La gala del X Premio Ruido se celebrará el 20 de febrero en Madrid

Hace 68 años, The Cavern Club abría sus puertas en el corazón de Liverpool, sin sospechar que se convertiría en el escenario del nacimiento y ascenso de The Beatles, la banda que se consagraría como uno de los grupos más influyentes de la historia de la música. Esta emblemática fecha es reconocida mundialmente como el Día Internacional de The Beatles, jornada en la que una legión de seguidores celebran el legado de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.