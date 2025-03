Afroblue Festival volverá a llenar Segovia de blues, jazz, funk y afrobeat los días 6 y 7 de junio

En 2022, las músicas afroamericanas tomaron la ciudad de Segovia de la mano de Afroblue Festival, que se ha convertido ya en el encuentro de referencia para los amantes del sonido jazz, funk, blues, soul. Cuatro años después, el 6 y 7 de junio se celebra una nueva edición con el objetivo de volver a llenar esta ciudad de amantes de la buena música. Su ubicación, en el Jardín de Los Zuloaga, hace que sea, además, un festival con un valor cultural privilegiado. El festival referencia de la música afroamericana, ha empezado a revelar los primeros nombres de su cartel entre los que están: The Cinelli Brothers, London Afrobeat Collective y Pájaro Sunrise.

Además, este año, entre el 5 y el 9 de marzo tendrán lugar en diferentes ciudades del territorio nacional las fiestas de presentación de Afroblue Festival 2025. Valencia, Guadalajara, Burgos, Segovia y Madrid se impregnarán del espíritu diverso e inquieto del Festival. Además de desvelar el cartel completo, los eventos contarán con el directo de los belgas Doghouse Sam & his Magnatones, magnífico aperitivo para un Afro Blue que no podría arrancar esta nueva edición con una mayor descarga de energía, honestidad y rythm & blues. Las entradas ya están disponibles.

¿Qué se puede ver en Afroblue Festival? ¡Primeras confirmaciones! Los británicos The Cinelli Brothers tienen el honor de abrir la lista de confirmados para el Festival. Estos hermanos británicos y su banda defienden una nueva generación de músicos apasionados que comparten el amor por el blues, el soul, el R&B y los sonidos auténticos que han hecho del blues una piedra angular de la historia de la música. Ganadores de UK Blues Award 2024, los considerados herederos del blues rock británico harán vibrar al público de Los Zuloaga con su apasionada y personal interpretación de la mejor tradición musical. En su show interpretarán los temas de su aclamado último álbum, "Almost exactly...The Cinelli Brothers"(2024), en el cual, junto a temas originales, no faltan clásicos de la talla de "Chain of fools" o el "Kiss" de Prince.

Por su parte, London Afrobeat Collective serán los encargados de traer a Segovia todo un despliegue de diversidad. Esta familia bien avenida formada por músicos de todos los rincones del planeta, desde Inglaterra o Francia hasta Nueva Zelanda pasando por Congo y Argentina, hará que el público baile sin parar con su enérgica combinación de afrobeat, funk, jazz, latin y dub. Inspirados por Fela Kuti, y artistas como Ebo Taylor, Parliament Funkadelic y Havana d’Primera, la música original de LAC y sus presentaciones multilingües en inglés, español, lingala y francés han ganado admiradores en toda Europa. En esta ocasión inundarán Segovia con la felicidad contagiosa que emana su cuarto álbum de estudio, "Esengo" (Canopy Records 2024), que significa "alegría" en lingala.

Por último Pajaro Sunrise llega a Segovia con nueve álbumes a sus espaldas, un puñado de bandas sonoras e innumerables sencillos y colaboraciones con otros artistas. Yuri Méndez (a.k.a. Pajaro Sunrise) ha construido una de las carreras más personales e inclasificables de la escena independiente nacional, moviéndose con soltura por el amplio territorio que va desde el folk introspectivo hasta la electrónica bailable. Sus discos, además del granjearle el respeto unánime de la crítica y de un público entusiasta, le han llevado a girar por toda Europa, Japón y China, donde se ha convertido en una referencia imprescindible del folk-pop europeo actual.

En los próximos días el festival seguirá desentrañando el resto de nombres de su cartel. Se pueden seguir todas las novedades en afrobluefestival.com. ­Los abonos para la nueva edición ya disponibles. Además, una vez más Afroblue Festival mantiene firme en su apuesta por un público diverso y familiar, facilitando el acceso gratuito a menores de diecisiete años (incluidos) y ofreciendo precios reducidos a los asistentes de hasta veinticuatro años.

FIESTAS PRESENTACIÓN AFROBLUE FESTIVAL

5 de marzo - VALENCIA - 16 Toneladas

6 de marzo - SEGOVIA - WIC

7 de marzo - BURGOS - Riviera

8 de marzo - MADRID - Clamores

9 de marzo - GUADALAJARA - Monkey Man

Comprar la entrada aquí.