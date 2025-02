Munuera Montero: un árbitro nada imparcial

Mucho se ha dicho y escrito sobre los árbitros de fútbol en España. Y desde hace tiempo conocemos demasiados datos sobre los vergonzosos pagos de ocho millones de euros del Barcelona al estamento arbitral, para “sacar tajada” como el corrupto Pujol, “sus siete niños” y demás gentuza sacaron a España durante muchos años, aunque los caraduras decían que España robaba a Cataluña.

Como estamos viendo, la cuestión continúa, y, con toda probabilidad, los sucios acuerdos políticos entre Sánchez y los separatistas catalanes, además del daño a los intereses de España, llevarán incluida la promesa de “regalar”, la liga al Barcelona. Para ello (supongo) los árbitros deberán satisfacer de alguna manera la deuda que tienen con el club azulgrana y no veo mejor manera, que pitando a favor del Barcelona y en contra del Real Madrid.

Por eso mismo, veo con claridad por qué Munuera Montero “birló” al Real Madrid (en Pamplona) cuatro penaltis (dos de ellos tan claros que hasta un ciego los vería) y regaló uno al Osasuna, alterando injustamente el resultado. Las informaciones fidedignas de las que dispongo acreditan, además, que es reincidente con el club blanco. Y aunque no iba a escribir sobre este asunto, me he animado a hacerlo después de escuchar hoy en Canal Sur TV las quejas de este árbitro, sin, tan siquiera, reconocer su nefasta actuación y pedir perdón por ella. Y para decirle, de paso, a él y a todo el gremio arbitral, que ellos son, solamente, jueces de los partidos y, han de dar “a cada uno lo suyo”.