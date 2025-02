Núñez de Arenas dice 'Sí a todo' con su nueva colección

La colección Primavera Verano 2025 de Núñez de Arenas es un homenaje a los inconformistas. Está diseñada para aquellos que no se conforman con elegir entre comodidad y estilo, entre lo funcional y lo sofisticado. Es la colección del "sí a todo", del hombre que busca vivir cada día al máximo, sin renunciar a nada.

El hombre Núñez de Arenas no es uno solo. Es el viajero incansable, el creativo en busca de inspiración, el profesional que irradia seguridad en cada paso, y el espíritu libre que persigue la aventura. Por eso, las prendas han sido creadas con un enfoque de funcionalidad sin concesiones, pensadas para moverse al ritmo de un día que puede incluir desde reuniones hasta escapadas al aire libre.

Cada prenda es un reflejo de esa mentalidad versátil y audaz. Diseñadas con la premisa de adaptarse a cualquier situación, nuestras piezas combinan materiales innovadores, cortes impecables y una estética que respira modernidad. Desde el amanecer hasta la noche, nuestra colección es el compañero perfecto para afrontar cada momento con confianza y determinación.

Camisas ligeras con cortes clásicos reinterpretada con detalles modernos; pantalones confeccionados con tejidos de alta calidad que garantizan confort sin sacrificar el diseño. Cada pieza es una invitación a explorar, a experimentar, a no detenerse.

La paleta de colores de esta temporada refleja nuestra conexión con la naturaleza y la ciudad. Tonos tierra como el beige y el terracota se combinan con azules oceánicos y verdes vibrantes, recordándonos que el hombre moderno vive entre dos mundos: el urbano y el natural. Los estampados sutiles y las texturas añaden profundidad y carácter, mientras que los acabados minimalistas refuerzan la elegancia atemporal que caracteriza a Núñez de Arenas.

Cada detalle cuenta, se quiere que las prendas no sean solo un reflejo del estilo, sino también una extensión de la filosofía de vida.

Es la colección del hombre que dice "sí" al desafío, al cambio, a nuevas oportunidades. Que no se vean límites, sino posibilidades. Núñez de Arenas no viste cuerpos, viste actitudes. Y esta temporada, invita a descubrir cómo cada prenda puede convertirse en la aliada para conquistar el mundo.

Esta colección no se basa solo en prendas, es también el grito silencioso de quienes viven con propósito, de quienes no se detienen ni se conforman. Una colección para quienes saben disfrutar de la vida. Es un llamado a la acción, a levantarse cada día con ganas de crear, de conectar y de crecer. Es la colección de los inconformistas. ¿Alguien se une a la revolución del "sí a todo"?.