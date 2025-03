De un pequeño pueblo de Ávila de 5000 habitantes a liderar la venta de viviendas en la zona sur de Madrid

Hay historias que demuestran que el esfuerzo, la constancia y la honestidad siguen siendo claves para alcanzar el éxito. Ese es el caso de Delavera, una consultora inmobiliaria que nació de la visión y el trabajo de Sergio Sáez y Ezer González, dos profesionales que, partiendo de un pequeño pueblo de Ávila, han conseguido posicionarse como un referente en la venta de viviendas en la zona sur de Madrid.

Raíces humildes, valores sólidos Delavera toma su nombre de la comarca de La Vera, un enclave de apenas 5.000 habitantes donde la palabra y el esfuerzo tienen más valor que cualquier contrato. Sergio y Ezer crecieron en ese entorno, con la convicción de que la confianza se gana con hechos, no con promesas vacías. Desde el principio, supieron que su enfoque en la honestidad, la cercanía con el cliente y la profesionalidad marcaría la diferencia en un sector tan competitivo como el inmobiliario.

Paso a paso, construyendo un referente en el sector Cuando iniciaron su andadura en el sector inmobiliario, sabían que no sería un camino fácil. Se propusieron hacer las cosas de manera diferente: ofrecer un servicio basado en la transparencia, el conocimiento profundo del mercado y la inversión en estrategias de venta innovadoras.

Con el tiempo, la reputación de Delavera fue creciendo. Gracias a su conocimiento del mercado en la zona sur de la comunidad de Madrid y a su capacidad para hacer que las viviendas de sus clientes destacaran, fueron ganando la confianza de cada vez más propietarios. Desde el principio, Sergio Sáez (CEO), apostó por:

·Formación constante

·Una fuerte inversión en tecnología

·Un equipo especializado en marketing inmobiliario avanzado

Sin perder de vista lo más importante: tratar a cada cliente con la cercanía y la transparencia que siempre han defendido.

Especialización: expertos en la venta de viviendas Delavera no trabaja alquileres ni locales comerciales, y se dedica exclusivamente a la venta de viviendas. Esto les ha permitido dominar cada aspecto de este proceso y conocer al detalle el mercado residencial. “En nuestro pueblo siempre decían: Quien mucho abarca, poco aprieta, y nosotros hemos aplicado esa filosofía en nuestro negocio”. Gracias a esta especialización, han vendido más de 200 viviendas en los últimos años, consolidándose como expertos en el sector.

Por qué Delavera es un referente en la zona sur de Madrid Hoy, tras años de trabajo y cientos de operaciones exitosas, Delavera se ha consolidado como una de las consultoras inmobiliarias más reconocidas en la zona sur de Madrid.

Pero lo que realmente les enorgullece no son las cifras, sino las historias de cada familia que ha confiado en ellos y a la que han ayudado a dar el siguiente paso en su vida.

Sergio Sáez, CEO en Delavera, lo tiene claro: "No hemos llegado hasta aquí por casualidad. Nos hemos ganado nuestra posición en el sector porque seguimos fieles a nuestros principios: transparencia, honestidad y un compromiso real con nuestros clientes. No prometemos lo imposible, no usamos tácticas agresivas ni jugamos con las expectativas. Nuestro único objetivo es hacer bien nuestro trabajo y conseguir que quienes confían en nosotros vendan su vivienda de la mejor manera posible. No somos los más grandes (ni queremos serlo), pero sí los que más se implican”.

Sergio y Ezer vienen de un pequeño pueblo llamado Candeleda, donde la palabra tiene valor, y esa sigue siendo su mejor garantía.