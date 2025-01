Miki Gázquez regresa a los escenarios con nueva compañía y 16 temas inéditos.

El polifacético artista Miki Gázquez, de origen Andaluz, conocido por su talento como cantante y compositor, vuelve a sorprender a sus seguidores en 2025 con un emocionante regreso a los escenarios de la mano de la compañía internacional ValenDigital. Este esperado retorno marca una nueva etapa en su carrera, consolidando su presencia en la escena musical con el lanzamiento de 16 temas inéditos que verán la luz a lo largo del año en todas las plataformas digitales.

Un artista con una trayectoria diversa Miki Gázquez inició su carrera en la música con un estilo fresco y una voz inconfundible que cautivó al público desde el principio. Sin embargo, su talento no se limitó al escenario, ya que también dejó su huella en el mundo del cine. Una de sus contribuciones más destacadas fue su adaptación al español de la canción "In the Air Tonight" de Phil Collins, incluida con la autorización del músico británico en la banda sonora de la película “Memorias de un asesino internacional”, protagonizada por Kevin James y Andy García.

El tema “Puedo sentirlo”, que formó parte de esta aclamada banda sonora, reafirmó su versatilidad como creador.

Además, su capacidad para innovar lo llevó a colaborar con importantes eventos de ámbito internacional, como la Fashion Week de Vancouver 2018, en Canadá, donde compuso piezas exclusivas que combinaron moda y música en una experiencia inolvidable.

Según detalla en su biografía oficial, Miki Gázquez también ha explorado géneros como el Pop, el Rock y la música electrónica, creando un estilo único que le ha permitido conectar con diferentes generaciones de oyentes.

A lo largo de su trayectoria, ha colaborado con reconocidos productores como Mark Fairfax Harwood, vinculado durante los años setenta al sello Polydor (Filial de Universal) y responsable del sonido de míticas bandas como The Jam. También ha trabajado con artistas como Harry Alfter (Brings) y Paco Ventura (Medina Azahara), consolidándose como un referente de la música contemporánea. Un nuevo capítulo: Valen Digital y más música que nunca.

Con su Regreso este 2025, Miki Gázquez no solo vuelve con más fuerza, sino también con una visión renovada. Su alianza con Valen Digital, una compañía que apuesta por la proyección global de artistas, es una muestra de su ambición por conectar con un público cada vez más amplio.

Los 16 temas que se lanzarán paulatinamente a lo largo del año prometen explorar nuevos sonidos y emociones, mostrando la constante evolución de su arte. Este regreso es también una oportunidad para sus seguidores de redescubrir su pasión por la música y la interpretación en vivo.

Datos de interés: Para mantenerse al día con los lanzamientos de Miki Gázquez y conocer más sobre sus próximos proyectos, se puede visitar su página web oficial: www.mikigazquez.com.

Redes sociales:

Instagram: @mikigazquezmusic

Facebook: Miki Gázquez

Este 2025 promete ser un año lleno de música y emociones para los fans de Miki Gázquez. Su regreso no solo es una celebración de su carrera, sino también un recordatorio de que los grandes artistas siempre tienen nuevas historias que contar.

