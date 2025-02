Nueve de cada diez ciudadanos demandan endurecer la normativa antiincendios para materiales de construcción

Un año después - 22 de febrero de 2024- del trágico incendio que devastó un complejo residencial de 138 viviendas, cobrándose 10 víctimas mortales, en el barrio de Campanar en Valencia, la Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida (Hispalyt), ha elaborado el ‘Informe de la calidad de la vivienda en España 2025’, en colaboración con la compañía de estudios de mercados Ipsos, y en él se dedica un capítulo a este suceso.



“Hemos querido evaluar el grado de conocimiento de la población sobre el uso de materiales en construcción y la normativa de protección contra incendios, en el primer aniversario de este trágico suceso. Queremos concienciar tanto a legisladores, como a constructores y propietarios de que el riesgo que existe es real, y de la relevancia de contar con materiales para fachadas y paredes interiores que protejan en caso de incendio las vidas de las personas y su patrimonio”, explica Elena Santiago, secretaria general de Hispalyt.

En este sentido, el 73% de los entrevistados, creen acertadamente, que la fachada y paredes del edificio estaban compuestas de diferentes materiales, pero que tras el incendio las únicas paredes que quedaron en pie fueron las de ladrillo cerámico. El mismo porcentaje, casi 3 de cada 4 (73%), creen acertadamente también, que las paredes interiores del edificio que no resistieron al fuego eran de placa de yeso laminado.

Prácticamente la totalidad de los encuestados -nueve de cada 10- demandan un endurecimiento de la normativa de protección frente a incendios sobre la elección de los materiales de fachadas y paredes interiores. Para ello, el 86% estaría dispuesto a asumir una mayor inversión en materiales de mayor seguridad.

La fachada del edificio de Campanar, que se empezó a construir en 2005 y se concluyó en 2009, no estaría permitida hoy, ya que la normativa contra incendios se endureció en 2006, precisamente para evitar tragedias como la sucedida por el incendio que destruyó la emblemática Torre Windsor en Madrid –del que se han cumplido dos décadas- solo un año antes. Sin embargo, según esta encuesta, el 40% de los entrevistados todavía cree que la fachada del edificio de Campanar sigue estando permitida, cuando no es así. Y del mismo modo, casi el 30% de los encuestados cree que las paredes interiores que desaparecieron en el incendio no están permitidas, cuando sí lo están.

“No se han incrementado las exigencias para las paredes interiores desde hace más de 25 años, lo que hace que aquellas que desaparecieron durante el incendio estén permitidas por la legislación actual. Urge, en consecuencia, una normativa de protección frente a incendios en edificios más restrictiva, tal como demandamos desde la asociación”, explica Elena Santiago.

Los productos cerámicos, como el ladrillo, no son combustibles ni generan llamas en caso de incendio, creando una barrera eficaz de protección. “Esta, creemos, es una de las razones por las que la comunidad de propietarios del edificio de Campanar, asesorada por el estudio de Arquitectura Arqueha, han elegido material cerámico para la nueva fachada. Y sería muy importante que esta concienciación sobre la seguridad quede reflejada también en las paredes interiores, aunque la normativa no lo exija”, mantiene Elena Santiago.

La importancia de los materiales en la resistencia al fuego

Según el `Informe de la calidad de la vivienda en España 2025’, a nivel global, 6 de cada 10 entrevistados cree que la fachada (66%) y las paredes interiores (62%) son fundamentales para conseguir una vivienda de calidad y con altas prestaciones.

Asimismo, aproximadamente 9 de cada 10 encuestados considera que los materiales de mayor calidad, aunque incrementan el presupuesto de la vivienda – como creen el 87%-, tienen un impacto positivo directo, entre otras cosas, en una mayor resistencia en caso de incendio (89%).

Para Elena Santiago, “debemos desmitificar el coste de los materiales de calidad. Según el informe, el 73% de los entrevistados creen que los materiales suponen más del 10% del precio total de una vivienda. Pero la realidad es que según la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (CEPCO), los materiales de construcción como fachadas, tejado, paredes, ventanas, etc. son solo el 10% del coste total de la vivienda. Constructores y promotoras deben favorecer la presencia de mejores materiales. El comprador lo demanda y el impacto en el presupuesto es mínimo”.

En este sentido, más del 90% califica la seguridad del ladrillo en paredes interiores frente al fuego como excelente o correcta, y sin embargo casi 3 de cada 10 (27%) suspende la resistencia al fuego de la placa de yeso laminado. En relación a los materiales de la fachada, casi la mitad de los entrevistados (48%) cree que los materiales con mejor rendimiento en caso de incendio son la piedra y el ladrillo cara vista. Son elegidos como primera o segunda opción por 1 de cada 2 entrevistados.

El `Informe de la calidad de la vivienda en España 2025’ sugiere la necesidad de seguir educando a la población en los riesgos que tienen los incendios en viviendas, ya que solo el 60% de la entrevistados sabe que en nuestro país se producen más de 50 incendios en hogares cada día -como afirman desde la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos y la Fundación Mapfre-. “La sociedad española no está concienciada sobre este riesgo. Y esto sucede porque nuestro parque inmobiliario es principalmente de ladrillo cerámico, un hecho que nos ha permitido enfrentarnos al fuego con seguridad, hasta ahora, por su alta resistencia al mismo”, apunta Elena Santiago.

Con todo, el 87% de los encuestados es consciente de que la mayor parte de los incendios en hogares se producen en el interior. El 84% sabe que, en caso de incendio, si no es posible abandonar el edificio, el protocolo indica que hay que encerrarse en una habitación con salida al exterior para poder ser visto y con acceso a agua (baño/cocina), y tapar los huecos de las puertas con toallas húmedas. “El debate sobre este protocolo en el que se insiste desde los cuerpos de seguridad del Estado, es que para ser efectivo debemos asegurar que las paredes interiores resistirán el fuego, algo que no sucedió en el edificio de Campanar”, afirma Elena Santiago.

Las paredes de ladrillo son la opción elegida por más de 6 de cada 10 entrevistados para su vivienda ideal. El porcentaje sube hasta el 74% cuando les preguntan qué material elegirían para levantar un nuevo tabique en su hogar en caso de reforma. Solo 2 de cada 10 eligen la placa de yeso laminado para su vivienda ideal, y solo 1 de cada 4 lo elige como material favorito para levantar un nuevo tabique en su hogar en caso de reforma.

Sin embargo, “como el material que componían las paredes interiores de separación entre viviendas empleadas en el edificio de Campanar cumplen las exigencias de resistencia al fuego de la normativa actual, se siguen utilizando. La opinión pública debe saber que hoy se está diseñando una normativa que no contempla aumentar estas exigencias. Y por otro lado, los promotores y constructores deben ser conscientes de que el uso de ladrillo cerámico aumenta el valor percibido de las promociones inmobiliarias”, finaliza la Secretaria General de Hispalyt.