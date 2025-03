Oscars 2025: todos los cortes y peinados de la gala

Se ha celebrado la gran noche de los Premios Oscar en Los Ángeles, con una ganadora incontestable: Anora, de Sean Baker, una película que ha recibido cinco galardones. David Lesur, director de formación de los salones David Künzle, analiza y comenta todos los estilos, cortes y peinados de las protagonistas de la gala.

La actriz Mikey Madison - Europa Press



“Mikey Madison fue la gran protagonista de la noche por conseguir el Oscar de mejor actriz, apostando por un sencillo moño alto ballerina y algunos mechones frontales sueltos, que además fue uno de los looks más repetidos, lo llevaban igualmente Monica Barbaro (las dos iban de rosa), Scarlett Johansson o Ariana Grande, estas dos últimas mucho más pulido. Penélope Cruz lució espectacular como acostumbra, con un look muy parecido al de Marion Cotillard cuando ganó su Oscar por La Vie en Rose, con melena larga y lisa, ligeramente ondulada, cayendo por su lado izquierdo, al igual que otra española, Karla Sofía Gascón, o Lily-Rose Depp en plan vampiresa recordando mucho a Veronica Lake”.

“Las melenas XL han sido también protagonistas, un look que admite además de todo, desde ondas naturales a raya en medio o simplemente super lisas, como el caso de Demi Moore y su icónica cabellera, sin duda la más deslumbrante de la noche. También Coralie Fargeat, directora de La Sustancia, sorprendió con una melena XL ondulada y cargada toda del lado izquierdo, así como Miley Cyrus y Samantha Quan, la productora de Anora. O Daryl Hannah, que continúa con el mismo cabello larguísimo que siempre le hemos conocido”.

“Además de Demi Moore, una de las más rompedoras ha sido su compañera de reparto en La Sustancia Margaret Qualley, toda de negro con un recogido con moño alto pulido muy favorecedor, y también Selena Gómez, muy elegante y glamurosa con un bob con ondas al agua, repitiendo el mismo look “Old Hollywood” que ya lució en los pasados Globos de Oro. Emma Stone y su wet look muy corto años 20, que recordaba a la mítica Josephine Baker, es otro de los estilos más destacados de la noche, y sin duda de los más arriesgados”.

“Ningún hombre destacó especialmente por su peinado o corte de pelo. Los cinco candidatos a mejor actor iban impecables, especialmente Colman Domingo (de rojo) y Timothée Chalamet, con un Givenchy amarillo maíz. Fuera de estos y cada uno en su estilo, me quedo con Edgar Ramírez, Yura Borisov, Kieran Culkin y Andrew Garfield”.