​El salario mínimo y la riqueza del empresario más rico de España: una comparación

Pensemos en el salario mínimo de España en 2025: 9,26 euros por hora. Imaginemos una persona que hubiese vivido desde que existe nuestra especie, hace unos 250.000 años. Imaginemos que esa persona fuese inmortal y que, además, no hubiese hecho nada más que trabajar, sin dormir, ni descansar, durante las 24 horas del día de todos los años desde entonces. Hasta el día de hoy habría acumulado unos 20.300 millones de euros cobrando ese salario mínimo. Esa cantidad representa el 18,5 % de la riqueza actual de Amancio Ortega, la persona más rica de España.

Para alcanzar la riqueza que ahora tiene el propietario de Inditex (122.500 millones de dólares, según la revista Forbes) la persona de nuestra historia tendría que seguir trabajando todas las horas de todos los días de 1,2 millones de años más.

Dicho de otro modo, una persona que ganase el salario mínimo español actual y trabajara a cambio de él todas las horas del día de todos los años, sin dormir, ni descansar, ni comer, ni hacer otra cosa, necesitaría vivir así durante 1,45 millones de años para acumular la riqueza del empresario más rico de España.

No pongo en cuestión, ni critico la riqueza de Ortega, ni su origen, ni su mérito. Eso es otro debate, y la comparación que hago es un simple recurso que utilizo por si a alguien, como a mí, le hace pensar.

(He tomado la idea de hacer esta comparación con datos de España del interesante libro del profesor de la London School of Economics Michael Muthukrishna A Theory of Everyone. The New Science of Who We Are, How We Got Here, and Where We’re Going, The MIT Press, 2023, p. 266.).