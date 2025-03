La Rodríguez: la pasión y el sacrificio detrás de una gran soprano

La soprano “La Rodríguez” es una de las voces más destacadas de la ópera contemporánea, reconocida por su técnica y capacidad de transmitir emoción en escena. En esta entrevista, comparte su trayectoria, desde sus inicios hasta sus proyectos más recientes, como La Revoltosa y El Gato Montés. Ha trabajado con grandes figuras como Plácido Domingo y José Carreras, consolidándose como un referente en la lírica. A pesar de su éxito, sigue siendo una artista humilde, apasionada y comprometida con su profesión, sin perder el vínculo con su familia y seres queridos.

1- Soprano y actriz. ¿Qué fue primero?

Primero fue actriz. Desde los 12 años, realicé mis estudios superiores de interpretación en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Allí descubrí mi facilidad para el canto, entonces decidí ingresar en el conservatorio.

2- Tengo entendido que el amor por la música viene de su familia, por sus abuelos, ¿es cierto?

Desde que nací. Siendo muy pequeñita escuchaba cantar a mis abuelos en casa, haciendo las labores del hogar, etc., jugaba a las muñecas escuchando las canciones de Teresa Berganza. A los 12 años mi padre me regaló un disco de “La vida breve” cantado por Teresa Berganza. Creo que mi familia veía en mí una afición muy fuerte por la buena música, a los 18 - 20 años comienzo a cantar profesionalmente.

3- En el Conservatorio de Guadalajara, con Ángeles Chamorro obtiene las mejores calificaciones, ¿cómo fue la experiencia?

Como he comentado antes en mí casa escuchaba todos los estilos musicales, predominando lo clásico, siempre he buscado a las mejores sopranos profesionales de la lírica con carreras importantes dentro de la ópera porque consideraba que eran las únicas que me podían enseñar, en España tenemos a Ángeles Chamorro, Josefina Arregui y Celsa Tamayo. En Estados Unidos Virginia Zeani, en Italia Enza Ferrari y Renato Bruson. La experiencia fue tan fascinante que decidí desde entonces que quería ser soprano profesional.

Todos mis maestros han sido grandes de la ópera, los he admirado y admiro sin duda alguna.

4- ¿Cuál fue el impulso para presentarse al concurso del Teatro Sperimentale?

Estaba estudiando italiano en el Instituto Italiano de Madrid y vi el cartel de inscripción. No lo dudé, me apunté con enorme ilusión.

5- ¿Que significó para usted ganar la beca del concurso del Teatro Sperimentale di Spoleto (Italia)?

Significó un antes y un después realmente importante. Vivir dedicada a la ópera en cuerpo y alma con los mejores profesionales de Italia, con los mejores maestros, directores y profesionales. Un sueño, una gran oportunidad profesional. Un cantante de ópera debe tener una trayectoria internacional, es fundamental, ganar la beca Spoleto supuso tanto un reconocimiento como un lanzamiento profesional decisivo.



6- Ha compartido escenario con Plácido Domingo y José Carreras. ¿Qué podrías contarnos de tan maravillosa experiencia?

Trabajar, ver de cerca de dos de los más grandes intérpretes, las mejores voces del mundo es la mayor de las suertes y experiencias, es gratificante al cien por cien.

Plácido Domingo me invitó a su concurso Operalia, quedando entre los doce primeros, tuve la ocasión de grabar un disco con él. Intervine en varias producciones del Liceo de Barcelona y del Teatro Real de Madrid.

Con Carreras realice una serie de conciertos con la organización Pavarotti and Friends. Tuve ocasión de aprender, de cambiar impresiones, pasé muy buenos ratos. Estoy agradecida, la verdad.

7- ¿Qué le viene a la mente si nombro a María Callas, Monserrat Caballé o Bárbara Streisand?

Tres divas absolutas. Para mí Callas es la más grande soprano del último siglo y me quedo corta. En Italia se dice antes y después de Callas. La ópera tomó un nuevo rumbo con ella.

Montserrat Caballé ha sido la última prima donna. Un instrumento inigualable con una técnica perfecta.

Bárbara Streisand es la artista más completa la admiro enormemente. Me transmite muchas emociones. Es una cantante de otro estilo que las anteriores, pero igualmente impresionante, por voz, talento, sensibilidad e interpretación.

8- Debuta en la Expo 92 con Plácido Domingo, ¿Qué recuerda de esa Antología de la Zarzuela?

Fue un espectáculo impresionante. Actualmente no se ha mejorado en cuanto a calidad, vestuario, ballet e iluminación. Plácido Domingo estaba en su mejor momento. Fue realmente sublime e irrepetible.

9- ¿Cuáles son sus compositores y artistas de referencia?

Mozart, Verdi y Puccini en ópera.

Sorozabal y Moreno Torroba en la Zarzuela. Ennio Morricone compositor, como director Rafael Frühbeck de Burgos.

Admiro enormemente a Rocío Jurado, Nino Bravo, Camilo Sesto, Cristina Aguilera, Lady Gaga, Amy Winehouse.

10- ¿Qué obra le gustaría interpretar y con quién, que no haya trabajado todavía?

Un ballo in maschera (Un baile de máscaras) de Verdi con Juanjo Mena.

11- Zarzuelas, óperas, recitales y conciertos, ¿qué es lo más gratificante para usted?

Las zarzuelas, las óperas sin duda, todo lo que sea teatro.



12- Me gustaría que contara a los lectores como es el proceso de preparación, desde que la obra llega a sus manos hasta que la interpreta en el escenario.

Siempre estoy en formación continua, soy muy perfeccionista, cada día es un reto diferente.

Muchas horas de trabajo en casa sola estudiando el texto, la partitura, otras tantas con tus maestros y repertoristas. Todo el tiempo que tengas de preparación bienvenido sea.

Al menos dos meses, en algunas ocasiones he preparado óperas durante un año.

13- ¿Cuál es el aspecto más difícil de su profesión?

Lo más ingrato es la soledad, trabajar fuera de tu país, en muchos casos tener que renunciar a muchas celebraciones familiares, diversiones, no te las puedes permitir ya que debes descansar. Casi ni se puede ni hablar. La soledad que muchas parejas no comprenden, cuando estás con tu carrera, es difícil dejar a tus hijos en casa. Eso es lo más duro, todo lo que te pierdes a nivel personal.

14- ¿Actualmente en qué obras está trabajando?, ¿nos podría contar alguna anécdota?

Hoy en día acabo de terminar La corte de faraón con Emilio Sagi en el Teatro de la Zarzuela y continuo con la siguiente producción de La Revoltosa y El Bateo con Juan Echanove.



El próximo año cantaré El Gato Montés con Christof Loy como director.

¿Alguna anécdota? La verdad es que ha sido una producción maravillosa con un elenco y personal del teatro maravillosos. Como anécdota he de decir que la interactuación del maestro Carlos Aragón y del tenor, actor, dramaturgo Enrique Viana con el público, el talento de ambos ha sido único, digno de verse, elegante y divertido.

15- Querríamos saber ¿con qué sueña «La Rodríguez»?

Sueño con continuar en esta maravillosa profesión sin renunciar al amor de mi familia, pareja y amigos. No podría ser feliz sin las personas importantes en mi vida.

16- ¿Qué proyectos tiene en un futuro?

La Revoltosa y El Bateo con dirección de Juan Echanove, en abril de 2025.

El Gato Montés con Christof Loy.