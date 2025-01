Baor Products refuerza su compromiso con los zumos y concentrados en bag in box

En un contexto donde la practicidad y la sostenibilidad son esenciales para el sector alimentario, el formato bag in box se ha convertido en una solución destacada para la conservación de productos como zumos y concentrados. Este sistema de envasado no solo asegura la frescura y el sabor natural de los productos, sino que también ofrece ventajas como una mayor durabilidad, facilidad de almacenamiento, reducción del desperdicio y mejor adaptabilidad a producciones de menor tamaño o clientes de Food Service.

Baor Products, con una amplia trayectoria en la fabricación y distribución de zumos y concentrados en bag in box, ha sabido adaptarse a las exigencias de un mercado en constante evolución, atendiendo las necesidades tanto del canal al por mayor como de la hostelería y el consumo particular.

Formatos diseñados para cada cliente Baor Products responde a las demandas de diversos sectores con una gama de formatos de bag in box que se ajustan a diferentes volúmenes y usos, destacando por su capacidad para ofrecer conservación, practicidad y sostenibilidad. Los envases de 3, 5 y 10 kilogramos están especialmente diseñados para pequeños negocios como fábricas, hoteles, restaurantes y empresas de catering.

Estos tamaños permiten un manejo ágil y reducen el desperdicio, al tiempo que mantienen la calidad y frescura del producto hasta el momento de su consumo. Además, las bolsas pueden adaptarse para conectarse a sistemas dispensadores, facilitando su uso en entornos de alto volumen de servicio.

Para operaciones de mayor envergadura, el formato de 20 kilogramos es una solución ideal. Este tamaño se utiliza ampliamente en plantas de producción y empresas que manejan grandes volúmenes de zumos y concentrados.

Los envases protegen los productos de la luz y el aire, garantizando una conservación óptima durante largos periodos y cumpliendo con las normativas internacionales de seguridad alimentaria. Asimismo, el diseño facilita el transporte y almacenamiento, optimizando la logística en toda la cadena de suministro.

Innovación, sostenibilidad y valor añadido Los envases bag in box de Baor Products no solo destacan por su funcionalidad, sino también por los beneficios adicionales que ofrecen. Su tecnología de fabricación asegura que las propiedades organolépticas de los zumos y concentrados en bag in box, como el sabor y el frescor, permanezcan intactas. Además, estos envases son respetuosos con el medioambiente al reducir significativamente el uso de plásticos, promoviendo prácticas sostenibles en toda la cadena de producción.

La facilidad de manejo y almacenamiento de estos sistemas los convierte en una elección ideal para distribuidores, restaurantes y establecimientos comerciales que buscan soluciones prácticas sin comprometer la calidad. La compañía complementa esta propuesta con instalaciones de almacenamiento avanzadas, incluyendo cámaras refrigeradas de última generación que garantizan condiciones óptimas para la conservación de los productos.

Con estas soluciones innovadoras y sostenibles, Baor Products refuerza su compromiso con un sector alimentario más eficiente y responsable, proporcionando a sus clientes productos que combinan calidad, practicidad y respeto por el entorno.