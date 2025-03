Nos dirigen sin respetar nuestra libertad

Las grandes evoluciones del mundo siempre han sido provocadas y preparadas por intereses económicos... en caso de conflictos las armas hicieron el resto. La sociedad, los pueblos, las personas, los individuos siempre han sido meras piezas utilizadas para el puzle de la economía.

Es verdad que el HOMBRE está formado por combinaciones de VIDA-MUERTE, SALUD-ENFERMEDAD, POBREZA-RIQUEZA, DEBILIDAD-FUERZA... pero siempre los becerros de oro caerán, la MUERTE convertirá en polvo aquellas realidades conseguidas: metas colmadas de riqueza, podridas de pobreza y recambios... siempre la LEY DEL PÉNDULO.

Estas cosas que parecen axiomas de realidades eternas, son simplemente las dos reglas que dirigen este mundo EL INDIVIDUALISMO CONFORMISTA Y LA FUERZA TOTALITARIA, INDIFERENTE... Las dos, siempre se convertirán, como los becerros de oro en mercancía barata para rellenar tumbas que los siglos borrarán.

Sólo pido a mi DIOS, con la FE que graciosamente me dió, que el PRESENTE no sea tan doloroso para las personas que no tuvieron capacidad de... ni libertad para... ni sueños imposibles... ¡QUÉ LES RECOJA Y LES HAGA UN HUECO EN SUS PROMESAS!

El poder pudre todo lo que toca si está en manos de personas sin escrúpulos... En manos de personas ricas por herencia, ricas por juegos económicos, poderosas por regalar “comida” a gente servil...

Somos los primeros, los que hablamos o escribimos, los que tenemos que levantar más la voz y gritar de forma que llegue al cielo la única petición que nos saque del pozo de la INDIFERENCIA SOCIAL:

¡SEÑOR, TÚ CREADOR, HAZ REALIDAD TU PROYECTO DE HUMANIDAD, DE VERDAD Y DE LIBERTAD!