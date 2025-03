Avance de algunas de las novedades 'beauty' de 2025

Comenzamos el año con muchísimas novedades ‘beauty’. Toma nota de un avance de las primicias de este primer trimestre del año: tratamientos de belleza, soluciones antiedad, lo último en colorido, la más avanzada protección solar, etc.

SISLEY

Además de novedades en protección solar, que os contaré en breve, estos días asistimos a una presentación en la que Sisley nos adelantó las novedades en Hair Rituel y su último lanzamiento Color Cloud.

COLOR CLOUD: un producto de color dos en uno, para llevar en el bolso y retocar tus mejillas y labios en cualquier momento. Textura ligera y cremosa, con acabado mate en polvo, atenúa las líneas finas y las imperfecciones además de dejar las mejillas aterciopeladas y los labios hidratados.

Disponible en tres tonos: Tawny, nude profundo; Rosy, un rosa fresco; y Berry, frambuesa con matiz rosa palo.

Nos ha encantado su formato, como si de un pintalabios se tratara, Color Cloud promete ser el compañero ideal para llevar a todas partes, os salvará en más de una ocasión para estar perfect@s en cualquier momento, un producto versátil que además aporta luz y tiene un efecto "nublado" que lo hace súper natural, transparente y healthy.

PVP 68.50€ Fecha lanzamiento: Abril



En el apartado de HAIR RITUEL, hemos conocido:

1.-BRUME BOUCLIER PROTECTION HAIR RITUEL: Por si no lo sabéis, el cabello sufre y se deteriora sin que nos demos cuenta, estas agresiones diarias hacen que el cabello se debilite y como consecuencia pierda vitalidad, fuerza y resistencia. Esta bruma se presenta como el nuevo All Day All Year del cabello, ideal para proteger el cabello del sol, la sal, el cloro, la polución, los radicales libres, la humedad y el estrés diario. Protección física y antioxidante que, además de nutrir e hidratar el cabello, consigue que la fibra permanezca sellada durante todo el día y todo el año. Pvp 79€ Fecha lanzamiento: Abril



2- MINI BROSSE El cepillo estrella de Hair Rituel vuelve en una versión mini, ideal para llevar de viaje, en la maleta o en el bolso...tú eliges! sus puntas azules lo hacen ideal para sacar más brillo al pelo y conseguir que dure limpio durante más tiempo al eliminar impurezas. Además estimula la microcirculación capilar. Pvp 80€ Fecha lanzamiento: Abril

SVR El laboratorio francés SVR arranca el año con una gran novedad: el relanzamiento de su icónica gama de cremas antiedad BIOTIC, que ahora se presentan con un nuevo packaging de vidrio y eco-recarga, una solución fantástica que apuesta por la sostenibilidad sin renunciar a la eficacia dermatológica de esta firma.

Entre las fórmulas estrella de esta gama antiedad destacamos [COLLAGEN] BIOTIC, la crema top ventas del laboratorio que rellena, reafirma y regenera la piel gracias a su potente combinación de activos: un 2% de colágeno de origen vegetal, probióticos pasteurizados, ácido hialurónico de bajo peso molecular y vitamina C estabilizada.

Para llegar a todas las necesidades de la piel la gama BIOTIC ofrece soluciones para cada necesidad de la piel:

[COLLAGEN] BIOTIC PVP: 47,90€ / 50ml→ Para falta de elasticidad y firmeza. Fortalece y reafirma la piel Estimula la producción de colágeno endógeno Reduce arrugas, levanta la piel y mejora la luminosidad

[HYALU] BIOTIC PVP: 47,90€ / 50ml → Para deshidratación intensa. Repulpa Reactiva los mecanismos naturales de hidratación

[C20] BIOTIC PVP: 47,90€ / 50ml → Para tez apagada y con necesidad de luminosidad. Acción revitalizante Mejora la luminosidad Aporta la uniformidad de la tez

[PEPTI] BIOTIC PVP: 47,90€ / 50ml → Para combatir irregularidades y pérdida de densidad. Suaviza irregularidades Controla el sebo/ brillos Suaviza arrugas y líneas finas Iguala las líneas de expresión



FILORGA

Los laboratorios Filorga, nos ha presentado también su última innovación: Time-Filler Intensive 5XP, un sérum de alta eficacia inspirado en los tratamientos inyectables de toxina botulínica.

Se trata deuna fórmula magistral que trata 5 tipos de arrugas: las arrugas de expresión, las arrugas profundas, las arrugas de deshidratación, las arrugas superficiales y las arrugas del cuello.

Porque no hay que olvidar que, a partir de los 40 años, las arrugas se convierten en una preocupación crecientetanto para mujeres como para hombres, y no es un secreto que de entre todos los tratamientos, los inyectables de toxina botulínica, que inhiben la contracción del músculo, siguen siendo el procedimiento líder en las clínicas de medicina estética, con 9,2 millones de personas que se someten a este tratamiento cada año.

En la presentación, Cristina Pujol, directora de Marketing de Filorga, destacó los valores fundamentales de la marca, su legado y su sólida base científica e investigadora. Subrayó la especialización de Laboratoires Filorga en tratamientos antiedad y explicó que cada lanzamiento es avalado por un comité científico mediante rigurosos estudios. Una firma que combina ciencia, eficacia y sensorialidad en cada uno de sus cosméticos.

La Dra. Camino Guallar, experta en medicina estética de la clínica Guallar Espallargas, nos contaba durante la presentación de la última innovación de Filorga que a partir de los 45 años no solo las mujeres quieren corregir sus arrugas, cada vez son más los hombres que buscan soluciones, y además añade: "cuando estas arrugas ya son visibles, no se puede pensar solo en su tratamiento, sino que hay que preocuparse por la calidad y cuidado adecuado de la piel y poner a trabajar sus células".

Nos ha encantado su textura ligera, de rápida absorción, y su aroma tan característico de la firma. Time-Filler Intensive 5XP se recomienda aplicar mañana y noche antes de la crema para potenciar sus efectos.

Disponible a partir de marzo en las farmacias, parafarmacias y parafarmacias de El Corte Inglés y Sephora y en filorga.com.

P.V.P.: 84,50€

MARIA GALLAND PARIS

La firma parisina apuesta por una limpieza facial adaptada a las diferentes necesidades de la piel según su estado y momento del día.

Sus facialistas coinciden en asegurar que gracias a la limpieza eliminamos factores estresantes externos [contaminación, maquillaje...], así como los inducidos por la piel [sudor, células muertas…] y además preparamos la piel para absorber eficientemente el tratamiento posterior.

Además, una limpieza profunda y efectiva tiene propiedades calmantes, estimula la piel, preserva la barrera cutánea y ayuda a eliminar impurezas.

Esta es la receta de María Galland París:

Por la mañana

Una combinación de dos de sus productos bestseller: 2 CREAMY SOFT MASK y 64 SILKY SOFT LOTION.

2 CREAMY SOFT MASK es el segundo producto que lanzó Madame María Galland en 1969 y actualmente la utilizan tanto mujeres como hombres porque su aplicación es muy fácil y rápida y sus resultados son muy efectivos, el rostro queda limpio y fresco, uniforme y radiante. Una mascarilla de limpieza de mañana, que se utiliza para eliminar las impurezas acumuladas durante la noche. Modo de aplicación: aplicar y dejar actuar de 1 a 3 minutos, a continuación retirar con agua. Después de la mascarilla, aplicar la loción en gel de hidratación intensa 64 SILKY SOFT LOTION para neutralizar el pH y rehidratar la piel.



Por la noche:

Tres pasos:

Paso 1 65A EYE MAKE-UP REMOVER LOTION para el desmaquillado a fondo de ojos y labios, incluso el de larga duración y resistente al agua. Entre sus ingredientes, se encuentra el Pantenol que calma e hidrata la piel, y el Aceite de jojoba para mejorar la elasticidad y proteger la barrera hidrolipídica. PVPR 30€- 100ml 61 GENTLE CLEANSING MILK, leche limpiadora enriquecida con extracto de algas y caléndula para limpiar y mantener la piel calmada e hidratada ó la fórmula en aceite, 67 OIL-IN-MILK SUBLIME CLEANSER, con una textura generosa y delicada que no deja sensación de grasa en la piel. Entre sus ingredientes, aceite de girasol y vitamina E que estabilizan la barrera lipídica, nutren e hidratan. Y extracto de hinojo marino, rico en minerales y oligoelementos, que estimula la actividad de la piel. PVPR: 35€- 150ml

Paso 2 60 REFRESHING CLEANSING GEL, que se convierte en una espuma refrescante en contacto con el agua. Contiene extracto de Tamarindo que hidrata y suaviza la piel evitando la pérdida de agua transepidérmica. Y vitaminas A y E que protegen contra el estrés oxidativo. PVPR 35€- 150ml

Paso 3 63 OVERNIGHT PEELING LOTION: la loción de noche que exfolia suavemente para eliminar las células muertas y refuerza las defensas naturales de la piel. Se diferencia de los productos exfoliantes agresivos por una combinación de tres activos suaves:

1.- Los PHAs (Polihidroxiácidos) que exfolian delicadamente, mejorando la textura y luminosidad de la piel y que a diferencia de los AHAs tradicionales, los PHAs son famosos por sus propiedades respetuosas con la piel, lo que los hace adecuados para cualquier tipo de cutis, incluso los más sensibles.

2.- El pantenol que garantiza una fórmula aún más delicada al suavizar y calmar la piel.

3.- La vitamina B3 que ilumina el cutis, reduce las manchas de la edad y minimiza las líneas de expresión. PVPR 43€- 75ml

Y por último, nos recuerda que una vez a la semana deberíamos utilizar un exfoliante, como 66 GENTLE EXFOLIATOR, que consigue eliminar las células muertas, con textura de cera y sin partículas dañinas, perfecta para pieles sensibles.

GUERLAIN

Los polvos bronceadores N°1 en Europa de Guerlain siguen reinventándose sin descanso, en esta ocasión, con un estuche exclusivo.

Diecisiete años después de la colección “Soleils de Légende”, este año Guerlain nos sorprende con un nuevo motivo de carey inspirado en la edición anterior.

Reinventado y modernizado, este nuevo diseño concede un aire vanguardista a los icónicos polvos de Guerlain con un toque de color que evoca las tonalidades de la tierra.

La colección se compone de tres exclusivos estuches de polvos con este motivo, elaborados en tres tonos diferentes:

01 Light Warm: motivo carey resaltado con un beige cálido. 02 Medium Cool: motivo carey resaltado con un tono ámbar. 03 Medium Warm: motivo carey resaltado con un tono ocre luminoso.

Compuesta por un 96% de ingredientes de origen natural, su textura se funde al instante con la piel, proporcionando una luminosidad natural y un tono bronceado satinado, la tez se sublima al instante. Enriquecida con miel de flores marroquíes, consigue preservar la hidratación de la piel, su textura sedosa y ligera, hace que se funda con la piel de forma natural.

PVP: 59€.



CLARINS

Se ha investigado mucho sobre el colágeno y cómo preservar esta proteína que vamos perdiendo a partir de los 25 años.

En este sentido los Laboratorios Clarins nos han presentado una importante innovación científica basada en una triple acción pro-colágeno para estimular los propios recursos de la piel y aumentar el colágeno: Extra-Firming, en su versión de día y de noche (Extra-Firming Jour y Extra-Firming Nuit).

Una nueva tecnología (Colágeno 3), que contiene un poderoso trío de activos que actúa sobre la cantidad, la calidad y la estructura de las fibras de colágeno para reconstruir sus reservas.

El nuevo Extra-Firming de Clarins está compuesto por :

-Un polipétido de colágeno que mejora la cantidad de fibras de colágeno -Extracto de árbol de pecán, que preserva la calidad de las fibras de colágeno -Y el extracto de mitracarpus bío, que refuerza la estructura de las fibras de colágeno. Gracias a esta tecnología las reservas de colágeno aumentan un +53%.

Además los Laboratorios Clarins refuerzan la acción de la Tecnología (Colágeno 3) con Niacinamida o vitamina B3, que mejora la textura de la piel y su luminosidad.

Los resultados son: una reducción de un 15% en los pliegues naso labiales, pómulos un 42% más rellenos y contornos faciales un 25% más definidos.



PVP Extra-Firming Jour: 105€ PVP Extra-Firming Nuit: 113€