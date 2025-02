Dongfeng BOX llega para ofrecer no solo un coche

Es una experiencia que combina calidad, tecnología avanzada y un diseño cuidado al detalle. Ideal para la mujer moderna que se preocupa por el planeta sin renunciar a la elegancia ni al confort, el Dongfeng BOX es el compañero perfecto para los trayectos diarios y escapadas de fin de semana.



Un diseño elegante y sofisticado para cada momento

Con líneas que evocan modernidad y estilo, el Dongfeng BOX no pasa desapercibido. Su diseño exterior, con una silueta fluida y unas proporciones equilibradas, le otorgan un aire de distinción que atrae todas las miradas. Dentro, la cabina está pensada para quienes valoran el detalle: materiales de alta calidad, acabados refinados y un espacio pensado para la máxima comodidad.



Tecnología avanzada para una conducción intuitiva y segura

Con sus 14 sistemas de asistencia a la conducción, el Dongfeng BOX pone a disposición del conductor lo último en tecnología para que la única preocupación sea disfrutar del camino. Desde el asistente de mantenimiento de carril hasta el control de velocidad adaptativo, pasando por cámaras 360º que ayudan en cada maniobra, el BOX hace todo lo posible para que cada viaje sea más seguro, relajado y sin estrés. Un coche que entiende las necesidades de conductor y pasajeros, y las responde con inteligencia.



Autonomía y sostenibilidad para el día a día

Gracias a su autonomía de 340 km en ciclo urbano WLTP, el Dongfeng BOX se adapta perfectamente al ritmo de vida. El ‘range anxiety’ queda a un lado, ya sea para desplazamientos cotidianos o para una escapada fuera de la ciudad. Además, al ser 100% eléctrico, contribuye a reducir las emisiones y a cuidar del medio ambiente, una opción ideal para quienes buscan un equilibrio entre el confort y la sostenibilidad.



Confort pensado para ti

Los asientos calefactados y ventilados del Dongfeng BOX garantizan una experiencia de conducción placentera en cualquier época del año. Independientemente a las frías mañanas de invierno o a los calurosos días de verano, este coche busca el bienestar de sus pasajeros, creando un ambiente perfecto para cada momento.

Un coche creado para la mujer que sabe lo que quiere

El Dongfeng BOX no es solo un coche, es un estilo de vida. Perfecto para la mujer moderna, exigente y comprometida con el planeta, este modelo ofrece el equilibrio perfecto entre diseño, tecnología y sostenibilidad. Es la elección para quienes no renuncian a la calidad ni a la practicidad, sin dejar de lado la necesidad de cuidar el mundo que les rodea.

Dongfeng

Dongfeng Motor Corporation es una importante columna vertebral de la industria automovilística china. Su predecesora, la Segunda Fábrica de Automóviles, se fundó en 1969. En la actualidad, Dongfeng Motor Corporation tiene unos activos totales de 499.300 millones de yuanes y emplea a 127.000 personas, lo que la sitúa en el puesto 188 de las 500 mayores del mundo. Ha vendido más de 1.200.000 vehículos en más de 100 países. La actividad principal de Dongfeng abarca vehículos comerciales, vehículos de pasajeros, NEVs, ensamblajes de automóviles, piezas y componentes, máquinas y equipos, y otros productos y servicios relacionados con el automóvil.

