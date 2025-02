La infiltrada: la historia real de una mujer

La trama se basa en la historia real de una agente de la Policía Nacional que, bajo el pseudónimo de Aranzazu Berradre Marín, se infiltró en la organización terrorista ETA durante los años 90, logrando desarticular el comando Donosti.

Carolina Yuste (Foto de Álex Cámara - Europa Press)



La película está protagonizada por Carolina Yuste en el papel principal, acompañada por Luis Tosar, Víctor Clavijo y Nausicaa Bonnín, entre otros. "La infiltrada" ha sido reconocida con varios premios, incluyendo el Goya a la Mejor Película (ex aequo) y a la Mejor Actriz para Yuste. Además, ha sido un éxito en taquilla, recaudando más de 8 millones de euros y convirtiéndose en la película dirigida por una mujer más taquillera en la historia del cine español. Desde el 14 de febrero de 2025, está disponible en la plataforma Movistar+.

La película sigue de cerca a Arantxa, una mujer de la policía nacional que se infiltra en los comandos de Euskal Herria que estaban activos en los años 90. Debe pasar información a su superior en un operativo donde deben seguir de cerca a los implicados en los comandos.

La película, incluyendo el cartel de presentación, nos relata, a modo de thriller existencial, el contexto político vasco de la década de los noventa incluyendo el asesinato de Gregorio Ordóñez, el atentado a Irene Villa o el de Miguel Angel Blanco en el espléndido debut de la directora Arantxa Echeverría que aborda este contexto político, los sentimientos y las costumbres además de la estética y cultura vasca de aquella época.

Aunque respecto del cartel, recuerda mas a una especie de película sobre boxeo con la protagonista encapuchada que a una película sobre terrorismo. Podrían haber aprovechado mejor la espectacularidad de la Bella Easo y los escenarios que aparecen en la película.

Echevarría se arriesga pero con cautela, el recorrido de la protagonista durante siete años en Donosti. Más que merecido Goya para Carolina Yuste que lo pasa realmente mal sobre todo con la incursión del personaje de Sergio Polo en su casa y las constantes amenazas a las que es sometida.

La esencia en historia podría ser una revisión de “Ocho apellidos vascos” pero sin el tono negro y cómico de aquella, una crítica social en toda regla mostrando a una mujer joven, fuerte y valiente que se infiltra sin miedos (aterrorizada) en lo más profundo de las miserias del terrorismo.

Quizás le falta intensidad en la acción, le falta algo de ritmo, una música a que acompañe a esa vorágine Caótica de un operativo policial, y en ese clímax de la detención final. Algo de emoción en su conjunto.

Un deleite para una vasca ver su ciudad en la gran pantalla y adentrarse en sus calles, su playa de la concha y acompañar a Carolina Yuste por los puntos emblemáticos, en una impresionante recreación del escenario cinematográfico.

Aunque he echado de menos una visión más personal de la película, me han faltado referencias a los llamados “jaleos” del boulevard donde se enfrentaban los “txakurras” con la izquierda abertzale, la quema de contenedores o el lanzamiento de cocteles molotov; ciertas escenas que representasen el vandalismo que se vivía en aquel entonces.