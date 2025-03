Tezanos, Pedro y los separatas

Los acuerdos que adopta el odiado Gobierno sanchista con otros partidos políticos que también son españoles, al menos de momento, son refrendados siempre de forma satisfactoria (para ellos) por el CIS, y claro está que, aunque el CIS tenga unos resultados de sus encuestas que no aprueban las felonías de Sánchez, este irreverente CIS no puede decir otra cosa que no sea el dictamen que le llega del Jefe Supremo Sánchez.

Seamos claros: los colores que estimulan a Pedro y a Tezanos son los mismos sentimientos de desagravio que poseen los autócratas y dictadores populistas de izquierda.

La historia debe cambiar de argumento y de desenlace, y entonces, Tezanos y Sánchez terminarán por aceptar su fracaso, reconociendo que se adentraron en el camino que lleva al peligroso acantilado. El deseo es que sea el propio PSOE quien acabe pidiendo a secesionistas varios (gallegos, vascos y catalanes) que se larguen... ¡Y es que en todas las casas cuecen habas!

Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿Querrán largarse los separatas del lado del autócrata Pedro XXI El Corrupto aunque éste ya no quiera acostarse con ellos? Pues no sé... Se les acabaría el chollo a los vascos y catalanes.