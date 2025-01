La Fundación Adecco identifica los sectores líderes en generación de empleo para las personas en riesgo de exclusión social, con las claves para incorporarse a ellos

Durante el año 2025, la Fundación Adecco desarrolla su quinta Maratón del Empleo, cuyo propósito es conectar a las personas que lo tienen más difícil con los sectores más estratégicos del mercado laboral que, pese a su alta capacidad de generación de empleo, afrontan grandes desafíos para la captación de talento adecuado La Fundación Adecco pone en marcha la quinta edición de su Maratón del Empleo diseñada para mejorar la empleabilidad de personas en situación de vulnerabilidad.

En esta edición, el objetivo es conectarlas con sectores estratégicos del mercado laboral que, pese a su alta capacidad de generación de empleo, afrontan grandes desafíos para la captación de talento adecuado.

"Nuestro objetivo es actuar como un puente entre empresas y personas, trabajando conjuntamente para identificar las necesidades reales del mercado laboral, y guiar a las personas de manera efectiva hacia esas oportunidades", expresa Begoña Bravo, directora de Inclusión de la Fundación Adecco.

Para lograrlo, mensualmente se va a compartir un recurso audiovisual con consejos para optimizar la búsqueda de empleo en un sector determinado. Además, se desarrollarán encuentros con empresas de dicho sector para conocer de primera mano los perfiles más demandados, los requisitos y las habilidades más valoradas.

Con esta información, se celebrará un webinar[i] para abordar dicha temática con la ayuda de profesionales de inclusión laboral de la Fundación Adecco y de las propias empresas. En esta línea, se han programado formaciones específicas y asesoramiento personalizado, para ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad a adquirir las habilidades y competencias que les lleven al empleo deseado. Al mismo tiempo, se realizará una labor de sensibilización que estimule a las empresas para que cuenten con las personas en riesgo de exclusión a la hora de cubrir vacantes.

En esta quinta edición de la Maratón del Empleo, la Fundación Adecco ha identificado los sectores que más empleo generan para las personas en riesgo de exclusión social o con mayores dificultades laborales, como aquellas con discapacidad. "Basándonos en las tendencias de contratación de los últimos meses y en aquellos perfiles que más nos demandan las empresas, hemos detectado una docena de sectores en los que reforzar nuestros esfuerzos durante la Maratón del empleo 2025. De esta manera, podemos centrarnos en fomentar las competencias y habilidades que pueden multiplicar las opciones de empleo de nuestras personas beneficiarias en los sectores que lideran el mercado laboral", asegura Begoña Bravo.

La Maratón del Empleo ya ha arrancado con el primer encuentro con 21 empresas del sector IT, y hoy se celebrará el primer webinar dedicado a dicho sector—uno de los que concentra una mayor oferta actualmente—, iniciando así una serie de sesiones mensuales en las que se analizarán las claves para emplearse en cada área de actividad. En los próximos meses se abordarán los siguientes sectores:logística, supermercados, sociosanitario, hostelería y turismo, colectividades (residencias, oficinas, comedores escolares), comunicación, atención al cliente y call center, RRHH, industria y sector farmacéutico y laboratorios.

IT: un sector con grandes oportunidades y mucho futuro

El sector de la tecnología de la información (IT por sus siglas en inglés) está en auge y en los últimos años se posiciona como uno de los que más ofertas de trabajo ofrece en España. Las empresas están adoptando nuevas tecnologías y esto genera una alta demanda de profesionales. Por ello, ha sido el sector elegido para el primer webinar de esta edición de la Maratón del Empleo.

Entre las grandes ventajas que ofrece este sector destacan proyectos innovadores y la oportunidad de desarrollar tanto habilidades técnicas como soft skills, entre otras, la resolución de problemas, la adaptabilidad y el aprendizaje continuo o la orientación a resultados.

En el primer encuentro de la Maratón del Empleo con 21 empresas del sector IT, la Fundación Adecco ha podido identificar cuáles son los perfiles más demandados por las empresas de este ámbito: programador (back end, frontend, full stack), analista de datos y desarrollador de cloud computing. Además, existen oportunidades en ciberseguridad, IA y soporte informático, y otras empresas han destacado el perfil de administrador de redes, (network administrator), especialistas en Big Data o consultores especialistas en software.

En cuanto a las hard skills (competencias técnicas) más demandadas por las empresas, las más repetidas han sido la experiencia, los idiomas y la formación (universitaria o profesional), así como habilidades blandas como la adaptabilidad, la capacidad de aprendizaje o el trabajo en equipo.

Las empresas también han planteado dificultades de atracción del talento, debido a variables como el salario (no siempre se ajusta a las expectativas de las personas), los idiomas (los demandantes de empleo no siempre tienen suficiente nivel de inglés), la presencialidad (muchos profesionales solicitan teletrabajo) o las carencias formativas. Ante estas barreras, las empresas del sector IT están apostando por el desarrollo de bootcamps especializados o formaciones específicas, así como por el fortalecimiento de las políticas de conciliación.

Toda la información sobre la Maratón del empleo de la Fundación Adecco, así como los vídeos y webinars, puede consultarse en maratonempleo.org

[i] El webinar se alojará en la web de la Maratón del Empleo y en el perfil de Instagram de la Fundación Adecco.