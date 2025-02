Clínicas Dorsia reafirma su liderazgo en IMCAS 2025 con conferencias sobre medicina regenerativa y criolipólisis médica

París vuelve a convertirse en el epicentro de la medicina estética con la realización de IMCAS 2025, uno de los congresos más influyentes a nivel internacional. Del 30 de enero al 1 de febrero, este evento reunió a más de 24.000 especialistas del sector en un entorno diseñado para exponer las tendencias más recientes en tratamientos y avances médico-estéticos. En este marco, Clínicas Dorsia se sumó a los principales expertos y empresas líderes, reafirmando su compromiso con la innovación y la excelencia en el sector.

Clínicas Dorsia tuvo una participación destacada en el congreso con la intervención de dos de sus expertas, la Dra. Esther Ristori y la Dra. María Galindo. Ambas especialistas compartieron su experiencia en técnicas avanzadas, fortaleciendo así el compromiso de la compañía con la investigación y el desarrollo médico.

¿Qué es el IMCAS World Congress?

El IMCAS (International Master Course on Aging Science) es un congreso médico de referencia que ofrece actualizaciones a cirujanos, dermatólogos y médicos estéticos sobre los avances más recientes del sector. Su propósito central es crear un vínculo entre la cirugía plástica y la dermatología, permitiendo el fortalecimiento del conocimiento en ambas disciplinas y en sus puntos de convergencia. Desde su fundación en 1994, IMCAS ha crecido hasta convertirse en un evento internacional de gran prestigio, congregando cada año a más de 24.000 participantes.

Ponencias de Clínicas Dorsia en IMCAS 2025

La Dra. Esther Ristori presentó la ponencia "Lipofilling frente a rellenos dérmicos. ¿Qué aporta la medicina regenerativa al tratamiento facial?", en la que explicó las diferencias entre ambas técnicas y destacó la importancia de la medicina regenerativa en la mejora de la calidad de la piel y la armonización del rostro.

Por su parte, la Dra. María Galindo expuso su estudio "Paniculitis fría tras tratamiento de criolipólisis en glúteo", analizando en profundidad este efecto secundario poco común y las mejores estrategias para su prevención y tratamiento.

Durante el evento, se establecieron algunas de las principales tendencias en medicina estética para 2025, con un énfasis particular en la medicina regenerativa y los tratamientos innovadores para el rejuvenecimiento facial y corporal. En este contexto, Clínicas Dorsia participó activamente en demostraciones de productos junto a la médica estética María Elechiguerra y Belium, su proveedor de exosomas. En estas sesiones, se presentaron los exosomas de origen vegetal de tercera generación de Belium, considerados los más avanzados en la actualidad, reafirmando así el compromiso de Dorsia con la tecnología más puntera en sus tratamientos.

Clínicas Dorsia, un modelo de innovación y formación

La asistencia de Clínicas Dorsia en IMCAS 2025 consolidó su posición como referente internacional en medicina estética. Participar en congresos de este nivel es clave para que su equipo médico continúe especializándose y garantice la aplicación de tratamientos con las técnicas más innovadoras y seguras.

Gracias a su constante apuesta por la investigación, la formación y la excelencia, Clínicas Dorsia sigue posicionándose como una clínica líder en el sector, proporcionando a sus pacientes soluciones eficaces y de vanguardia en medicina estética.

Beneficios para los pacientes

La formación continua del equipo médico y la asistencia a congresos internacionales se traducen en beneficios directos para los pacientes:

● Tratamientos avanzados: Incorporando las últimas técnicas en medicina estética para ofrecer resultados óptimos. ● Atención personalizada: Cada paciente recibe soluciones ajustadas a sus necesidades individuales. ● Seguridad y confianza: La apuesta por la formación y la excelencia médica garantiza que los pacientes estén en manos de profesionales altamente cualificados.

A través de su enfoque en la formación y la innovación, Clínicas Dorsia continúa consolidándose como un referente en el sector, proporcionando a sus pacientes tratamientos eficaces y respaldados por la ciencia médica.

Clínicas Dorsia: más de dos décadas liderando la medicina estética

Desde su fundación en 2002, Clínicas Dorsia ha tenido como objetivo principal ofrecer a cada paciente la posibilidad de realzar su belleza, figura y bienestar mediante tratamientos personalizados e innovadores. Con más de 160 clínicas en España y Portugal, se ha convertido en una de las instituciones más reconocidas en medicina y cirugía estética, nutrición y control de peso en Europa, llevando a cabo más de 75.000 procedimientos anuales. Su éxito se basa en la combinación de excelencia médica, investigación continua y la aplicación de tecnología avanzada en tratamientos como Physiosculpt, Lipo HD y CoolSculpting. Además, su firme compromiso con la seguridad, la formación permanente de sus especialistas y el acompañamiento integral del paciente han sido claves para mantener su liderazgo en el sector.