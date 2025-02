El sector espacial reivindica la sostenibilidad y el liderazgo estratégico de Europa en una edición récord del SSSIF

El Small Satellites & Services Internacional Forum (SSSIF), que se ha convertido en el evento de referencia del sector del New Space en España y con un gran impacto internacional, ha concluido este jueves en Málaga, después de tres jornadas en las que expertos del sector espacial provenientes de 25 países han reivindicado la sostenibilidad y el liderazgo geoestratégico, en un contexto político internacional donde la soberanía espacial ha cobrado especial relevancia.



El evento ha contado con la asistencia de más de medio millar de personas, entre ponentes y visitantes, lo que ha supuesto un incremento del 20% respecto a la edición del año pasado. El SSSIF ha integrado dos salas para ponencias, mesas redondas y sesiones técnicas, junto con un área de exhibición, en la que 34 empresas e instituciones internacionales especializadas en el ámbito espacial han exhibido sus avances tecnológicos. En cuanto a la participación, el congreso ha contado con 88 panelistas, la presencia de 15 universidades, entre estudiantes y ponentes, y la exposición de 54 comunicaciones técnicas.

Esta sexta edición ha contado con la participación de más de 192 compañías e instituciones nacionales, europeas e internacionales, entre las que se encuentran la NASA, la Agencia Espacial Española (AEE), la Agencia Espacial Europea (ESA), el Mando del Espacio, el Ejército del Aire y el Espacio de España, la Fuerza Aérea de Estados Unidos, la Unidad de Innovación de la Defensa del Ministerio de Defensa de Estados Unidos y AIRBUS, GMV, Space, Sener, Indra-Deimos e Hispasat, Telespazio, Oesia, Lockheed Martin, Startical, Pangea y Occam Space.

Las conversaciones se han centrado en la autonomía espacial estratégica europea, la protección de la cadena de suministro, la necesidad de inversión en el negocio espacial sostenible y la tecnología para volver a la Luna e ir a Marte.

Asimismo, el congreso ha acogido a representantes de la Unión Europea, coincidiendo con un contexto global donde el dominio y la autonomía en el espacio están adquiriendo aún más una importancia estratégica. En este sentido, han participado el eurodiputado Nicolás Pascual de la Parte; y la asesora para asuntos del espacio del Dirección General de Industria de Defensa y Espacio de la Comisión Europea, Evi Papantoniou, quien ha destacado que la sostenibilidad espacial es una prioridad para Europa. Papantoniou igualmente anunció la presentación de un acto espacial de la Comisión Europea para unificar estándares y facilitar la actividad empresarial.

En esta línea, Vicente Díaz, codirector de DHV Technology e impulsor del SSSIF, ha destacado la importancia de España en el ecosistema espacial: “La industria aeroespacial española está a la vanguardia de la innovación en el ámbito de los pequeños satélites, demostrando nuestra capacidad para construir y liderar misiones espaciales desde aquí. Es esencial atraer el foco tecnológico hacia nuestro país, consolidándolo como un referente global. Desde el SSSIF, impulsamos el liderazgo español en el sector, asegurando que nuestras empresas y profesionales destaquen a nivel internacional”.

Por su parte, Timothy T. Pham, del Jet Propulsion Laboratory de la NASA ha destacado en este sentido: “Estoy muy contento de estar aquí presente en este evento otra vez. Este es el tercer año consecutivo que asisto, y es fascinante observar el crecimiento que ha experimentado el foro a lo largo de los años. Me parece muy interesante venir y aprender más sobre el desarrollo de la industria en Europa y particularmente en España”.

Según datos del informe del sector aeroespacial español correspondiente al ejercicio 2023 publicados por la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (Tedae), la industria espacial española alcanzó los 1.200 millones de euros en 2023. Este informe también refleja que la industria aeroespacial española ha contribuido con 1.964 millones de euros al PIB nacional, lo que equivale al 1,2% del PIB industrial de España en 2023.

Potenciar el talento en el sector aeroespacial

Por primera vez en seis ediciones, el congreso ha actuado como nexo entre las principales empresas del sector y cinco universidades españolas. Estudiantes de la Universidad de Málaga (Facultad de ingeniería robótica), la Universidad de Granada (Facultad de ingeniería electrónica), la Universidad de Vigo (Facultad de ingeniería aeroespacial), Universidad Politécnica de Madrid (Facultad de ingeniería aeroespacial), y la Universidad Politécnica de Catalunya, han conocido de primera mano el sector aeroespacial y las oportunidades profesionales que ofrece.

Los estudiantes han participado en un taller dirigido por el profesor Jordi Puig-Suari, docente de ingeniería aeroespacial en la Universidad Politécnica Estatal de California (Cal Poly) y coinventor de los CubeSats, pequeños satélites de bajo coste, junto con otros expertos. Durante la sesión, el profesor ha interactuado con los estudiantes y les ha orientado en la resolución de problemas y he expuesto los fundamentos sobre cómo ensamblar un satélite. Puig-Suari ha insistido en la importancia de la colaboración entre todas las ramas de la ingeniería para trabajar conjuntamente en proyectos, independientemente de la especialidad de cada uno.

"En España, contamos con un talento excepcional en el sector aeroespacial, y es fundamental que los estudiantes conozcan las oportunidades que existen aquí. Por ello queremos que trabajen en nuestro territorio para, que, con su conocimiento, puedan contribuir en el avance de nuestra industria. Desde el Congreso del SSSIF, estamos comprometidos a crear un entorno que atraiga y retenga a estos profesionales, asegurando que el talento español continúe liderando en el ámbito aeroespacial”, concluye Miguel Ángel Vázquez, codirector de DHV Technology e impulsor del SSSIF.

La organización ya ha anunciado la VII edición del SSSIF para el próximo año 2026, que se celebrará nuevamente en Málaga del 17 al 19 de febrero.