Ticket guardería para empresas: qué es y cuáles son sus ventajas

El ticket guardería se ha convertido en una herramienta clave para muchas empresas que buscan mejorar el bienestar de sus empleados.

Este beneficio no solo ayuda a los trabajadores con hijos pequeños a cubrir parte de los gastos de guardería, sino que también aporta ventajas fiscales tanto para la empresa como para los empleados.

¿Qué es el ticket guardería?

El ticket guardería es un beneficio que las empresas ofrecen a sus empleados para financiar total o parcialmente el coste de la educación infantil en guarderías o centros de cuidado infantil autorizados. Se trata de una modalidad de retribución flexible que permite a los empleados recibir una parte de su salario en forma de vales o tickets, los cuales son canjeables exclusivamente en guarderías.

Este sistema, muy popular en España, está diseñado para facilitar la conciliación laboral y familiar, ofreciendo a los padres una ayuda económica que además se encuentra exenta de tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), siempre que se cumplan ciertos requisitos. ¿Cómo funciona el ticket guardería?

El funcionamiento del ticket guardería es sencillo y beneficia tanto a la empresa como a los empleados. A continuación, te explicamos el proceso paso a paso:

Implantación del sistema por parte de la empresa

La empresa debe contactar con un proveedor de servicios de ticket guardería, como Pluxee, y firmar un acuerdo que permita a los empleados acceder a este beneficio. Elección por parte del empleado

El trabajador decide si desea optar por el ticket guardería como parte de su retribución flexible. Esto implica destinar una parte de su salario bruto a la obtención de estos tickets. Distribución de los tickets

Los empleados reciben los tickets en formato físico o digital, dependiendo del proveedor y de las preferencias de la empresa. Uso en guarderías autorizadas

Los tickets pueden utilizarse únicamente en guarderías o centros de cuidado infantil que estén registrados y autorizados. Los padres entregan los tickets al centro como forma de pago. Ventajas fiscales

La cantidad destinada al ticket guardería está exenta de IRPF, lo que se traduce en un ahorro económico para el empleado.

Ventajas del ticket guardería para los empleados

Los empleados que optan por el ticket guardería pueden disfrutar de múltiples beneficios, entre los que destacan:

Ahorro económico

Al estar exento de IRPF, el empleado puede destinar más dinero al pago de la guardería que si lo hiciera con su salario neto.

Este beneficio ayuda a reducir el estrés financiero asociado al cuidado infantil, permitiendo a los padres centrarse en su trabajo y en su vida personal.

Los empleados pueden ajustar el importe de su retribución flexible para destinar más o menos dinero al ticket guardería según sus necesidades.

Ventajas del ticket guardería para las empresas

Las empresas también se benefician significativamente al ofrecer este tipo de retribución flexible. Algunas de las principales ventajas incluyen:

Fidelización y retención del talento

Los empleados valoran enormemente las iniciativas que facilitan la conciliación laboral y familiar, lo que aumenta su lealtad hacia la empresa.

Al reducir el estrés financiero de los empleados, se mejora el ambiente de trabajo y aumenta la productividad.

Las empresas también pueden beneficiarse de deducciones fiscales al implementar este sistema.

Ofrecer el ticket guardería puede posicionar a la empresa como un lugar más atractivo para trabajar, especialmente para candidatos con hijos pequeños.

Requisitos para implementar el ticket guardería en tu empresa

Para que el ticket guardería sea efectivo y cumpla con la normativa, tanto la empresa como los empleados deben cumplir con ciertos requisitos:

Proveedor autorizado

La empresa debe trabajar con un proveedor de servicios de ticket guardería reconocido por la legislación vigente. Guarderías homologadas

Los tickets solo pueden utilizarse en centros que estén registrados y homologados según la normativa. Comunicación con los empleados

La empresa debe informar a los empleados sobre la disponibilidad del beneficio y cómo pueden optar por él. Ajuste en la nómina

El importe destinado al ticket guardería debe descontarse del salario bruto del empleado.

Dudas frecuentes sobre el ticket guardería

A continuación, resolvemos algunas de las preguntas más comunes relacionadas con el ticket guardería:

¿Es obligatorio para la empresa ofrecer este beneficio?

No, el ticket guardería es una opción que las empresas pueden implementar de forma voluntaria.

Los tickets pueden seguir utilizándose en cualquier guardería autorizada, siempre que esta esté incluida en el listado del proveedor.

En este caso, el empleado puede solicitar la cancelación del beneficio y ajustar su retribución flexible.

Conclusión

El ticket guardería es una excelente herramienta que beneficia tanto a las empresas como a los empleados. Al facilitar el acceso a la educación infantil y mejorar la conciliación laboral y familiar, este sistema se convierte en una inversión valiosa para ambas partes.

Si trabajas en una empresa que aún no ofrece el ticket guardería, es momento de plantearlo como una opción para mejorar el bienestar de tu plantilla y potenciar la productividad.

Explorar soluciones de retribución flexible como esta no solo es una estrategia inteligente, sino también una muestra de compromiso con las necesidades de tus empleados.