Nextgen Talent Consultants program: la apuesta de LHH por desarrollar e incorporar a los talentos del futuro

LHH, líder mundial de soluciones integrales de talento de The Adecco Group, bajo el claim "Tu carrera empieza con metas claras y un futuro sin límites", acaba de poner en marcha su programa NextGen Talent Consultants El mercado laboral en España es cada vez más competitivo y dinámico, lo que supone un desafío constante para el talento joven y los nuevos perfiles que deben demostrar su valía. Sin embargo, en lugar de estigmatizar a las nuevas generaciones, es fundamental reconocer su gran potencial y brindarles el apoyo necesario para desarrollarlo.

En este sentido, según un estudio elaborado por The Adecco Group en colaboración con la Universidad de Navarra, el 63,07% de los jóvenes ve las becas o programas formativos como una oportunidad de acceso al empleo, mientras que el 60,53% considera que su formación es adecuada para las demandas del mercado. Esto evidencia la confianza que depositan en su propia preparación y en las perspectivas de futuro que ofrecen las empresas.

Por lo tanto, no se trata únicamente de ofrecer oportunidades laborales, sino de garantizar un acompañamiento sólido que les permita desplegar todo su potencial. Los nuevos trabajadores de hoy tienen una visión global y digital y pueden aportar grandes ideas en áreas tan diversas como la innovación, la sostenibilidad o la transformación de los modelos de negocio. Por ello, su talento y entusiasmo se convierten en un factor esencial para el desarrollo de la humanidad, siempre que se canalice y se cultive de manera adecuada.

Ante esta situación, en la que las futuras generaciones requieren, más que nunca, de apoyo y formación de calidad, LHH, líder mundial de soluciones integrales de talento de The Adecco Group, bajo el claim "Tu carrera empieza con metas claras y un futuro sin límites", acaba de poner en marcha el programa LHH NextGen Talent Consultants. Con esta iniciativa, LHH busca ofrecer a profesionales comprometidos la oportunidad de embarcarse en un plan de formación y crecimiento profesional único, orientado a forjar a los líderes que inspirarán el futuro.

El objetivo principal es atraer a diez talentos emergentes con un perfil entre recién graduados y con uno o dos años de experiencia profesional que, además de tener una sólida base académica, demuestren una actitud inconformista y un gran deseo de superación. En este punto, LHH busca perfiles capaces de transformar el mundo de la selección, entendiendo que su trayectoria personal y profesional puede convertirse en una historia de logros extraordinarios. Entre los requisitos que valora el programa se encuentra contar con habilidades relacionales, capacidad de pensamiento y desarrollo sin límites, una notable aptitud para el aprendizaje, curiosidad, personalidad extrovertida y potencial para liderar equipos. Todo ello con el objetivo de descubrir el mundo de la selección de directivos.

Para reforzar esta visión, el programa dotará a los seleccionados de todas las herramientas necesarias para triunfar en el sector. Se contempla así un plan de formación en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Zaragoza y Valencia. Durante este periodo, los participantes contarán con:

Buddy: cada participante dispondrá de una figura de acompañamiento que actuará como referente cercano en el transcurso de la formación. Esta conexión personalizada servirá de guía práctica durante los primeros desafíos del entorno laboral.

cada participante dispondrá de una figura de acompañamiento que actuará como referente cercano en el transcurso de la formación. Esta conexión personalizada servirá de guía práctica durante los primeros desafíos del entorno laboral. Sesiones de formación mensuales: durante estas reuniones periódicas se abordarán competencias clave para el sector y para la gestión de equipos, como la comunicación efectiva, el desarrollo de habilidades de liderazgo, la gestión del estrés o la resolución de conflictos. Cada sesión servirá como una oportunidad para inspirarse, crecer y conectar con una comunidad que comparte la misma pasión por la excelencia.

durante estas reuniones periódicas se abordarán competencias clave para el sector y para la gestión de equipos, como la comunicación efectiva, el desarrollo de habilidades de liderazgo, la gestión del estrés o la resolución de conflictos. Cada sesión servirá como una oportunidad para inspirarse, crecer y conectar con una comunidad que comparte la misma pasión por la excelencia. Mentorización: la experiencia y el conocimiento de los directores serán puestos al servicio de los participantes. A través de encuentros personalizados, recibirán orientaciones prácticas y estratégicas con el fin de guiar su evolución hacia roles con mayor responsabilidad dentro de la organización. Además, como muestra del compromiso de LHH por fomentar carreras a largo plazo y sentar las bases para formar a los futuros managers, la iniciativa se ha desarrollado con una perspectiva de crecimiento sostenido en mente: tras superar los primeros seis meses de prueba, los elegidos contarán con un contrato indefinido

En cuanto al proceso de selección, LHH ha diseñado un recorrido exhaustivo que permita observar el desempeño de los candidatos en diferentes contextos. En primer lugar, se realizarán pruebas de razonamiento lógico, con el fin de evaluar sus capacidades analíticas. Posteriormente, se llevarán a cabo dinámicas grupales para analizar competencias como la comunicación, la resolución de problemas y el trabajo colaborativo. Por último, habrá una fase de entrevistas individuales, enfocada a conocer en profundidad las motivaciones, valores y aspiraciones de los aspirantes.

Bajo esta perspectiva, este planteamiento integral de selección busca asegurar que las personas elegidas no solo destaquen por su formación académica, sino también por su actitud, liderazgo potencial y capacidad de adaptación a los cambios propios del entorno empresarial. El objetivo es identificar a aquellas personas que se atrevan a aspirar a grandes logros, para que su contribución se transforme en un legado inspirador.

En definitiva, NextGen Talent Consultants apuesta por el talento y las competencias, impulsando la formación y el desarrollo de profesionales sin importar la edad. Invertir en las habilidades y el potencial humano no solo beneficia a las organizaciones, sino que también impulsa el crecimiento integral de la sociedad. Con el apoyo adecuado y una visión estratégica, cada persona tiene la capacidad de transformar su realidad y, al hacerlo, contribuir a un futuro lleno de innovación y progreso.