​Plantación en Bétera

El sábado, 22 de febrero de 2025, organizado por las asociaciones EcoBétera y el Ateneo de Bétera, nos concentramos a las 9.30h debajo del puente de la Alameda y paseamos hasta el humedal del Carraixet, donde se realizó un taller de plantación de árboles y arbustos. Una mañana de voluntariado a favor de la Natura, una actividad adecuada para toda la familia.



Las cubiertas de vegetación natural son elementos estratégicos de salvaguarda de la sostenibilidad ambiental, al compensar la impronta ecológica provocada por las zonas urbanas y ser un factor relevante de mitigación y adaptación al cambio climático. La vegetación tiene un papel determinante en el mantenimiento de la calidad atmosférica, puesto que actúa como un verdadero pulmón de la Naturaleza que renueva la oxígeno, absorve partículas contaminantes y asimila y fija el CO₂.

Las actividades humanas nos han llevado a una crisis climática que cada vez va a ir a peor y es urgente actuar con todo lo que está en nuestras manos.

PROTECCIÓN ANIMAL Y MEDIOAMBIENTAL

La acción fue directamente enfocada a mejorar la vida de las aves y otras especies que hacen del barranco su hábitat; de hecho, algunas aves adaptan su ruta migratoria a la fructificación de determinadas especies de arbustos, como el lentisco; por lo tanto, toda estos zona, que es un lugar importante de paseo, ganará en calidad para todos los animales: los humanos y los no humanos.



Los bosques y las zonas húmedas son, de hecho, los principales imbornales de gases de efecto invernadero. También intervienen favorablemente en la regulación de los regímenes hídricos y de las avenidas de agua, favorecen la recarga de acuíferos y son un factor necesario para la conservación de los suelos, al generar suelo fértil y evitar la aparición de procesos de erosión.

Estos ecosistemas, ofrecen entornos paisajísticos atractivos y espacios para el ocio, la actividad física saludable y contribuyen de manera relevante al bienestar humano y la salud.

Sobre el medio ambiente podemos aportar muchas cosas, pero la principal que debemos hacer de inmediato es la transición a dietas vegetales de proximidad.

"El lobby ganadero, cárnico, lácteo y, en general, alimentario de explotación animal, uno de los más antiguos, potentes y dañinos que existen en el mundo, está recibiendo progresiva atención y, como veremos a continuación, existen crecientes evidencias, informes, documentales y denuncias de su intrusión en organismos como la FAO, el IPCC o la UE. Pero faltaba aún por revelar la parte acaso más escandalosa: cómo estos lobbies se infiltran en el tejido social, y su influencia en los propios movimientos ecologistas, climáticos y ecosociales", denuncia un artículo elaborado por personas científicas de Rebeldes Indignadas.



ACTIVIDADES ANACRÓNICAS

El día del árbol o día forestal mundial es una celebración internacional, una fecha en que recordamos todo lo que debemos a los árboles y la Natura; sin embargo, se observa, de forma preocupante, desde hace tiempo, prácticas que causan graves perjuicios: el vertido de basura y la práctica de la caza: una actividad arcaica, cruel para los animales, contaminante para el ecosistema y peligrosa.

Algunos de los animales que frecuentan la zona son los jabalíes, pues lógicamente la naturaleza no es solo nuestra y la compartimos con los demás animales siendo la caza además precisamente el problema.

"No se puede hablar de sobrepoblación si no hay un censo. Mientras las administraciones no cuenten los ejemplares, es absurdo hablar de soluciones porque no conoces bien el problema. Y no solo contar, sino caracterizar esos jabalíes para saber si son manadas residentes o transeúntes, porque son animales que se mueven mucho, lo que puede provocar acumulaciones puntuales en una zona sin que realmente residan allí", explicaba al correo gallego Rosa Más, bióloga Valenciana que representa a la plataforma nacional Defensa Animal.

La bióloga recuerda que los jabalíes son animales “sociales”, en el sentido de que van en grupo. En concreto, en grupos de hembras, con sus crías, en la que existe una que es la matriarca, es decir, la que se reproduce, inhibiendo las feromonas del resto. De esta manera se controla la reproducción en el grupo.

“Si hay caza indiscriminada y se elimina a la matriarca, lo que se va a provocar es que el resto de hembras entren en celo, lo que provocaría que la población de jabalíes creciese de forma más rápida, siendo, por tanto, contraproducente la caza y las batidas, para evitar su presencia”, explica Más.

“De hecho, se lleva toda la vida cazando y la población de jabalíes sigue yendo a más”, declara la bióloga, que incide en que estos animales suelen buscar más agua que comida, ya que “se alimentan de cualquier cosa”.

Otra de las cuestiones que apunta Más es que la instalación de puntos de alimentación para ser cazados «fideliza a los animales» que «se acostumbran al entorno humano y a no tener que buscar el alimento, lo que provoca el acercamiento a los núcleos urbanos».

También tenemos que recordar que en muchos casos los cazadores crían animales en granjas cinegéticas para soltar y liarse a tiros con mayor facilidad al tratarse de animales domesticados. La caza es una actividad violenta, obsoleta, cruel, peligrosa y extremadamente contaminante que las administraciones deben suprimir inmediatamente.

Con la actividad realizada en Bétera se ha conseguido que el entorno de la gente del pueblo mejore un poquito más, también el entorno de los animales, pero hay mucho que hacer para combatir los efectos del cambio climático, principalmente mediante la urgente transición a dietas vegetales de proximidad con un posicionamiento antiespecista.