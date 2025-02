Conoce Aktiba, especialistas en ventanas de PVC y aluminio en Vitoria

Un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) revela que la eficiencia energética en los hogares es una preocupación creciente entre los españoles. En los últimos cinco años, el 91% de los encuestados ha implementado alguna mejora para optimizarla. Sin embargo, en la mayoría de los casos, se trata de cambios sencillos, como sustituir bombillas halógenas por LED (58%) o cambiar un electrodoméstico por otro con menor consumo energético (56%).

Las reformas que requieren una mayor inversión inicial siguen siendo menos habituales. Solo el 27% ha renovado sus ventanas para mejorar el aislamiento térmico, mientras que el 13% ha optado por aislar los suelos y apenas un 11% ha reforzado las paredes. Este dato resulta aún más relevante si se considera que cuatro de cada diez encuestados afirman que el aislamiento térmico de su hogar es deficiente, lo que conlleva un mayor gasto de energía para mantener la temperatura deseada.

Un reto para muchos hogares

Las mejoras que implican un desembolso más elevado siguen representando un desafío para muchas familias, que deben evaluar si la inversión inicial se traduce en un ahorro considerable a largo plazo. Por ello, es fundamental contar con el respaldo de expertos en el sector, como los profesionales de Aktiba Ventanas, una empresa con amplia experiencia que ofrece soluciones eficientes sin que ello suponga un coste excesivo para el cliente.

Una gran pluralidad de productos

En Aktiba cuentan con un amplio catálogo de productos. Además de suministrar materiales de primera calidad, se ocupan de la instalación completa, asegurándose de que cada detalle se lleve a cabo con precisión y profesionalismo.

Ventanas de PVC y aluminio para garantizar un aislamiento térmico y acústico óptimo.

Puertas de PVC y aluminio, combinando protección y diseño.

Mosquiteras efectivas contra insectos, sin impedir la ventilación.

Cerramientos de cristal. Ideales para terrazas y espacios exteriores.

Persianas manuales y automáticas. Permiten regular la luz de manera eficiente.

Vidrios de alta calidad. Mejoran el aislamiento y la estética de cualquier estancia.

Cerramientos de garaje. Sólidos, funcionales y con diferentes acabados.

Toldos. Proporcionan protección solar en viviendas y negocios.

Mamparas y divisorias. Aportan funcionalidad y estilo a los espacios.

Pérgolas bioclimáticas. Permiten el control del clima en exteriores.

Techos de cristal. Proporcionan luz natural sin afectar el aislamiento.

Cortinas de cristal. Para disfrutar de espacios abiertos con mayor protección.

Cerramientos para locales comerciales. Aseguran seguridad y una estética profesional.

En Aktiba puedes encontrar una solución para cada necesidad. A continuación, te explicamos en detalle sus ventanas de PVC y aluminio.

Conoce sus ventanas de PVC y aluminio

En la actualidad, las ventanas de PVC y aluminio son las opciones más elegidas en el mercado, desplazando a la madera, un material que, a pesar de proporcionar un buen aislamiento térmico, no ofrece la misma resistencia con el paso de los años.

Ventanas de PVC

Las ventanas de PVC destacan por su durabilidad, excelente aislamiento térmico y acústico, además de su atractivo equilibrio entre calidad y precio. Son muy comunes en reformas de viviendas construidas a partir de los años 60, donde originalmente se instalaban carpinterías de aluminio económicas, pero ahora se busca mayor confort sin incurrir en un gasto elevado.

El PVC es un material plástico versátil, impermeable y muy resistente. No obstante, se recomienda principalmente para ventanas de tamaño medio, ya que en dimensiones pequeñas el grosor de los perfiles reduce la entrada de luz y, en tamaños grandes, su flexibilidad puede afectar la estabilidad estructural.

Ventanas de aluminio

Además de su diseño y asequibilidad, el aluminio es una excelente opción en términos de aislamiento térmico. Para garantizar un rendimiento óptimo, se emplea la rotura de puente térmico, un sistema que consiste en la incorporación de perfiles plásticos que evitan la transmisión de temperatura entre el interior y el exterior de la vivienda. Gracias a este avance, las ventanas de aluminio pueden ofrecer un aislamiento similar al de las de PVC.

Tanto las ventanas de PVC como las de aluminio están disponibles en distintos sistemas de apertura. La elección del tipo de ventana dependerá de factores como el aislamiento acústico, la distribución del espacio, el tamaño de la ventana y su peso, más que del material en sí.

Dónde puedes encontrar a Aktiba

Si buscas mejorar la eficiencia energética de tu hogar con un equipo de confianza, Aktiba es la mejor opción. Trabajan en toda la provincia de Álava y también realizan desplazamientos a Vizcaya y Guipúzcoa, sin importar la ubicación del proyecto.

Puedes ponerte en contacto con ellos a través de los siguientes medios:

Si prefieres una atención personalizada, puedes acudir a su oficina y recibir asesoramiento directo. ¡Contacta con ellos y mejora la eficiencia de tu hogar con Aktiba!