La marca española SMILE SHOW estrena nueva tienda; un universo de color y alegría en la Plaza de Olavide

Madrid, febrero 2025. La marca española de ropa femenina, Smile Show, después de 8 años en la calle Trafalgar, anuncia con entusiasmo la apertura de su nuevo local en la calle Raimundo Lulio 4, una calle junto a la emblemática Plaza de Olavide del céntrico barrio madrileño de Chamberí. La relación con este barrio y la marca fue un auténtico flechazo, un barrio testigo del paso del tiempo, con una maravillosa vida social y rincones por descubrir.

La tienda Smile Show es un espacio que representa la esencia de los locales a pie de calle, locales de marcas con alma y negocios dedicados al cliente. Esta nueva apertura representa todo el Universo Smile: amor por el diseño, pasión por el trabajo bien hecho, deseo de atender y sorprender a sus clientas y hacerlas felices. Un local con más escaparate, más luz, más color y un cartel en la puerta con el logotipo en rojo y dorado de Smile Show.

Smile Show no solo presenta en este espacio su colección de ropa, sino que refuerza su actitud divertida hacia la vida, en un espacio poco convencional, donde la creatividad y el diseño “Made In Spain” se manifiestan en una amplia gama de prendas estampadas y complementos, para que las mujeres Smile Show se sientan siempre diferentes.

Elena y Begoña de la Sota, fundadoras de Smile Show: "Estamos encantadas con el cambio, en este nuevo local todo luce mucho más. Cada día nos visitan personas que no nos conocían, atraídas por la nueva plaza de Olavide, que han dejado preciosa. La ubicación es perfecta, con un acceso peatonal, libre de coches, con acceso ordenado. La tienda está rodeada de muchos árboles y nuevo mobiliario urbano, en un entorno amigable y cómodo, lo que convierte una tarde de compras en Smile Show en el plan ideal tras tomar algo en la plaza de Olavide. ¡Nos encanta que nos lo digan!”.

Elena y Begoña se han encargado junto a su amiga e interiorista Ana Montarelo, del diseño del espacio: “Siempre tuvimos claro cómo queríamos que fuese el siguiente espacio Smile Show, un universo de alegría, lleno de color y diversión. Nos encanta rodearnos de talento y de mujeres que nos inspiran”.

Antiguamente el espacio era un carril de revelado de fotografía, ahora es una tienda que alberga las oficinas de la marca: “Ana Montarelo captó perfectamente la esencia de Smile Show y las necesidades que teníamos, tanto para destacar nuestros diseños como para crear un ambiente cómodo y único para nuestras clientas y, cómo no, para nuestro trabajo”, explican Elena y Begoña.

"Nos gusta ser tienda de barrio, comercio local, en una zona que los madrileños adoran como es el barrio de Chamberí. Aquí nuestras clientas siempre son recibidas con una sonrisa por Laura y Alicia, nuestras estilistas, quienes les ofrecen una atención personalizada para que cada clienta se sienta cómoda con lo que lleva y puedan combinar y mezclar perfectamente todas las prendas y complementos”, añaden las fundadoras.

Smile Show invita a todas las mujeres que buscan sentirse diferentes, alegres y llenas de color a visitar su nuevo local y vivir una experiencia única. ¡Están deseando recibir y conocer a todo le mundo en su Universo Smile Show!

Dirección: Calle Raimundo Lulio 4, Madrid.

Página web: lawebdesmile.com

Instagram: @smile_show_es