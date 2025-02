Legado y futuro de la moda española: así fue MBFW Madrid

Del 19 al 23 de febrero de 2025, la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFW Madrid) tomó el testigo de Madrid ES Moda celebrando su 81ª edición subrayando la diversidad creativa de la moda española.

Studio Cumbre Fall Winter 2025, Ready to Wear en Mercedes-Benz Fashion Talent (Madrid). Credits: ©Launchmetrics/spotlight



Entre las novedades de esta edición, el programa "Desfiles en la Ciudad" (anteriormente "Programa Off") inauguró la pasarela de nuevo en lugar de cerrarla como el año pasado. La jornada terminó con el desfile de los estudiantes de UDIT, habitualmente el primero de todos, demostrando una vez más el compromiso de la pasarela con las nuevas generaciones de diseñadores, que vienen además pisando MUY fuerte.

Un total de 37.500 personas han disfrutado de estos cinco días de moda.

La moda toma Madrid

Una de las propuestas más evocadoras de este primer día, ha sido la de la diseñadora granadina Pilar Dalbat, que presentó Solynieve. Esta colección cápsula rinde homenaje a Sierra Nevada, “que ha inspirado su universo creativo desde los inicios”, cuenta.

Entre capas de cachemir, abrigos bordados y terciopelos que evocan la sofisticación de los refugios alpinos, Dalbat dibuja una silueta que trasciende lo deportivo sin perder su esencia técnica. La paleta de colores, dominada por tonos sobrios, se ilumina con destellos flúor y metálicos, mientras los estampados tridimensionales de Textilfy juegan con las proporciones para aportar una nueva dimensión a la prenda.

Por su parte, Andrew Pocrid, quien debutó en la MBFW Madrid en septiembre de 2023 con su colección "Insomnia", regresó a la plataforma en formato digital como parte de los Desfiles en la Ciudad. Su nueva propuesta para la temporada Otoño/Invierno 2025/2026, titulada Mayo, se inspira en el mes de mayo de su ciudad natal, Córdoba.

La propuesta se caracteriza por líneas femeninas con aires ochenteros, donde la opulencia y la sofisticación se dan la mano. Los estampados de lunares y flores conviven con bordados a mano y pedrería de cristal de Swarovski, mientras que el clavel, flor emblemática de las cruces de mayo, se convierte en leitmotiv adornando escotes en versión joya.

La solidaridad también tuvo su espacio en esta edición con la colaboración entre Jeanologia y la diseñadora María Lafuente, quienes presentaron una colección en homenaje a los afectados por la DANA.

Las nuevas promesas emergen con fuerza

Del 20 al 22 de febrero, el recinto ferial de Ifema Madrid actuó una edición más como telón de fondo de las presentaciones de 21 firmas y diseñadores consolidados. La clausura del evento, el 23 de febrero, estuvo dedicada a las promesas emergentes dentro del circuito Ego, con la participación de 10 firmas, entre ellas la diseñadora internacional invitada, Sandra Weil (México).

El tarraconense Marc Aleixandri fue seleccionado ganador del Mercedes-Benz Fashion Talent al mejor diseñador emergente de MBFW Madrid, destacándose en una edición con muchísimo nivel.

Cómo es el caso de Studio Cumbre —su directora creativa, Micaela Clubourg, fue semifinalista del premio internacional Redress Design— que ha presentado sobre la pasarela una propuesta con una paleta de tonos neutros y siluetas fluidas, que desafían las convenciones del tallaje al priorizar la inclusión y la adaptabilidad. La combinación de texturas –desde transparencias delicadas hasta tejidos gruesos y estructurados– resalta el equilibrio entre lo artesanal y lo contemporáneo.

O la propuesta de PAT Equilux, también del circuito emergente, que a través de una paleta sobria de tonos neutros, consigue una propuesta interesante compuesta por siluetas ajustadas con toques dramáticos, como botas cubiertas de flecos y faldas con estructuras envolventes.

Caras nuevas

La pasarela también ha acogido el debut de nuevas firmas que amplían las miras de la moda española. Entre ellas, Jnorig, Baro Lucas y Álex Rivière Studio han presentado sus colecciones con enfoques diferenciados y propuestas que exploran distintos códigos estéticos.

Con “Yūgen”, su colección para Otoño/Invierno 2025/2026, Jnorig se adentra en las dualidades de la cultura japonesa, explorando la coexistencia entre lo visible y lo oculto, lo moderno y lo artesanal. Inspirada en el concepto filosófico de la belleza profunda y en el espíritu de Kaizen, cada prenda combina técnicas digitales innovadoras con reinterpretaciones de elementos tradicionales.

Siluetas inspiradas en el kimono, capas que funcionan como armaduras y transparencias que revelan la esencia humana reflejan esta tensión entre lo interno y lo externo. Con referencias al "hermoso monstruo" que habita en cada individuo.

Lanzada en 2023, la marca Álex Rivière Studio también ha debutado esta edición con una propuesta donde moda y funcionalidad se fusionan bajo su visión del lujo sostenible. Con el negro como protagonista, la colección apuesta por una elegancia depurada y atemporal, aunque corre el riesgo de diluirse en un panorama saturado. La diferenciación será clave para que la marca consolide su identidad y se posicione con mayor fuerza.

Menchen Tomas, por otro lado, ha regresado a MBFW Madrid tras varias ediciones presentando sus colecciones en 080 Barcelona Fashion.

La dualidad del estilo en la pasarela

La marcada dicotomía en las propuestas vistas en la pasarela—ya sea entre lo oscuro y lo festivo, lo básico y lo llamativo, lo street y lo maximalista—refleja un consumidor español que navega entre dos realidades estilísticas muy definidas por un lado, la funcionalidad del día a día y por otro, una necesidad de expresión exuberante cuando la ocasión lo permite.

Entre los diseñadores que han marcado la pauta, Mans se alzó con el Premio L’Oréal Paris a la Mejor Colección de la 81ª edición. Sin embargo, no fue la única en captar la atención. Erroz sumergió al público en su universo creativo con The Hotel, mientras que Simorra volvió a demostrar su capacidad para tejer relatos visuales interesantes a través de la arquitectura de materiales y formas, cimentando su identidad en la fusión entre diseño y funcionalidad.

Más allá de las colecciones y premios, esta edición también estuvo marcada por una pérdida en la moda española. A finales de diciembre, falleció Lola Casademunt, fundadora de la firma que lleva su nombre. Su hija, Maite Gassó Casademunt, presentó una colección más discreta de lo habitual, pero fiel a la esencia de la marca. Un homenaje sutil, pero significativo, a su legado. ---------------

Artículo de Alicia Reyes Sarmiento - FashionUnited