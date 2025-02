Así es el nuevo restaurante Brunchit Alhóndiga (Málaga); Más luz, más naturaleza, más diseño

Málaga, martes 4 de febrero de 2025 – BRUNCHIT, la reconocida cadena de restaurantes especializada en brunch, ha transformado por completo su local en la calle Alhóndiga, 2, en Málaga. Tras 10 años marcando tendencia en el sector, la marca renueva la imagen de sus restaurantes, alineándolos con sus nuevas aperturas nacionales e internacionales.

La reforma de Brunchit Alhóndiga apuesta por una estética minimalista y materiales naturales, creando un espacio más amplio, acogedor y lleno de luz. Barro cocido, mármol y madera se combinan en perfecta armonía, mientras que un tronco real y natural actúa como pieza central, reforzando la conexión con la naturaleza y el compromiso de la marca con la sostenibilidad. La paleta cromática, dominada por tonos beige con sutiles detalles en rosa, aporta serenidad y sofisticación.

Pero esta transformación no es solo estética: también optimiza la distribución del espacio para mejorar la comodidad y la funcionalidad, garantizando que la experiencia de los clientes siga evolucionando.

Brunchit y el boom de Málaga: gastronomía, turismo e inversión BRUNCHIT nació en Málaga y este año celebra su 10º aniversario, consolidándose como líder nacional en el sector del brunch con 13 restaurantes y tres aperturas inminentes. Actualmente, está presente en ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga, Marbella, Sevilla, Palma, Ibiza, Alicante y Oporto, además de seguir su expansión internacional con establecimientos en España, Portugal y Gibraltar.

BRUNCHIT se prepara además para seguir creciendo en Málaga con dos nuevas aperturas muy esperadas. Una de ellas estará en pleno Soho, mientras que la otra se ubicará en la calle San Agustín, en un local emblemático de la ciudad. Con estas incorporaciones, BRUNCHIT alcanzará muy pronto cinco locales en Málaga, sin contar BRUNCHIT Marbella, restaurante que también posee en la región.

La renovación de Brunchit Alhóndiga es también un reflejo del crecimiento de Málaga como capital gastronómica y turística, que en 2024 vivió un éxito sin precedentes con más de 14 millones de turistas. La ciudad se ha convertido en un caso de éxito mundial por su capacidad de atraer talento e inversión extranjera, y BRUNCHIT es parte de esta transformación.

"Málaga ha cambiado radicalmente en la última década: es un imán para la creatividad, la innovación y la buena gastronomía. Como marca nacida aquí, es un orgullo formar parte de este auge y seguir creciendo con la ciudad, que se ha convertido en uno de los mayores destinos turísticos de España y Europa, con medio millón de viajeros más que en 2023. La renovación de Brunchit Alhóndiga no es solo una actualización estética, es nuestra manera de seguir apostando por Málaga y por todo lo que representa", destaca Lydia Nieto, fundadora de BRUNCHIT.

Con esta renovación, BRUNCHIT reafirma su compromiso con la innovación y la excelencia, fusionando diseño y gastronomía para seguir ofreciendo experiencias únicas en una ciudad que no deja de reinventarse.

Restaurantes BRUNCHIT:

Brunchit Las Letras. Plaza de Matute, 5. 28012. Madrid.

Brunchit Malasaña. Noviciado, 12. 28015 Madrid.

Brunchit Chueca. Augusto Figueroa, 33. 28004 Madrid.

Brunchit Eixample. Calle d'Aragó, 352. 08009 Barcelona.

Brunchit Ibiza. Passeig de s'Alamera, 16. 07840 Santa Eulalia.

Brunchit Marbella. Francisco Nte., 5. 29602 Marbella.

Brunchit Palma. Carrer Capellers, 2. 07002 Palma de Mallorca.

Brunchit Alicante. Av. de la Condomina, 40, Local 21. 03540 Alicante.

Brunchit Carretería. Carretería, 46. 29008 Málaga.

Brunchit Alcazabilla. Alcazabilla, 15. 29015 Málaga.

Brunchit Alhóndiga. Alhóndiga, 2. 29005 Málaga.

Brunchit Oporto. Tv. do Bonjardim 20, 4000-249 Porto, Portugal.

Brunchit Sevilla. C. Santas Patronas, 1, 1, Local, Casco Antiguo, 41001 Sevilla.

Página web: brunchit.es

Instagram: @brunchit.es