Edición otoño/invierno de la Dubái Fashion Week

La edición Otoño/Invierno 2025-2026 de la DFW, que tiene lugar hasta el 6 de febrero de 2025 en el Dubai Design District (d3), ha inaugurado el calendario mundial del sector y está siendo testigo del lanzamiento de un nuevo programa de compradores, además de más de 25 marcas provenientes de los EAU, Francia, India, Indonesia, Italia, Kuwait, Líbano, Libia, Malasia, Palestina, Rusia y el Reino Unido, que presentan su emocionante mezcla de colecciones de prêt-à-porter y alta costura.

Tara Babylon Show / Dubai Fashion Week



Tras un exclusivo evento inaugural organizado por Instagram y META, la diseñadora iraquí afincada en Dubai Zeena Zaki, los fundadores de Dubai Manel y Angelo Estera, y el diseñador indonesio Toton by Makeover dieron el pistoletazo de salida a una semana de celebración de la moda mundial, las tendencias de la temporada y los lanzamientos exclusivos con impresionantes escaparates el primer día.

Cofundada por el Dubai Design District (d3) y el Arab Fashion Council, la Semana de la Moda de Dubái (DFW) es un acontecimiento de fama mundial que ha consolidado como centro mundial de moda. La DFW, que se celebra cada dos años, presenta las colecciones de otoño/invierno y primavera/verano, llegando a atraer a los mejores diseñadores, modelos y entusiastas de la moda de todo el mundo.

Diseñadores presentes: una reunión de talento en Dubái

● Fundada en 2014 en Dubái, la marca de prêt-à-porter contemporáneo BOUGUESSA encarna una visión de sofisticación minimalista y elegancia femenina para mujeres fuertes y elegantes. Inspirándose en el arte, la arquitectura, el diseño moderno y la herencia franco-tunecina de la diseñadora, la marca fusiona con maestría las tendencias globales con los clásicos contemporáneos. Su firma radica en cortes muy modernos, líneas atrevidas y precisión geométrica, ofreciendo un armario minimalista con detalles impecables.

● Michael Cinco, marca de moda nacida en Dubái pero con raíces filipinas, tiene la misión de redefinir la elegancia de una manera atemporal, empoderando a las personas para que abracen su expresión única con libertad. Inspirados en el arte, la ópera y las múltiples culturas que conforman Dubái, los diseños de Michael Cinco se dirigen a una generación de jóvenes independientes que no temen aventurarse más allá de los límites convencionales.

● Lama Jouni es una marca de moda pionera en la mezcla de esencialismo y feminidad. La marca destaca por su compromiso con la sostenibilidad, gracias a piezas clásicas y atemporales creadas a raíz de materiales biodegradables y por eso, sus colecciones son limitadas.

● Creada por la empresaria egipcia Maha Abdul Rasheed, Bambah es una influyente línea de moda y boutique con sede en Dubái que lleva enamorando a su alrededor desde 2010. Temporada tras temporada, la marca sorprende con tejidos lujosos, siluetas femeninas, e impactantes combinaciones de colores, ofreciendo cada vez una colección nueva y emocionante. Las espectaculares piezas inyectan diversión y vivacidad gracias a elementos como los volantes, los lazos de gran tamaño y estampados florales muy vibrantes.

● La diseñadora saudí Arwa Al Banawi fundó su marca en 2015. La principal característica de su estética son los estampados y las chaquetas de traje. Es una de las favoritas entre los estilistas de la región y su trabajo suele aparecer en campañas de grandes marcas.

● La diseñadora de moda Alina Anwar fundó su línea de alta costura homónima en 2018 y rápidamente llamó la atención de las celebridades. Los diseños de Anwar, femeninos y atrevidos, han estado presentes en eventos de alto nivel y los han lucido personalidades, entre ellas la productora de Hollywood Monella Kaplan y la actriz de Bollywood Kareena Kapoor.

● Madiyah Al Sharqi, hija del Gobernante de Fujairah, estudió en la universidad francesa de moda Esmod, en Dubái, y lanzó su marca homónima poco después de graduarse. Desde entonces, su marca ha escalado las listas de las mejores marcas en la moda internacional. Superestrellas como Zendaya, Leslie Mann y Nicole Scherzinger lucen sus looks de toques retro, lo que la convierte en una marca muy importante.

● El diseñador de alta costura Rami Al Ali, nacido en Siria, empezó a trabajar en casas de moda de los Emiratos Árabes Unidos antes de lanzar su propia marca en el año 2000. Este diseñador es conocido por atrevidos trajes de noche, desde esculturales vestidos de formas inusuales, hasta majestuosos trajes perfectos para cualquier alfombra roja