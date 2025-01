Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú y la Secretaría General de la CAN lanzan iniciativa 'Caminos Andinos'

En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), las autoridades de turismo de Bolivia, Colombia, Ecuador y el Perú y la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) anunciaron el próximo lanzamiento de la plataforma “Caminos Andinos”. Se trata de una iniciativa que busca reforzar el posicionamiento de los países andinos como una región turística, que cuenta con una oferta diversificada y descentralizada, compuesta por rutas, que además de conectar destinos maduros y convencionales, también promueve la visita a destinos poco conocidos, lo cual generará un impacto positivo en las comunidades locales.

Destacó que potenciar el turismo en la región es impulsar la generación de empleo y de divisas, es muy importante, pues la Comunidad Andina, en conjunto, recibe el 1% del turismo global. “Estamos convencidos de que podemos tener una mayor participación en el turismo internacional. Por ello, guiados por el espíritu integrador, trabajamos en una oferta consolidada de nuestros atractivos turísticos que se pueda presentar a la comunidad internacional a través de una plataforma digital”, detalló el Secretario General de la CAN.

El Secretario General de la Comunidad Andina,el Embajador Gonzalo Gutiérrez, remarcó que este proyecto se viene trabajando de manera conjunta entre los países desde el 2022, como una herramienta para recuperar la industria turística de la región andina, que fue afectada por la emergencia sanitaria del COVID-19.

Alberto Lora, director general de Transformación Productiva, Integración Física y Servicios de la Secretaría General de la Comunidad Andina, explicó que “Caminos Andinos” brindará información detallada sobre las rutas a lo largo de los países andinos y ofrecerá recomendaciones útiles sobre clima, transporte, moneda, cultura, gastronomía y costumbres, facilitando así la planificación de viajes.

El turismo, que en 2024 representó un promedio del 2% del PIB en cada país andino, se ha convertido en un sector prioritario para el desarrollo de estos territorios. De esa manera, en el mismo año, el sector generó aproximadamente 3.8 millones de plazas de empleo en la región y recibió a 11.6 millones de visitantes no residentes. De acuerdo con ONU Turismo, el 52% de los empleos en este sector en América Latina son ocupados por mujeres. Además, el 80% de las empresas dedicadas al turismo en la Comunidad Andina son micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), lo que resalta la importancia de fortalecer este sector en beneficio de la economía local.

Los principales países emisores de visitantes a la Comunidad Andina son Estados Unidos, Canadá y México. En Europa destacan España, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido. En el contexto suramericano, Chile, Argentina y Brasil se posicionan como mercados emisores clave.

“Caminos Andinos” permitirá ofrecer a los turistas una experiencia única y auténtica que destaque la riqueza cultural y natural en los destinos de la costa, la sierra y la amazonía que ofrece la región andina en conjunto.

En la presentación participaron representantes de las autoridades de turismo de los países de la Comunidad Andina: Mateo Estrella, Ministro de Turismo de Ecuador; Juan Manrique Camargo, Viceministro de Turismo de Colombia; Bernardo Chura, Director General de Regulación de Servicios y Operaciones Turísticas de Bolivia; y Sol Velásquez, Directora de Promoción del Turismo de PROMPERÚ del Perú.