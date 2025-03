La Asociación Española de Consumidores señala que muchos usuarios vulnerables se quedan fuera de sistema ES-Alert por la configuración técnica de estos mensajes

Con la catástrofe provocada por la DANA sufrida en la provincia de Valencia, se tuvo especial información sobre el sistema de alertas de la Dirección General de Protección Civil a través de los teléfonos móviles.



Para la Asociación Española de Consumidores este sistema de alerta es esencial para evitar riesgos y proteger a los ciudadanos. Ahora bien, para que se reciban los mensajes de ES-Alert en el teléfono móvil, el dispositivo ha de contar con una serie de características mínimas. Por tanto, dejan fuera a muchísimos usuarios con móviles que no cumplen estas prestaciones.

Así, el teléfono debe tener al menos cobertura 4G para poder recibirlas y una determinada versión del sistema operativo, bien sea Android o iOS para los iPhone de Apple. Y es que, por ejemplo, a partir de Android 11 cualquier móvil Android las recibirá correctamente, las versiones anteriores no lo harán. En el caso de los iPhone, los compatibles con ES-Alert son aquellos que tengan la versión 15.6 del sistema operativo iOS o posterior.

Esto conlleva que consumidores que no quieran cambiar de teléfono o que no quieran simplemente actualizar el sistema operativo se queden fuera de este sistema de alertas. Además, perjudica a muchos ciudadanos mayores o vulnerables, los más necesitados de asistencia y ayuda dado que muchos de ellos por motivo de la brecha digital no tienen teléfonos de las características señaladas.

Por todo ello, la Asociación Española de Consumidores solicita una ampliación de los servicios de emergencias para que lleguen al mayor número de ciudadanos posible y que las características de los teléfonos no sea un obstáculo para ello. Así, entendemos que los mensajes sms podría ser una solución factible dado que esto llegaría al conjunto de usuarios de la telefonía.