España mantiene en A2 (riesgo bajo) su calificación de riesgo país, la mejor nota de entre las grandes economías europeas

España mantiene su calificación de riesgo país en “bajo” respecto a octubre del pasado año, lo que nos posiciona como el único de los grandes países de la UE que cuenta con esta valoración de riesgo positiva, frente a regiones como Alemania, Francia o Italia. En términos mundiales, estaría al nivel de Estados Unidos, Canadá, Japón o Australia. Esta es una de las principales conclusiones del ‘Barómetro de Riesgo País y Sectorial’ de febrero de Coface.

En su análisis, la compañía ofrece cada cuatrimestre una visión única de las perspectivas económicas mundiales a partir del análisis de datos macroeconómicos, financieros, políticos, de insolvencia de las empresas y de la evaluación del riesgo país de 160 países de todo el mundo. Para ello, establece 8 niveles: A1 –“muy bajo”-, A2 –“bajo”-, A3 - “satisfactorio”-, A4 –“razonable”-, B –“razonablemente alto”-, C –“alto”-, D –“muy alto”- y E-“extremo”-. Así, según esta clasificación, España se situaría actualmente en el nivel de riesgo A2, el mismo resultado que tenía a finales del pasado año, y uno por encima del de hace un año (que era de “A3 – satisfactorio”), reforzando su posición como motor económico europeo.

Precisamente, Coface estima que el PIB de España crezca un 2,3% este 2025, dos décimas más que en la previsión de octubre de 2024. Por lo tanto, mantiene su visión de estabilidad y expansión sobre de la economía española en el entorno de incertidumbre actual.

En el análisis europeo, las otras grandes economías de la zona euro están calificadas con un riesgo “satisfactorio” o A3, en el caso de Francia y Alemania, mientras que Italia presenta un riesgo B, “bastante alto”. Por otro lado, dentro de la UE, hay otra serie de países que están al mismo nivel de riesgo de España, como Países Bajos o Bélgica. Mejora su previsión Luxemburgo, que pasa de ‘A2’ a ‘A1’, siendo ahora su perfil de riesgo “muy bajo”. Reino Unido también mejora, pasando de ‘A4’ o riesgo ‘razonable’ a ‘A3’ o riesgo ‘satisfactorio’.

A nivel mundial, solo hay cinco de los analizados a los que Coface califica de riesgo “muy bajo” o “A1” actualmente, y son Dinamarca, Noruega, Suiza, Groenlandia y Luxemburgo. Economías como China se mantienen en riesgo ‘bastante alto’ o ‘B’, al igual que Brasil.

Mapa de evaluación riesgo país de Coface febrero 2025

Farmacia, energía, retail y tecnologías de la información siguen siendo los sectores con el riesgo más bajo en España

Otro de los aspectos analizados por Coface es el riesgo de 13 sectores de actividad, obtenido a partir de la combinación de datos relativos al nivel de insolvencias de las empresas e información económica que pueda tener un impacto en las industrias seleccionadas. En este caso, la clasificación de riesgo se divide en “bajo”, “medio”, “alto” y “muy alto”.

Según este análisis, el sector farmacéutico, la energía, las tecnologías de la información (TIC) y el retail son aquellos con menos riesgo en España. Especialmente, el farmacéutico, que presenta un riesgo “bajo”, frente a los otros tres que tienen un riesgo “medio”, según Coface. Por otro lado, el sector agroalimentario, la construcción, la automoción, el transporte, la industria química, la textil, la maderera, la papelera y la metalurgia se mantienen en riesgo “alto”. Si bien, no hay ninguno que esté en riesgo “muy alto”.

De este modo, la compañía dibuja un panorama un tanto complejo para los sectores productivos en España. “La situación sigue igual que a finales de 2024, con farmacia liderando no solo en España, sino también en el resto de Europa, en cuanto a seguridad de inversión para las empresas. Pero el resto de las industrias presentan una situación delicada que previsiblemente va a mantenerse así todo 2025”, indica Bruno De Moura Fernandes, jefe de Macroeconomía de Coface.