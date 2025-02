Nueve de cada diez españoles demanda más educación financiera en las escuelas

La inversión se ha convertido en un pilar fundamental para la construcción de patrimonio, pero ¿de qué manera se aprende a invertir y cuál es el nivel de formación financiera en España?

Una encuesta reciente de DEGIRO, la plataforma de inversión online líder en Europa, pone de manifiesto que la mayoría de los inversores españoles recibió escasa o nula educación financiera en su infancia. No obstante, los resultados también reflejan un dato positivo: la concienciación sobre la importancia de la educación financiera está en aumento.

La importancia del aprendizaje en casa y en la escuela

El informe destaca el papel clave de las familias y el sistema educativo. Los padres pueden iniciar a sus hijos en el mundo de la inversión desde temprana edad, mientras que las escuelas pueden reforzar este aprendizaje con planes educativos adecuados. La cooperación entre ambos sectores es crucial para que las nuevas generaciones estén mejor preparadas para afrontar los desafíos financieros del futuro.

¿Cuál es el nivel de educación financiera de los españoles?

Falta de apoyo en el entorno familiar

Los datos del estudio muestran que el 83% de los encuestados no recibió ningún tipo de enseñanza financiera en el ámbito familiar durante su infancia o adolescencia. Además, solo un 7% contó con apoyo familiar para tomar sus primeras decisiones económicas.

Infografía 1: Educación financiera en la infancia

Educación financiera en las aulas: una oportunidad desaprovechada

Apenas el 7% de los encuestados afirma haber adquirido algún conocimiento sobre inversión en la escuela, y muchos consideran que la formación recibida fue insuficiente o poco útil. Por otro lado, un 88% asegura que le habría gustado recibir formación en esta materia durante su etapa escolar. En la misma línea, el 93% cree que los colegios deberían otorgar más relevancia a temas como el ahorro y la inversión.

Oportunidades para mejorar la educación financiera

El estudio también revela que el 66% de los encuestados considera crucial enseñar a invertir a las nuevas generaciones. Sin embargo, solo el 33% de las familias aborda este tema en casa y pocas llevan a cabo actividades prácticas para transmitir estos conocimientos. A pesar de ello, algunas familias han comenzado a tomar medidas: el 30% de los encuestados ya comparte sus experiencias de inversión con sus hijos, sirviendo como referencia y estableciendo una base sólida para su bienestar económico futuro.

Infografía 2: Metodologías favoritas de las familias españolas para formar sobre inversiones dentro del hogar.

Metodología del estudio

DEGIRO llevó a cabo una encuesta online en octubre de 2024 con la participación de cientos de inversores españoles. El propósito del estudio era analizar sus opiniones sobre la educación financiera, examinando el papel de los padres, las escuelas y otras fuentes en el proceso de aprendizaje. Los resultados ofrecen información sobre los aspectos que pueden mejorarse en la educación financiera para preparar mejor a las personas ante los desafíos económicos del futuro.

Este informe no constituye asesoramiento financiero. Invertir implica riesgos, y existe la posibilidad de perder el capital invertido.

Los resultados completos del estudio pueden encontrarse aquí. ———————————————————– Sobre DEGIRO Oliver Behrens, CEO de flatexDEGIRO: “Como bróker online líder en Europa, creemos que es nuestra responsabilidad fomentar la educación financiera y mejorar el conocimiento de nuestras comunidades, eliminando las barreras que impiden a los inversores minoristas tomar el control de su futuro financiero”.