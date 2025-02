Adiós a Windows 10: hasta este día Microsoft dejará de prestar soporte

Microsoft ha anunciado el fin del soporte a Windows 10, lo que obliga a muchos usuarios a hacer la migración a Windows 11. Esto, sin duda alguna, aunque pueda resultar un poco impositivo, en realidad se trata de una medida sumamente conveniente por tratarse de un sistema más eficiente y con prestaciones mucho más atractivas.



Compra tu licencia con suficiente antelación para asegurarte de continuar recibiendo soporte y aprovechar al máximo todos los beneficios que implica la instalación de Windows 11. Eso sí, lo importante es hacerlo en tiendas que cumplan con todos los requisitos y legalidad vigente, indispensable para garantizar que la licencia sea completamente original.

¿Desde cuándo dejará de dar soporte Microsoft a Windows 10?

Tal y como comentamos anteriormente, Microsoft dejará de prestar soporte a Windows 10 y la fecha establecida para dicho cambio será a partir del 14 de octubre de 2025. Puesto que este proceso se está anunciando con suficiente antelación, le da la oportunidad a todos los usuarios de Windows 10 de hacer el cambio correspondiente a Windows 11, una alternativa mucho más eficiente en todos los sentidos.

Para ello es fundamental adquirir o comprar la licencia de Windows 11 Pro Retail, ya que es la forma correcta de actualizar a Windows y cumplir, tanto con la legalidad vigente como con todos los requisitos para que esa actualización se realice de manera eficiente.

Es importante destacar que no es obligatorio hacer el cambio puesto de Windows 10, ya que seguirá funcionando con total normalidad, pero es un hecho que no contará con actualizaciones de seguridad que se realizan de forma gratuita, así como tampoco con asistencia técnica y correcciones que se deban hacer por cuestiones de seguridad. Adicionalmente, el cambio ofrece muchos otros beneficios interesantes.

También es importante destacar que mover todas las cosas e información es sumamente fácil, ya que la copia de seguridad de Windows funciona no solo para guardar información, sino también para transferir todos los archivos, aplicaciones, fotografías y credenciales, entre otros.

Beneficios de cambiar de Windows 10 a Windows 11

Windows 11, como es de esperar, ofrece interesantes beneficios en comparación a Windows 10. De allí que el hecho de que muchos usuarios decidan forzar de una manera más anticipada este cambio resulta, al final, mucho más conveniente. A continuación, compartimos contigo algunas de las características más destacadas de Windows 11:

Interfaz

Sin lugar a dudas, una de las aspectos más interesantes de Windows 11 es que cuenta con una interfaz sumamente amigable que es mucho más fácil de usar y, adicionalmente, tiene más brillo. En este caso, se han utilizado los mejores elementos de Windows 10 y se han rediseñado para ofrecer al usuario una experiencia mucho más satisfactoria.

Es por ello que este cambio, comenzando por la interfaz, resulta mucho más agradable, tanto para trabajar o realizar cualquier tipo de tareas, así como también para jugar. Es un diseño más cómodo y de fácil uso. De hecho, cuenta con una serie de recomendaciones inteligentes que ayudan, entre otras cosas, a explorar el menú y archivos de una forma más rápida. Además, permite marcar aquellos archivos favoritos para encontrarlos más rápido posteriormente y también utilizar las pestañas del explorador para organizar dichos archivos.

Control inteligente de las aplicaciones

Otra de las mejores características de este nuevo sistema es que proporciona un control mucho más inteligente sobre las diversas aplicaciones que conforman a este sistema. En este sentido, cabe destacar que solo permite la instalación de aquellas aplicaciones que se destacan por tener una buena reputación.

En este mismo orden de ideas, también es un sistema que se destaca por tener una seguridad de inicio de sesión mucho más robusta, además de ofrecer a los usuarios otras alternativas para reemplazar las contraseñas tradicionales por claves de paso, tanto en los sitios web como las aplicaciones que lo ofrecen.

¿En qué consiste este cambio? En que en vez de utilizar un nombre de usuario y contraseña para poder iniciar sesión en una determinada aplicación o sitio web, simplemente se deberá proporcionar el nombre de usuario y una clave de paso. Cabe destacar que estas claves de paso funcionan en diferentes exploradores, como es el caso de Google Chrome, Microsoft EDGE o Firefox, entre otros.

Iluminación más dinámica

Otro de los cambios interesantes que podrás percibir al pasar de Windows 10 a Windows 11 es que, en los casos de tener luces en el teclado, ratón o torre, éstas se podrán coordinar de una manera mucho más dinámica con los colores del menú. Este proceso se puede realizar fácilmente en la parte de configuración. Una de las ventajas es que las luces reaccionan de una manera inteligente, tanto a los juegos como a la música, lo que otorga una experiencia de usuario mucho más satisfactoria.

En este sentido, también cabe destacar que el HDR automático aumenta, en esta versión, la gama de colores que generan los juegos, tanto los viejos como los nuevos y solo está disponible en Windows 11. Gracias a esta nueva aplicación se puede tener un control mucho más eficiente sobre el color en comparación a la versión anterior.

Desbloqueo y bloqueo

Otra ventaja que se traduce en más comodidad para el usuario es la posibilidad de bloquear y desbloquear de manera automática cuando el usuario se acerca o aleja de su dispositivo. Además de ser más cómodo y práctico, también se trata de un factor importante que contribuye a fortalecer la seguridad.

Eliminar distracciones sonoras y visuales

Entre los múltiples efectos de Windows Studio, uno de los aspectos más destacados es el poder eliminar todo tipo de distracciones, ya sean sonoras o visuales para poder mantener un mayor nivel de concentración al momento de hacer videollamadas. Aunque pueda considerarse una característica más, en realidad es una de las que aporta más valor a todo este proceso.

Widgets

Finalmente, los widgets se posicionan como una auténtica novedad de Windows 11, ya que son ideales para mantenerse al día y controlar de una manera mucho más eficiente acciones y planes, entre otros.

Lo anterior son pequeños ejemplos de todas las novedades que trae Windows 11, pero tiene muchas otras funcionalidades que, sin duda alguna, resultan interesantes y convenientes para el usuario. De allí que este cambio, aunque un poco acelerado, resulte ideal para aprovechar al máximo todas las bondades de este nuevo sistema.