La alfombra roja de los Goya 2025

Foto: ©Alberto Ortega



La alfombra roja de los Premios Goya renueva su apuesta por los diseñadores españoles en la gran noche de nuestro cine. Muchos de los rostros clave de la ceremonia, que tendrá lugar hoy sábado 8 de febrero en Granada, se han decantado por firmas nacionales para celebrar nuestra cinematografía.



Maribel Verdú, conductora de la gala junto a Leonor Watling, lucirá en la alfombra roja vestido Alberta Ferreti y joyas Damiani. En la gala tendrá tres cambios de vestuario con diseños de Alberta Ferreti, Marchesa y Yolancris. Por su parte, Leonor Watling ha escogido para la alfombra roja Redondo Brand y durante la gala tendrá tres cambios de vestuario con estilismos de Acromatyx, Teresa Helbig y Palomo Spain. El día de la gala lucirá zapatos de Jimmy Choo y Aquazzura y joyas de Cartier, Andres Gallardo y Suma Cruz.



Aitana Sánchez-Gijón, Goya de Honor 2025, se ha decantado por la diseñadora Carolina Herrera y también lucirá joyas Bvlgari; mientras que el Goya Internacional, Richard Gere,será fiel a Armani.



Redondo Brand, Palomo Spain, Pedro del Hierro, Sybilla, Teresa Helbig, Pronovias, Rosa Clará, Alicia Rueda Atelier, Ana Locking, Rubén Hernández Costura, Menchen Tomas, Nicolás Montenegro, Arturo Obegero y Acromatyx son algunas de las firmas y diseñadores de nuestro país que vestirán a nominados, entregadores e invitados de la 39 edición de los galardones.



A ellas se suma la marca sevillana Bund, especializada en trajes, esmoquin y chaqués a medida, que ha vestido a algunos de los entregadores de la ceremonia y al presidente de la Academia de Cine, como colaborador de los Premios Goya 2025. La compañía española de calzado y bolsos Hispanitas, zapato oficial de la 39 edición, también tendrá presencia en los looks de la alfombra, con un zapato de edición especial Premios Goya 2025 creado junto al diseñador valenciano Juan Vidal. Aina Clotet: Menchen Tomas



Aitana Sánchez-Gijón: vestido Carolina Herrera y joyas Bvlgari



Aitor Arregi: NEU



Aixa Villagrán: vestido hecho a medida de Arturo Obegero, zapatos Roger Vivier y joyas Messika



Alba Planas: vestido Alicia Rueda y joyas Carrera y Carrera



Alberto Ammann: Hugo Boss



Alejandra Gere: vestido Armani Privè, zapatos Aquazzura, bolso Roger Vivier y joyas Bvlgari



Alejandro Sanz: En la alfombra roja, traje a medida de Mansolutely. En la actuación, outfit de Alexander McQueen.



Álex Saint: Luis Berrendero



Almudena Carracedo: vestido Malne y calzado Lodi



Amaia Salamanca: vestido Carolina Herrera New York, calzado Hispanitas y joyas Carrera y Carrera



Ana Torrent: Armani y joyas Suárez



Anabel Alonso: vestido Mirto para Es Fascinante, zapatos Lodi y joyas y bolso de Fahoma



Ander Sagardoy: DSquared



Ane Gabarain: pantalón de Trucco y caftanes de Vida y Milagros



Antonio de la Torre: esmoquin a medida de Toque de Sastre y zapatos Martinelli



Antonio Panizza: Bund



Antonio Velázquez: Total look de Javier Portago (esmoquin personalizado de fantasía, cuello mao con solapa mixta sastrera, color berenjena y contrastes de seda en granate. Camisa de gala blanca y lazo en seda. Zapatos de charol granate y gemelos con diseño de una granada) Reloj Panthère de Cartier



Belén Atienza: Ana Locking



Belén Rueda: Valenzuela atelier, zapatos Aquazzura y joyas Del Páramo vintage



Betsy Túrnez: vestido Pronovias, zapatos Forest Shoemakers y joyas Aristocrazy



Carolina Yuste: Alexander McQueen



Cayetana Guillén Cuervo: Rubén Hernández Costura



Celia de Molina: Falda y top Teresa Helbig y joyas Suma Cruz



Chus Gutiérrez: Bund



Clara Méndez-Leite: Rosa Clará



Clara Segura: Ren, zapatos Magrit y joyas Rabat



Cristalino: Dior men



Daniel Ibáñez: traje hecho a medida Mansolutely y zapatos Glent



Diego San José: Bund Dora Postigo: En la alfombra roja,Evade House. En la actuación,Evade House.

Edith Martínez-Val: vestido de María Gorof y zapatos de Carolina Herrera



Eduard Fernández: Mansolutely



Elena Anaya: Armani Privé alta costura y joyas Cartier



Elena López Riera: Chanel París



Emilio Gutiérrez Caba: complementos y zapatos Loewe



Emma Vilarasau: Menchen Tomas



Eneko Sagardoy: Mansolutely y zapatos Glent



Enric Auquer: Carlota Barrera



Ester Expósito: Vivianne Westwood



Esther García: Elisa Bracci



Estrella Morente: vestido custom made Nicolás Montenegro, zapatos Christian Louboutin, joyas Ignacio Torres y bolso Twenty Fourhaitch



Eva Amaral: En la alfombra roja y la actuación Ana Locking. En la entrega del premio, Arturo Obegero



Eva Llorach: vestido de Karl Lagerfeld con el que Concha Velasco entregó su Goya de honor a Tony Leblanc. Zapatos Hispanitas y joyas de José Luis Joyerías



Fernando Méndez-Leite: Bund



Francesco Carril: traje Hugo Boss, zapatos Glent y joyas Messika



Gabriela Andrada: vestido Pronovias y joyas Tous



Ginés García Millán: Paco Varela Greta Fernández: Armani y joyas Cartier

Hiba Abouk: Pedro del Hierro hecho a medida para la ocasión, con corte columna y escote palabra de honor, en cristal rojo Burgundy, zapatos Louboutin y joyas Messika



Itsaso Arana: Teresa Helbig y joyas Damiani



Javier Ambrossi: traje Vivienne Westwood (Chaqueta corta de doble abotonadura en punto de lana blanca y pantalones en satén negro), zapatos Christian Louboutin y joyas Suárez



Javier Calvo: Traje Vivienne Westwood (Chaqueta larga de tres botones en lana negra y pantalones en lana negra), zapatos Christian Louboutin y joyas Suárez



Javier Recio: Bund



Jedet: Yael Idrissi



Jon Garaño: NEU



Jorge Drexler: total look de Etro y reloj Cartier



Jorge López: Esmoquin Dolce & Gabanna y Joyas Tiffany



J.A. Bayona: Sandro



Juana Acosta: Total Look Armani Privé (vestido vintage y los zapatos), joyas José Luis Joyerías



Juan Aguirre: esmoquin de Mirto



Kiki Morente: Esmoquin blanco Pedro del Hierro, botas Christian Louboutin y joyas Ignacio Torr



Kira Miró: vestido y zapatos Pronovias y joyas Rabat



Laura Weissmahr: vestido Habey Club, zapatos Christian Louboutin



Leonor Watling: En la afombra roja, Redondo Brand. En la gala, Acromatyx, Teresa Helbig y Palomo Spain. Zapatos de Jimmy Choo y Aquazzura y joyas de Cartier

Andres Gallardo y Suma Cruz.



Lola Dueñas: Teresa Helbig



Lola Indigo: En la alfombra roja, vestido Sybilla (confeccionado en crepé rojo, con un corte asimétrico, espalda escotada y una lazada en la cintura), zapatos Christian Louboutin y joyas Suot Studio. En la gala, Palomo Spain (look nº 3 de su colección SS24 “Cruising in the Rose Garden”, confeccionado en un delicado voile bordado de algodón y seda, con detalles entolados de parches en el pecho bordados a mano), zapatos de baile Roberto Garrudo, abanico Juan Foronda y joyas de Suot Studio



Lucía Jiménez: Andrew Pocrid, joyas Molina Cuevas, zapatos Aquazzura



Lucía Veiga: vestido Isabel villaverde de lovely by isabelle con colaboración exclusiva de Demetrios Bridal; zapatos Dada zapaterías y joyas Zeltia Ao Aire



Luis Tosar: Armani y reloj Cartier



Luisa Mayol: Michael Costello, zapato Ferragamo y joyas Cartier



Mabel Lozano: total look Mirto (Camisa de esmoquin blanca realizada en crepe, pajarita negra de seda y falda negra asimétrica realizada en Duchesse) Calzado Pedro García, clutch Olivier Bernoux y pulsera y pendientes Latido



Macarena García: Dior con joyas de Rabat



Malena Alterio: vestido Zac Posen, zapatos Martinelli y Joyas Mumit



Mar Coll: Ailanto y joyas Montse Esteve



Marcel Barrena: Mansolutely



Marcel Borràs: Eñaut



Maria León: Vivianne Westwood



María Rodríguez Soto: Lidia Delgado



Maribel Verdú: En la alfombra roja, vestido Alberta Ferreti. En la gala, diseños de Alberta Ferreti, Marchesa y Yolancris. Joyas Damiani



Marina Guerola: Dior



Marta Belenguer: vestido Malne y joyas Mumit



Marta Gutiérrez Abad: Hannibal Laguna



Miguel Bernardeau: Fursac y joyas de Cartier



Mina El Hammani: vestido: Tony Ward y joyas Cartier



Moreno Borja: Esmoquin Hugo Boss



Natalia Reyes: Roland Mouret



Nausicaa Bonnín: vestido Marta Martí y joyas Levens



Olaya Caldera: Casa Otrura, joyas Isabel Guarch, zapatos Kurt Geier y bolso Studio Amelia



Omar Ayuso: Bottega Veneta



Óscar Lasarte: traje Marcos Ruiz (traje de dos piezas blazer croped y pantalón alto con pliegues, confeccionado a medida en color vino y con detalles como la solapa en negro, combinando también el mate y el brillo). Zapatos Baerchi



Patrick Criado: Dior y reloj modelo Chiffre Rouge



Paula Ortiz: Alicia Rueda y joyas Marina García



Paula Palacios: vestido Tot-Hom y joyas de Isidoro Hernández



Paz Vega: look de Cherubina, zapatos Aquazzura y joyas Messika



Pedro Martín-Calero: Fursac



Pepe Lorente: Fursac y zapatos Carmina



Pilar Palomero: Teresa Helbig



Quim Gutiérrez: Dior



Ricardo Gómez: Dsquared2



Richard Gere: Armani Rigoberta Bandini: En la alfombra, vestido de Mans Concept, zapatos Magrit y joyas Suot Studio. En la actuación, vestido de Rabanne y joyas Swarovski

Salva Reina: Mann Ceremonias



Soleá Morente: vestido Rubén Hernández Costura, zapatos Magrit y joyas Ignacio Torres



Stephanie Magnin: vestido Alicia Rueda y joyas M de Paulet



Susi Sánchez: Sybilla



Urko Olazabal: esmoquin Dior y reloj Bulgari



Valeria Castro: vestido Maison Ren, zapatos Magrit y joyas Damiani



Víctor Clavijo: Mansolutely



Vito Sanz: Pedro del Hierro



Zahara: en la alfombra roja, Habey Club. En la gala, Habey Club.



Zoe Bonafonte: vestido Carolina Herrera, tacones Magrit y joyas Carrera y carrera