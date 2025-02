Prevención (PRL) y Psicosociología. Sobre la Fibromialgia, la enfermedad incomprendida (I)

Trastornos neurológicos y la fibromialgia

La enfermedad no es psicológica, como algunos dicen, pero tiene implicaciones neurológicas que, aunque tenga que ver con la cabeza, no tiene nada que ver una enfermedad neurológica con una psicológica, o sí, pero en forma diferente. La fibromialgia es inflamación de los tejidos igualmente y si hay inflamación y dolor, el padecimiento es físico.

Tener fibromialgia (FM) es un horror, además de ser algo muy injusto, es una enfermedad que aparentemente no presenta síntomas y la persona puede ofrecer un aspecto envidiable, eso la convierte en alguien a quien no se cree, al menos no del todo y esto tiene implicaciones que llegan a agravar el padecimiento.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los trastornos neurológicos abarcan una amplia gama de enfermedades que afectan tanto el sistema nervioso central como el periférico. Entre los más frecuentes se incluyen la epilepsia, las migrañas, las cefaleas, el Alzheimer y el Parkinson. Sin embargo, también existen otras afecciones que merecen atención, como la fibromialgia.

La Sociedad Española de Reumatología (SER) estima que entre el 2% y el 6% de la población vive con fibromialgia, siendo las mujeres las más afectadas. Aunque suele diagnosticarse durante la adolescencia o en edades avanzadas, puede manifestarse en cualquier etapa de la vida. En España, aproximadamente el 20% de los pacientes que asisten a consultas de reumatología padecen esta condición, según datos de la SER. Pero…

¿Qué es la fibromialgia?

Para entender qué es la fibromialgia, revisemos algunas definiciones médicas. De acuerdo con Mayo Clinic, esta condición se caracteriza por dolor musculoesquelético crónico y generalizado, acompañado de fatiga, dificultades para dormir, problemas de memoria y alteraciones emocionales. Esto ocurre debido a que las áreas del cerebro responsables de regular estas sensaciones funcionan de manera anormal. No anormal, pero presentan algún tipo de afección.

Por otro lado, la American College of Rheumatology describe la fibromialgia como una enfermedad que genera dolor y sensibilidad en diversas partes del cuerpo. Aunque no existen pruebas específicas para diagnosticarla, los médicos se basan en la evaluación de los síntomas. Las personas con enfermedades reumáticas tienen mayor probabilidad de desarrollar esta afección, por lo que también se le conoce como fibromialgia reumática.

Pero sí existe evidencia para poder valorar, además de los famosos puntos gatillo.

Principales Síntomas de la Fibromialgia y ¿cómo identificar la fibromialgia?

Trastorno de la articulación temporomandibular, sequedad en la boca y ojos, rigidez, pérdida de memoria y capacidad para concentrarse, trastornos del sueño, ansiedad, depresión, dolor general en el cuerpo, sensación de hormigueo en manos y pies, colon irritable…

Como se mencionó anteriormente, el diagnóstico de la fibromialgia requiere una evaluación detallada de los síntomas reportados por el paciente.

La American College of Rheumatology recomienda realizar un examen físico exhaustivo para descartar causas musculares del dolor generalizado. Aunque los padecimientos físicos están inherentemente ligados con afección por fibromialgia.

A continuación, se describen los síntomas iniciales más comunes que podrían ayudar a identificar esta condición.

-Dolor generalizado en el cuerpo. Uno de los primeros indicios de fibromialgia es el dolor que afecta a diversas partes del cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Los especialistas de Mayo Clinic lo describen como un dolor constante de intensidad leve, que puede convertirse en un problema persistente y molesto. Si el dolor no es continuo, es posible que esté relacionado con otra afección. Pero el dolor, sobre todo al levantarse por la mañana, además de ser fuerte es incapacitante, pudiendo ser fuerte durante toda la jornada.

-Rigidez muscular. Otro síntoma característico es la rigidez, que puede manifestarse como entumecimiento, calambres en las piernas, agotamiento y sensación de hinchazón e hinchazón claramente visible, sobre todo en hombros y rodillas, en las articulaciones. Estas molestias podrían estar asociadas a la fibromialgia reumática o de origen reumático.

-Dificultades cognitivas. Cuando el dolor y la rigidez han persistido al menos tres meses, algunos pacientes también experimentan problemas de memoria, dificultad para concentrarse o pensar con claridad. Este conjunto de síntomas, conocido como "fibroniebla", es un indicador importante de la enfermedad. Los pacientes se ven afectados por problemas de memoria a corto plazo, por ejemplo, hay quienes encienden una bombona de butano, se dirigen a algún lugar y, de camino, regresan a la bombona para ver si la han encendido o no.

-Trastornos del sueño. Los problemas para dormir son comunes en la fibromialgia, incluyendo insomnio, apnea del sueño, síndrome de piernas inquietas, hipersomnia y trastornos del ritmo circadiano.

¿Qué causa la fibromialgia?

Aunque no se conoce con certeza la causa de esta enfermedad, los investigadores han identificado varios factores asociados, como son los cambios en el sistema nervioso, donde niveles anormales de ciertas sustancias químicas en el cerebro intensifican las señales de dolor. También puede ser debida a traumatismos severos, como accidentes graves que pueden desencadenar la aparición de fibromialgia. Puede deberse igualmente a factores genéticos, al respecto se ha sugerido que una predisposición genética podría aumentar la probabilidad de desarrollarla. Otro factor que la produce es el estrés emocional, episodios prolongados de estrés pueden alterar la comunicación entre el cerebro y la médula espinal, contribuyendo a la enfermedad. También haber padecido sucesos traumáticos; o haber estado sometido durante largo tiempo a una posición social o familiar en la que el sujeto padece afectivamente, por ejemplo, el paro o estar sujetos o afectados a familiares tóxicos. Además de todo lo expresado, también las infecciones pueden ser causantes de fibromialgia. Algunas infecciones virales complejas podrían desencadenar o agravar los síntomas.

Enfermedad traicionera además de incomprendida

La fibromialgia es una enfermedad traicionera, la variedad en su sintomatología hace que sea de difícil prescripción, cuando aparecen los síntomas en forma de crisis fuertes de dolor, cansancio, agotamiento, etc. la fibromialgia ya ha tomado posesión del individuo. No tiene tratamiento efectivo y al parecer solo tiene tratamiento paliativo. Cada sujeto responde al tratamiento de forma individual sin que haya una respuesta estándar, cada individuo es un mundo. Además, cuando aparecen los síntomas fuertes es cuando el sujeto y el médico se percatan de que algo pasa, de que realmente algo no anda bien, pero el paciente puede haber estado años solicitando ayuda médica sin que los facultativos hayan dado con la prescripción correcta.

El sujeto puede haber padecido sintomatología desde su infancia, pero es en la edad adulta, independientemente de la edad, no tiene por qué darse en pacientes de la tercera edad solamente, cuando se manifiesta de forma clara (aunque la sintomatología es extensa y puede presentarse confusa ante el médico a la hora de emitir su diagnóstico).

El cansancio en la infancia puede haber sido achacado a que “este niño es flojo”, pero no, estaba anunciando que un día sería diagnosticado de fibromialgia, el niño puede haber dicho en repetidas ocasiones: “gano siempre en las competiciones, pero me canso mucho y muy pronto”. Otras muchas manifestaciones patológicas pudieron quedar ocultas e incluso criticadas o estigmatizadas, recriminadas y todo fue sumándose hasta la crisis que anunciaron toda una extensa sintomatología en un sujeto que había sido tildado de flojo, quejica, torpe…; o no, porque puede haber sido un ciudadano que ha sobresalido en su entorno laboral, haber sido muy trabajador.

El cansancio, inherente a esta enfermedad, que no condición, ha revestido de la condición de reto a algunos objetivos que el sujeto tuviese en mente y que para otros fuera algo perfectamente normal, para él no, para él ha sido todo un reto, sus logros, podría decirse, valen más que los de los demás porque ha tenido que luchar contra la adversidad, contra viento y marea, porque su cabeza dice una cosa y su cuerpo otra.

Es un cansancio permanente que en las crisis llega a ser extremo e imposibilitante, dejando al individuo postrado en la cama sin opción a nada, no se puede mover, con frecuencia lo oiremos decir: “así no se puede vivir” y a los demás, con injusticia: “tu es que te quejas mucho, yo también tengo dolores”. No hay nombre ni calificativo despectivo que cuadre en este tipo de personas que ningunean el sufrimiento de una persona que, literalmente, está expresando su dolencia extrema con las palabras “así no se puede vivir”.

Tratamientos

Si bien actualmente no existe una cura definitiva para la fibromialgia, existen opciones para aliviar los síntomas. Los tratamientos comunes incluyen analgésicos, antidepresivos (que no tratan enfermedad mental, sino que son prescritos como analgésicos por el profesional médico), ansiolíticos y terapias físicas o psicológicas, porque llevar la carga de una enfermedad que es un purgatorio constante es algo tremendo. Estos enfoques mencionados buscan mejorar la calidad de vida de los pacientes, digamos que son paliativos y pueden ser más o menos efectivos, independientemente de las contraindicaciones que puedan presentar y de la respuesta individual que cada cuerpo tenga.

Es fundamental que cualquier tratamiento sea indicado y supervisado por un médico especialista. Es importante estar en contacto con el médico para tratar la enfermedad, es peligrosa la automedicación. Además, terapias complementarias, como masoterapia, deben contar con la aprobación del profesional tratante.

La fibromialgia es una enfermedad compleja que afecta a personas de cualquier edad. Aunque no tiene cura, es posible controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida a través de un diagnóstico adecuado y tratamientos personalizados.