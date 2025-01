HoyAIBOE: la nueva aplicación con IA impulsada por Sozpic y AltaMK que revoluciona el acceso al BOE

Ambas empresas del grupo Expert One impulsan un servicio que resume las Disposiciones Generales diarias y las explica en un lenguaje sencillo El grupo Expert One anuncia el lanzamiento de una nueva aplicación (HoyAIBOE) que procesa diariamente el Boletín Oficial del Estado (BOE) y convierte sus Disposiciones Generales en resúmenes claros y accesibles. Esta iniciativa nace del trabajo conjunto de Sozpic y AltaMK, dos de las empresas que forman parte del grupo, con el objetivo de simplificar el acceso a la información legal para la ciudadanía y los profesionales.

La plataforma, disponible en hoyaiboe.com, extrae cada día el contenido relevante del BOE y lo presenta en un lenguaje que no requiere conocimientos técnicos ni jurídicos. Para complementar la experiencia y facilitar la comprensión, un avatar generado por inteligencia artificial produce vídeos explicativos que se difunden en los canales de YouTube y TikTok de la propia iniciativa. De este modo, se hace más ágil la tarea de estar al día sobre las novedades legislativas y administrativas, al tiempo que se fomenta la divulgación en redes sociales.

Además de la consulta diaria, el proyecto ofrece la posibilidad de revisar disposiciones de fechas anteriores, lo que permite a cualquier persona o profesional tener una visión histórica de los cambios legales, con el valor añadido de disponer de resúmenes rápidos y sencillos en todo momento. El servicio es totalmente gratuito.

El lanzamiento de esta herramienta se enmarca en la apuesta global del grupo Expert One por la innovación, la IA y la automatización. En la actualidad, el grupo ya está ofreciendo soluciones de inteligencia artificial y automatización para empresas de diferentes sectores, tanto en áreas de finanzas como de marketing y recursos humanos, entre otras. Con este enfoque, se busca mejorar la competitividad de las organizaciones gracias a tecnologías que facilitan la toma de decisiones, la optimización de procesos y la gestión eficiente de la información.

La experiencia acumulada por Sozpic (ubicada en Murcia) y AltaMK (ubicada en Madrid) en el desarrollo de soluciones digitales y proyectos basados en IA permite al grupo Expert One expandir su presencia en el mercado, no solo con este servicio orientado a la divulgación de contenido legal, sino también con múltiples herramientas que aportan valor al tejido empresarial. La capacidad de analizar grandes volúmenes de datos, automatizar tareas repetitivas y ofrecer servicios tecnológicos de vanguardia se ha convertido en uno de los pilares estratégicos del grupo para diseñar soluciones a medida en diversos sectores.