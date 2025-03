Retroceden los derechos de las mujeres en uno de cada cuatro países

Mujeres, con sus hijos, caminan por un campo de refugiados en Níger. Los conflictos armados, con la carga de violencia sexual de la que son víctimas mujeres y niñas, muestra el retroceso en hacer valer los derechos de la mujer la cuarta parte de los países, 30 años después de que los gbiernos se comprometiesen a sostenerlos en la Declaración y Plan de Acción de Beijing. Imagen: Eskinder Debebe / ONU

NACIONES UNIDAS – Cada 10 minutos una mujer o una niña es asesinada por su pareja o alguien de su familia, solo 87 países han sido liderados en algún momento por una mujer, y uno de cada cuatro países en el mundo dio cuenta de retrocesos en los derechos de las mujeres durante el año 2024.

El nuevo informe de la entidad ONU Mujeres, “Los derechos de las mujeres bajo examen, 30 años después de Beijing”, indica que a pesar de los avances logrados en tres décadas los derechos de las mujeres y niñas se enfrentan a un escenario sin precedentes de amenazas cada vez mayores.

La capital china albergó en 1995, hace 30 años, de la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que adoptó la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, con compromisos de los gobiernos para aumentar los derechos de las mujeres, garantizar la igualdad de género y tomar medidas para su progreso en educación, salud y ante la pobreza.

Sin embargo, en el último decenio el mundo registró un aumento de 50 % en el número de mujeres y niñas que viven en entornos de conflicto, y los defensores de los derechos de las mujeres se enfrentan cada día a acoso, ataques personales e incluso la muerte.

Las amenazas incluyen niveles más altos de discriminación, protecciones jurídicas más débiles, menor financiamiento para los programas y las instituciones que apoyan y protegen a las mujeres, y la difusión de estereotipos nocivos mediante la tecnología digital y la inteligencia artificial.

“La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres se enfrentan a desafíos complejos, pero nos mantenemos firmes y avanzamos con ambición y determinación. Las mujeres y niñas están exigiendo un cambio, y no merecen menos”, afirmó Sima Bahous, directora ejecutiva de ONU Mujeres.

En un mensaje con motivo del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, el secretario general de la ONU, António Guterres, expresó que “cuando las mujeres y niñas salen adelante, todas las personas prosperamos. Sin embargo, los derechos humanos de las mujeres están siendo atacados en todo el mundo”.

“En lugar de asistir a una generalización de la igualdad de derechos, lo que se está generalizando es la misoginia. En conjunto, debemos mantenernos firmes para hacer que los derechos humanos, la igualdad y el empoderamiento se hagan realidad para todas las mujeres y niñas, para todas las personas, en todas partes”, agregó.

El informe de ONU Mujeres trae un conjunto de cifras que muestran el panorama de avances y rezagos, comenzando porque en el mundo se hicieron 1531 reformas legislativas en favor de la mujer, entre 1995 y 2024, pero en conjunto las mujeres tienen solo 64 % de los derechos de los que disfrutan los hombres.

La proporción de mujeres en los parlamentos se ha duplicados con creces desde 1995, pero hoy tres cuartas partes de los parlamentarios son hombres.

Alrededor de 10% de las mujeres y las niñas viven en hogares extremadamente pobres, pero 34% de las que tienen entre 18 y 34 años y, por ello, mayor probabilidad de tener hijos pequeños.

Desde 2022, los casos de violencia sexual relacionada con los conflictos armados han aumentado 50%, y 95 de las víctimas son mujeres o niñas.

Las jóvenes superan a sus pares masculinos en la tasa de finalización del segundo ciclo de educación secundaria. En la esfera digital, la proporción de mujeres que utilizan internet aumentó de 50% al 65% entre 2019 y 2024.

Las brechas de género en el empleo llevan décadas estancadas. En el mundo, 63% de las mujeres de 25 a 54 años integran la fuerza de trabajo, frente a 92% de los hombres. Las mujeres siguen desempeñando 2,5 veces más trabajo de cuidado no remunerado que los hombres.

La proporción mundial de mujeres que reciben al menos una prestación social aumentó en un tercio entre 2010 y 2023. Aun así, 2000 millones de mujeres y niñas no tenían derecho a protección social en 2023.

Entre 2003 y 2023, la proporción de mujeres que contrajo matrimonio en la infancia disminuyó, de 24% a 19%. No obstante, los avances en la prevención de ese matrimonio fueron más importantes en los hogares más ricos que en los más pobres.

Y en 2021-2022 la igualdad de género fue un objetivo de política de 42% de la asistencia oficial para el desarrollo bilateral asignable, cifra inferior a 45% de 2019-2020. Solo cuatro por ciento de la asistencia se destinó a programas cuyo objetivo principal era la igualdad de género.

El informe de ONU Mujeres propone un nuevo Programa de Acción Beijing+30, cn énfasis en varios ítems, como garantizar la igualdad de acceso a la tecnología, y la seguridad y privacidad de las mujeres y niñas en sus actividades en línea.

Asimismo, erradicación de la pobreza, con inversiones en protección social, cobertura sanitaria universal, educación y servicios de cuidados sólidos para que las mujeres y niñas puedan prosperar.

Luego, “cero violencia”: los países deben adoptar e implementar leyes para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas, con planes dotados de recursos adecuados que incluyan el apoyo a las organizaciones de base comunitaria que se encuentran en la primera línea de la prevención y la respuesta.

También se plantea pleno poder de decisión: las medidas especiales de carácter temporal, como las cuotas de género, han demostrado ser eficaces para aumentar rápidamente la participación de las mujeres.

Finalmente, se reclama justicia climática, con la mujer en un papel central de liderazgo; paz y seguridad, y que las organizaciones de mujeres que trabajan en la primera línea reciban financiamiento específico y sostenido, con el fin de construir una paz duradera.

Fuente: IPS