensa de Jerome Powell. Los inversores estarán atentos a cualquier indicio sobre las proyecciones de crecimiento y a comentarios que arrojen luz sobre las políticas comerciales, especialmente en un contexto en el que las tensiones tarifarias han generado incertidumbre.

Paralelamente, a pesar de que el S&P 500 ha retrocedido un 10% desde sus máximos, la volatilidad no se ha disparado. Esto sugiere que, si bien el mercado corrige, aún no se ha desencadenado el pánico que normalmente caracteriza a una recesión. La moderada volatilidad y los spreads de crédito relativamente estables indican que se trata más de un ajuste en las valoraciones, particularmente en los activos sobrevalorados de las grandes tecnológicas, que de un colapso económico.

En este escenario, la estrategia para los inversores debe ser prudente y selectiva. Es el momento de construir posiciones sólidas, centrarse en sectores defensivos y apostar por empresas con flujos de caja robustos y dividendos crecientes. Mantener liquidez para escalonar compras y gestionar el riesgo de manera efectiva será clave para capitalizar las oportunidades que surjan cuando el mercado finalmente encuentre su nuevo equilibrio.

Así las cosas, mientras los precios y el sentimiento continúan definiendo el camino a seguir, los inversores deben transformar la incertidumbre en una oportunidad para fortalecer sus carteras y adoptar una postura de largo plazo que resista la volatilidad del entorno actual.

¿Qué vigilar esta semana?

Todas las miradas estarán puestas en la Reserva Federal, que anunciará su segunda decisión sobre tipos de interés del año. Se espera que mantenga los tipos sin cambios, por lo que el verdadero interés se centrará en el “Dot Plot actualizado” y en la conferencia de prensa de Jerome Powell, en busca de pistas sobre las proyecciones de crecimiento y comentarios sobre aranceles.

Además, la incertidumbre generada por las declaraciones de Trump sobre tarifas y la escalada de la guerra comercial ha enfriado el sentimiento del mercado, afectando las expectativas de crecimiento. Por otro lado, los inversores también estarán atentos a los resultados trimestrales de dos grandes nombres: Nike y FedEx, que podrían ofrecer indicios sobre la salud de la economía.