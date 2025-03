El Santander Golf Tour abre la puerta al Tenerife Women’s Open

El Santander Golf Tour 2025 está a punto de comenzar su décima edición con más emoción que nunca. En un anuncio que refuerza el compromiso del circuito con el desarrollo del golf femenino, se ha confirmado que la jugadora que lidere el ranking tras las tres primeras pruebas de la temporada obtendrá una invitación para disputar el Tenerife Women’s Open, torneo del Ladies European Tour (LET) que se celebrará en Abama Golf (Tenerife) del 5 al 8 de junio.

Vista de Abama Golf, sede del Tenerife Women's Open.

La carrera hacia este gran premio arranca esta próxima semana, los días 20 y 21 de marzo, en el recorrido links de Empordà Golf, (Girona). El formato elegido para el evento es el Birdie Challenge, modalidad que fue novedad en el circuito el año pasado y tuvo gran éxito entre las profesionales, premiando a la jugadora que consiga más birdies en el global del torneo. Para incentivar un juego aún más ofensivo, las jugadoras tienen el par garantizado en cada hoyo. En caso de que alguna no consiga hacer ningún birdie en los nueve primeros hoyos, su resultado en el hoyo 9 será un bogey, y lo mismo ocurrirá en la segunda vuelta. Esta modalidad permite que las golfistas ataquen cada bandera sin miedo a cometer errores, ofreciendo un espectáculo dinámico y lleno de emoción desde la primera jornada de competición. María Herráez, actual campeona del ranking del circuito, se alzó con la victoria en esta misma sede el año pasado.

El segundo torneo de la temporada se disputará en el Club de Golf El Saler (Valencia), los días 9 y 10 de abril, bajo formato stroke play. Considerado uno de los mejores campos de España, su diseño combina zonas de dunas junto al Mediterráneo con tramos de pinos, ofreciendo un desafío donde la gestión del viento y la precisión en los golpes largos juegan un papel fundamental de cara al resultado final.

El tercer y último torneo antes de definir a la jugadora que accederá al Tenerife Women’s Open será el torneo match-play en el Real Golf de Pedreña (Cantabria), del 14 al 16 de mayo. Este evento, convertido en un clásico del Santander Golf Tour, celebra su primera jornada en formato stroke play, y las dieciséis mejores avanzan a la fase eliminatoria, donde se enfrentan durante los dos últimos días en un emocionante cuadro de match-play hasta coronar a la campeona.

Póster oficial del Tenerife Women's Open.



El Tenerife Women’s Open representa de este modo una gran oportunidad para las jugadoras del Santander Golf Tour de competir en un evento de primer nivel, novedad este año en el circuito europeo. Abama Golf, sede del torneo, es un campo diseñado por Dave Thomas, caracterizado por su diseño técnico y espectaculares vistas al Atlántico y La Gomera. Su recorrido exigirá a las participantes lo mejor de su repertorio, en una cita que contará con las mejores jugadoras del LET.

Con este anuncio, el Santander Golf Tour sigue consolidándose como un trampolín hacia la élite del golf femenino. Además, cabe recordar que la ganadora del ranking del circuito a final de año recibirá una invitación al Andalucía Costa del Sol Open de España presented by Oysho, también perteneciente al Ladies European Tour, así como una plaza directa para la fase final de la Escuela de Clasificación del LET (Q-School), una oportunidad clave para acceder al máximo circuito del golf femenino europeo.