Arranca la 2º temporada de match Race para el equipo 'Cigarran Sailing Team'

Arranca la temporada 2025: El Cigarrán Sailing Team vuelve al agua

El Cigarrán Sailing Team, formado por miembros del Monte Real Club de Yates de Baiona y respaldado por Cigarran Abogados y lenda Pet Foot, inicia su segunda temporada en el circuito de Match Race. Tras un 2024 lleno de retos y aprendizajes, el equipo ha logrado una hazaña histórica: clasificarse para el Europeo, un hito que España no alcanzaba desde hacía más de una década.

A pesar de los recursos limitados y numerosos inconvenientes, la pasión y determinación del equipo han dado sus frutos: han escalado desde el puesto 700 hasta el 134º en el ranking mundial, consolidándose como el mejor equipo español en la disciplina. Ahora, en 2025, el desafío es aún mayor, con un calendario europeo más ambicioso y la creación de una escuela de Match Race en Moaña, junto a mano Tierra y mar Multiaventura, para aquellos que quieran iniciarse en esta emocionante modalidad.

Sin embargo, esta temporada arranca con una gran pérdida. El equipo lamenta profundamente la retirada de dos colaboradores clave: Torre de Núñez y, especialmente, la Xunta de Galicia, a través de Deporte Galego. La salida de la Xunta es un golpe especialmente duro, pues todo el equipo y su cuerpo técnico son gallegos. La sensación de que la bandera de Galicia los abandona en 2025 es amarga, más aún siendo la única comunidad autónoma con representación en un circuito de este nivel. Pero lejos de rendirse, el equipo sigue adelante, demostrando que la verdadera pasión por la vela no entiende de obstáculos.

El reto de 2025: un calendario más exigente El equipo afronta siete paradas en su nueva campaña: Grecia, Austria, Italia (2), Bulgaria, Macedonia y Turquía. El gran objetivo es alcanzar la Final Europea. La primera parada será en Grecia, donde el equipo ha sido invitado a participar en el prestigioso Circuito Helénico de Match Race. En esta cita, Óscar Comesaña, Manuel Martínez y José Cigarrán se medirán con los mejores regatistas griegos y otras tripulaciones internacionales. Jorge Cigarrán y Javier Rodríguez quedarán en el banquillo, listos para entrar en acción cuando sea necesario.

El camino no ha sido fácil. El equipo ha tenido poco tiempo para prepararse debido a los temporales que han azotado la región y a compromisos personales de los tripulantes. Además, el problema de la falta de medios para entrenar sigue siendo una barrera importante. Lo que dificulta su preparación en igualdad de condiciones con otros competidores europeos.

Una nueva temporada llena de ilusión El 14 de febrero, día de los enamorados, el Cigarrán Sailing Team alzará velas en El Pireo, Atenas en el Circuito Helénico, con ilusión y confianza. El torneo, de grado 3, reunirá a algunos de los mejores especialistas en Match Race de Grecia y otras naciones. Pero este no será solo un inicio de temporada deportivo: a la vuelta, el equipo celebrará su presentación oficial con una gran fiesta, donde habrá sorpresas y regalos para los seguidores.

El Cigarrán Sailing Team sigue navegando contra viento y marea, demostrando que el esfuerzo, la pasión y el compromiso pueden superar cualquier obstáculo. '¡Nos vemos en el agua!'

Video seguir el enlace: youtu.be/oY1tx-ft3_A