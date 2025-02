Jose Matteos fusionará moda y tradición con una presentación inmersiva en la ‘Mostra do Encaixe’ de Camariñas

El diseñador coruñés Jose Matteos ha confirmado su participación en la próxima edición de la 'Mostra do Encaixe' de Camariñas, el evento de referencia que pone en valor la tradición y la artesanía del encaje gallego. En esta ocasión, Matteos sorprenderá con una presentación única: una experiencia inmersiva que transportará al público a través de la colección y la música al corazón del proceso artesanal del encaje.



Según el diseñador, "La Mostra do Encaixe de Camariñas es el espacio perfecto para presentar esta propuesta innovadora que une historia, arte y moda en una experiencia sensorial única, y estoy emocionado de poder compartirla en la Mostra".

La puesta en escena de esta colección romperá con el formato tradicional de los desfiles, ofreciendo al público una narrativa envolvente a través de la música que le permitirá adentrarse en el universo del encaje y Camariñas como pueblo. No solo podrán admirar la belleza de los vestidos, sino también comprender el arte y la dedicación detrás de cada puntada, apreciando la esencia de la tradición en un contexto contemporáneo.

Jose Matteos llevará a la Mostra su marca y colección nupcial, "Amore Eterno", que destaca por incorporar el encaje de Camariñas en cada uno de sus diseños, consolidando su visión innovadora y su compromiso con la excelencia en la moda nupcial y la alta costura. Esta línea fusiona la delicadeza de la tradición con la vanguardia del diseño, reafirmando el compromiso del diseñador con la artesanía de calidad.

Como en años anteriores, cada vestido de la colección será un homenaje a la maestría de las encajeras de Camariñas, cuya habilidad y pasión mantienen viva esta tradición centenaria. Con esta propuesta, lleva el encaje gallego a un escenario internacional, impulsando su proyección en el mundo de la alta costura nupcial.