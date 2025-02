​Bayer y el ecosistema de salud lanzan un concurso popular para crear la primera canción dedicada al riñón

El riñón contará con una banda sonora. Bayer y el ecosistema sanitario han lanzado “Bajemos la albuminuria”, un concurso para sensibilizar sobre la importancia de la salud renal. La iniciativa propone tres canciones de estilos diversos, que pueden ser votadas por los ciudadanos en la web Bajemos la Albuminuria | Música, Ejercicio y Bienestar Renal. El tema más elegido será presentado en un concierto en Madrid coincidiendo con el Día Mundial del Riñón (13 de marzo).



La propuesta cuenta con el respaldo del ecosistema de salud renal, como la Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (ALCER) y la Federación Española de Diabetes (FEDE). Todas ellas comparten la necesidad de visibilizar la importancia de la salud renal.

En ese sentido, los expertos coinciden en la necesidad de medir la albuminuria, uno de los indicadores de daño renal clave para la detección y clasificación de la Enfermedad Renal Crónica (ERC). De hecho, el riesgo de complicaciones graves como enfermedades cardiovasculares e insuficiencia renal es directamente proporcional al nivel de albuminuria.

Se estima que 1 de cada 7 españoles presenta algún grado de Enfermedad Renal Crónica, en concreto el 15,2% del total. A pesar de esta alta prevalencia, la ERC sigue estando infradiagnosticada. Para mejorar este dato y evitar el desarrollo de la enfermedad, es clave detectar y monitorear la albuminuria a tiempo.

El impacto de la ERC es especialmente significativo entre los pacientes diabéticos, ya que se calcula que un tercio de las personas que presentan diabetes tipo 2 (DM2) acaban desarrollando algún tipo de enfermedad renal. Expresado en años de vida, una persona con ERC y DM2 vive de media 16 años menos que la población general.

“La ERC es una enfermedad silenciosa, que con frecuencia se detecta principalmente en estadios avanzados, y ya hay riesgo de necesitar un Tratamiento Renal Sustitutivo que reemplace la función renal. Pero la buena noticia es que tenemos muy claros los grupos de riesgo y está en nuestras manos actuar sobre ellos mediante la detección precoz y su tratamiento temprano como estrategia para disminuir su progresión y complicaciones. La principal causa de ERC es la diabetes, y podemos enfrentarla desde la prevención, la concienciación social y el fomento de un estilo de vida saludable.

Con la detección precoz y tratamiento temprano del deterioro de la función renal se puede retrasar hasta en 20 años el ingreso en diálisis o trasplante, y eso se puede lograr con sencillos tests para medir el filtrado glomerular y la albuminuria”, apunta el Dr. Emilio Sánchez, presidente de la S.E.N. “La Enfermedad Renal Crónica es una epidemia silenciosa que progresa sin dar síntomas hasta que el daño renal es irreversible, y su relación con la diabetes tipo 2 la convierte en una prioridad sanitaria que no podemos ignorar. En SEMERGEN, reafirmamos el papel fundamental de la Atención Primaria en su detección precoz y tratamiento. La albuminuria es un marcador temprano y preciso del daño renal, una señal de alerta que nos permite actuar antes de que la enfermedad progrese de forma irreversible. ‘Bajemos la Albuminuria’ es una iniciativa que nos recuerda que medir es prevenir, y que cada diagnóstico temprano puede significar años de calidad de vida para nuestros pacientes, así como prevención de eventos cardiovasculares y reducción de la mortalidad. Porque cuando hablamos de salud renal, cada decisión cuenta y cada acción temprana marca la diferencia”, señala la Dra. Noemí Pérez León, coordinadora del Grupo de Trabajo de Nefrourología de SEMERGEN.

“Cuando los riñones dejan de funcionar se hace necesario que la persona comience un tratamiento de diálisis o se someta a un trasplante renal, ambas opciones causan un enorme impacto emocional, social y económico, no sólo para la persona afectada sino también para sus familiares y cuidadores. Por todo ello, es de vital importancia detectar la enfermedad renal crónica a tiempo para evitar llegar a esas situaciones y proteger la salud y la calidad de vida de estas personas, afirma Daniel Gallego, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha Contra las Enfermedades Renales (ALCER).

“El 27,9% de las personas con diabetes en España presenta algún grado de Enfermedad Renal Crónica, aunque algunos estudios apuntan a que el porcentaje puede llegar al 40%. Por eso, para la Federación Española de Diabetes (FEDE) es prioritario trabajar para impulsar la detección precoz de las complicaciones renales, algo que hacemos también a través de alianzas y apoyando iniciativas tan necesarias como esta”, asegura María José Salmerón, secretaria en la Junta Directiva de FEDE.

Por su parte, Esther Esteban, Product Lead del área de cardio-renal en Bayer, comenta que, “para nosotros innovar no solo se refiere a aportar nuevas terapias, sino también a colaborar con sociedades médicas y asociaciones de pacientes para ayudar a que todos entendamos mejor temas importantes para nuestra salud. Y qué mejor forma de visibilizar la importancia de la salud renal que a través de algo tan universal como la música. Si hace años ya aprendimos qué era la bilirrubina ¿Por qué no vamos a cantarle ahora también a la albuminuria?”.

Las consecuencias de la Enfermedad Renal Crónica para el sistema sanitario también son muy relevantes. La carga económica de la ERC en pacientes con DM2 aumenta drásticamente con el deterioro de la función renal, debido principalmente a la hospitalización de pacientes por causas cardiovasculares y a la diálisis. De hecho, se estima que el coste anual por paciente en la fase más avanzada de la enfermedad (fase 5) es superior a los 16.000 €.

Las votaciones de Bajemos la Albuminuria | Música, Ejercicio y Bienestar Renal estarán abiertas hasta el 12 de marzo.