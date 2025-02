Importante paso en la lucha contra el ‘spam’ telefónico en España

El Gobierno de España ha dado un paso significativo en su lucha contra las estafas telefónicas y el spam con la aprobación de una nueva orden ministerial que prohíbe las llamadas comerciales desde números de teléfonos móviles. Esta medida, firmada por el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, tiene como objetivo principal proteger a los ciudadanos de prácticas fraudulentas y molestias continuas.



Publicada recientemente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la orden entrará en vigor en marzo, marcando un cambio radical en la forma en que las empresas pueden contactar a sus clientes. A partir de entonces, las empresas ya no podrán utilizar números móviles para realizar llamadas comerciales; en su lugar, deberán emplear números fijos o números gratuitos 800 y 900, que hasta ahora solo se usaban para recibir llamadas.

Este cambio no solo refleja un esfuerzo por aumentar la transparencia y la seguridad en las comunicaciones comerciales, sino que también alinea a España con estándares internacionales similares observados en países como Finlandia y Francia, donde medidas parecidas han logrado reducir sustancialmente las estafas telefónicas.

Además de prohibir las llamadas comerciales desde móviles, la orden ministerial incluye medidas estrictas para reforzar la seguridad. Los operadores de telecomunicaciones estarán obligados a bloquear llamadas y SMS que provengan de números no registrados o que intenten simular ser originarios de España. También se creará una base de datos para registrar y verificar identificadores alfanuméricos, lo que ayudará a prevenir que los estafadores se hagan pasar por entidades legítimas.

Las infracciones a esta normativa se consideran graves y pueden acarrear sanciones de hasta 2 millones de euros, destacando la seriedad con la que el gobierno español está abordando el problema del fraude telefónico y el spam.

Esta nueva regulación representa un equilibrio necesario entre la protección del consumidor y la eficacia de las comunicaciones comerciales, obligando a las empresas a reconsiderar y adaptar sus estrategias de marketing directo.

Con estas medidas, España espera ver una disminución significativa en las incidencias de estafas y spam telefónico, asegurando una mayor protección y tranquilidad para sus ciudadanos en el entorno digital.

Un cambio significativo para las empresas que dependen del marketing telefónico

La nueva regulación que prohíbe las llamadas comerciales desde números móviles representa un cambio significativo para las empresas que dependen del marketing telefónico como parte de sus estrategias de comunicación y venta. Este sector deberá enfrentar desafíos considerables, ya que la medida obliga a una reestructuración de cómo y desde qué números se realizan las llamadas a los clientes.

Para muchas empresas, esto significa invertir en nuevas tecnologías o adaptar las existentes para cumplir con la normativa, lo que podría implicar un aumento en los costos operativos. Además, la restricción al uso de números móviles podría limitar la efectividad de las campañas de marketing telefónico, dado que los números fijos o gratuitos, como los 800 y 900, pueden no generar la misma respuesta inmediata de los consumidores.

Por otro lado, esta medida puede ser vista como una oportunidad para innovar y mejorar la calidad de las interacciones con los clientes, priorizando el consentimiento y la transparencia. Las empresas que logren adaptarse eficazmente podrían ver mejorada su imagen de marca y ganar la confianza de los consumidores, que están cada vez más preocupados por su seguridad y privacidad en las comunicaciones telefónicas.