Estas son las nuevas tendencias en pastelería que llegan pisando fuerte

La Compagnie des Desserts, con más de cuatro décadas de historia, presenta su catálogo de novedades para este año. Especializada en proveer postres para restaurantes, la compañía agrupa los mejores maestros heladeros, pasteleros y panaderos y, como cada año, marca tendencia con su catálogo La Compagnie des Desserts, empresa referente en pastelería artesanal de calidad, comienza 2025 con un catálogo lleno de novedades que dan protagonismo a los sabores más sofisticados y al regreso de los clásicos más queridos. La calidad de sus ingredientes, así como su compromiso con los productos y técnicas más innovadores sin olvidar la tradición, son señas de identidad de una compañía que, año tras año, marca tendencia en el mundo de la pastelería. Su nuevo catálogo de 2025 presenta más de 70 novedades entre pasteles, helados, panes y bollería y supone un marcador de tendencias para todos aquellos que quieran saber qué postres van a encontrar en los próximos meses en sus restaurantes preferidos.

El pistacho, el rey del mambo

Si hay un ingrediente que arrasó en 2024 y lo sigue haciendo en 2025, ese es el pistacho. La versatilidad de este fruto seco lo ha convertido en el protagonista de numerosos pasteles, helados y postres. La Compagnie des Desserts ha sabido interpretar esta tendencia con su exquisito Helado de Triple Pistacho, que resalta todo el sabor y cremosidad del pistacho en cada bocado. El Lingote de Pistacho, un exquisito pastel que entra por los ojos, es otra de las novedades de este año con este fruto seco, siempre de primera calidad, como protagonista.

El tiramisú sigue reinando

Un clásico eterno de la pastelería internacional que no pasa de moda: el tiramisú. En 2025, La Compagnie des Desserts no solo mantiene su receta original, sino que también ha apostado por una versión innovadora: el Tiramisú Choco Avellanas. Ambas opciones, la clásica y la moderna, mantienen el equilibrio perfecto entre los ingredientes de alta gama, como el mascarpone italiano y el café recién molido. Este dulce sigue siendo uno de los favoritos de los clientes, todo un referente de calidad y sabor que nunca pasa de moda.

Larga vida a los clásicos

Los clásicos siempre tienen cabida en cualquier mesa, y La Compagnie des Desserts lo sabe. Desde la particular versión de la deliciosa Galleta Lotus, con su toque especiado, hasta el esponjoso Bizcocho Choco Vainilla, una reinterpretación del clásico desayuno francés que muchos niños llevaban a la escuela, la pastelería clásica sigue siendo la columna vertebral de la oferta de la marca. Además, otros postres como el Cheesecake, elCarrot Cake (incluso este año han sacado un Carrot Cheesecake), el Flan, la Tarta de Limono el Pastel de Chocolate continúan siendo esos sabores de siempre que nunca pasan de moda, capaces de poner de acuerdo a varias generaciones. Todos ellos se elaboran con ingredientes de la mejor calidad, desde la mantequilla y los huevos frescos hasta el chocolate premium o las harinas seleccionadas.

Helados originales, también para platos salados

Este 2025, La Compagnie des Desserts introduce una nueva dimensión en el mundo de los helados. Los sabores van más allá del postre y se integran perfectamente en platos salados, abriendo un abanico de posibilidades gastronómicas. Destacan los helados como el Lima Verde Kalamansiy el refrescanteFrescura del Huerto, ideales para acompañar ensaladas y otros platos creativos. Con estos sabores originales, la marca muestra una vez más su capacidad para oscilar entre lo clásico y lo moderno, siempre con la calidad por bandera.

El #Foodporn nunca muere

Las propuestas más golosas son siempre bienvenidas por un público ávido de emociones fuertes. Helados como el Natelloso(sí, es lo que parece, una combinación de nata y Nutella) o propuestas como el Pandoroo elDulzura Fresa Vainilla demuestran que cada vez son más los que se niegan a contar calorías y apuestan por celebrar la vida ante una delicia dulce.

Postres con acento francés

La pastelería francesa sigue arrasando en todo el mundo, y La Compagnie des Desserts es su mejor embajadora. Este año, amplía su catálogo con propuestas como los nuevos Macarons (en esta ocasión de crema de limón o café), la clásica Tarta Tatin o las Lionesas de siempre, con su nata fresca deliciosa. También reinventa un imprescindible con su nueva colección de Éclairs, que incluyen versiones de frutas y de los sabores clásicos. Una apuesta por la tradición con un toque innovador que mantiene el sello inconfundible de la alta pastelería francesa.

Menos es más

Los consumidores contemporáneos tienden a reducir los postres, pero en ningún caso a prescindir de ellos. La Compagnie des Desserts lo sabe, y responde a esta tendencia con propuestas irresistibles como el Mini Fondant Choco Pasión, elMini Pastel de Natao el crujienteMini Crocanti. Son solo algunos ejemplos de la selección de pequeños bocados dulces y salados que se encuentran entre las novedades de 2025. También destacan opciones refrescantes como el Mini Buffet Mango o el Surtido de Choco Bricks, perfectos para aquellos que no pueden renunciar a su porción de chocolate para poner fin a una comida.

Ingredientes de calidad

El consumidor de hoy es más gourmet que nunca, de manera que demanda los mejores ingredientes del mercado, ya que es capaz de identificarlos y darles el valor que merecen. La nueva línea de bollería de La Compagnie des Desserts es un buen ejemplo de esta realidad, como demuestran sus nuevas Cookies —Corazón Choco Flor de Sal, Corazón Praliné y Chocolate Blanco con Caramelo y Nueces—, que se elaboran con mantequilla artesana y productos frescos seleccionados, lo que se traduce en una textura perfecta y un sabor inigualable. Un bocado auténtico que demuestra que la excelencia empieza siempre en la materia prima.

Opciones veganas y sin gluten

Cada vez más personas buscan postres que se adapten a sus necesidades sin renunciar al placer. Lo demuestran las nuevas opciones veganas y sin gluten, como la nueva Tarta Vegana Sin Gluten. Una receta cuidadosamente elaborada con ingredientes de alta calidad que garantiza el equilibrio perfecto entre sabor y textura.

Los cinco continentes en el plato

La pastelería se abre al mundo. "Al fin podemos encontrar sabores de los cinco continentes en los postres de nuestros restaurantes preferidos", en forma de sabores exóticos y combinaciones inesperadas. Desde Japón, los Mochis en versiones Caramelo a la Sal y Avellana Choco; desde Brasil, el refrescante Smoothie Açai Sunrise; y con inspiración asiática, el delicado Dulzura Oriental y las Rocas de Té Verde Matcha. También destacan creaciones innovadoras como la Manga de Semillas de Chía o los Palitos de Té Matcha y Coco Rallado, que demuestran, una vez más, que la alta pastelería no tiene fronteras.

Sobre La Compagnie del Desserts

En 1983, en el sur de Francia, nació La Compagnie des Desserts, impulsada por la pasión por el helado y el deseo de crear sabores auténticos, únicos y exquisitos. Lo que comenzó como el proyecto de una pareja amante del helado, pronto se convirtió en un viaje dedicado a ofrecer postres artesanos que no solo conquistaran paladares, sino que también reflejaran un meticuloso cuidado por la calidad y el detalle.

A lo largo de los años, la empresa ha crecido, incorporando a su grupo obradores que comparten el mismo compromiso con la excelencia. Así, se ha convertido en una auténtica federación de productores artesanos, todos ellos apasionados por el arte de elaborar creaciones excepcionales.

Hoy en día, La Compagnie des Desserts sigue fiel a su propósito: ofrecer delicias que combinan sabor, creatividad y momentos memorables. Con un esfuerzo constante, la marca trabaja cada día para sorprender y cautivar a sus clientes, superando siempre las expectativas y llevando su pasión por la pastelería y la heladería a un nivel superior.

