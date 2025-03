​Opel Grandland vuelve con un sistema inteligente de calidad del aire especialmente eficaz llamado Intelli-Air

El nuevo Opel Grandland no solo es bueno, ¡es GRANDIOSO!" El SUV tope de gama cumple precisamente lo que promete la campaña de #GOGRAND internacional. Esto se aplica a las tecnologías de última generación, así como a la comodidad y la seguridad. Especialmente importante para las personas alérgicas la mayor parte del año y, sobre todo, en los próximos meses: aire limpio en el interior para que los ocupantes puedan respirar libremente y tener siempre una visión clara sin lágrimas en los ojos. De ello se encarga el sistema de calidad del aire Intelli-Air 'Clean Cabin' de última generación, disponible para el nuevo Grandland, así como para otros modelos de Opel.

Las ventajas de la calidad del aire interior creada por 'Clean Cabin' son múltiples:

• Contribuye significativamente al bienestar del conductor y los pasajeros.

• Los eficaces mecanismos de limpieza evitan el molesto picor de los ojos y la nariz de las personas alérgicas y permiten a todos los pasajeros respirar libremente.

• Esto aumenta la seguridad de todos los usuarios de la carretera.

Inteligente y altamente eficaz: vigile la calidad del aire interior con Intelli-Air

En el Opel Grandland, ganador del 'Golden Steering Wheel 2024', está disponible opcionalmente un sistema inteligente de calidad del aire especialmente eficaz llamado Intelli-Air. Combina filtros de aire y partículas altamente efectivos con un sistema de monitoreo de la calidad del aire. Controla continuamente el estado del aire interior, iniciando un intercambio automático cuando el aire se vuelve rancio. La calidad del aire se controla mediante la posición del respiradero de recirculación. Cuando la calidad del aire exterior es mala, el sensor de calidad del aire del automóvil (AQS) cierra la ventilación para que ningún contaminante pueda ingresar al interior del automóvil. Sin embargo, si el aire interior está viciado o contaminado, por ejemplo, debido al humo o al polvo en la ropa, la rejilla de ventilación se abre para suministrar a los pasajeros aire más fresco.



Gracias a Intelli-Air, el aire interior del nuevo Grandland se mantiene lo más limpio posible. Los pasajeros pueden verlo incluso por sí mismos: el sistema les informa de la calidad del aire a través de la gran pantalla táctil a color. Muestra un emoji con forma de coche que se basa en el AQI (Índice de Calidad del Aire) internacional. El color del emoji cambia según el estándar del aire en el interior. El estándar de aire en el habitáculo se controla mediante un sensor PM 2,5 que puede detectar partículas de hasta 2,5 micrómetros de tamaño.

Duplicación: la combinación de carbón activo filtra gases y olores

Intelli-Air garantiza buenos estándares de calidad del aire en el Grandland en combinación con los filtros combinados de partículas y carbón activo originales de Opel, que también están disponibles en muchos otros modelos de Opel. Constan de dos capas y, por lo tanto, no solo pueden mantener las partículas fuera del interior, sino que también pueden filtrar olores y gases como el ozono. Lo mejor de todo es que el polen se elimina casi al 100%.



La calidad de los filtros cumple con los más altos estándares. El material del filtro es repelente al agua, lo que evita que se congele en invierno o se convierta en el hogar de bacterias. A pesar del alto rendimiento del filtro, se garantiza una buena permeabilidad al aire. El filtro debe cambiarse una vez cada 12 meses para garantizar un aire interior limpio durante todo el año. Un sistema de gestión de filtros informa al conductor cuando es necesario un intercambio.

Comportamiento ideal durante la temporada de polen

Este equipamiento pionero puede desempeñar un papel importante en la protección de un ataque de alergia primaveral mientras sus ocupantes conducen. Con una alta concentración de polen, solo debe conducir el automóvil con las ventanas cerradas y dejar que Intelli-Air y los filtros se encarguen del resto. Esto también beneficia a la seguridad vial: si los conductores tienen que estornudar con más frecuencia, aumenta el riesgo de accidentes. En el tráfico del centro, por ejemplo, un coche puede recorrer 20 metros en el tiempo que tarda en estornudar. A 100 km/h, es posible que el conductor no tenga la vista en la carretera durante más de 50 metros. Lo mejor es asesorarse de antemano sobre el pronóstico actual de polen, por ejemplo, del servicio meteorológico local.

Además, los automovilistas deben abstenerse de tomar medicamentos, porque los llamados antihistamínicos pueden causar somnolencia. La ropa debe quitarse en el baño, no en el dormitorio, y lavarse el cabello por la noche para que el polen no caiga en la almohada. Un enjuague con cloruro de sodio por la mañana y por la noche calma la nariz irritada y un paño húmedo sobre los ojos alivia el picor. Además, la protección contra el polen y las rejillas de polvo fino en las ventanas ofrecen una barrera adicional y ayudan a mantener limpio el aire interior.



La frase del escritor

“Todo en la vida está en otro lugar, y llegas allí en coche”, - E. B. White.