Didit, la empresa que combate la IA con IA

Barcelona, 29 de enero de 2025. Una persona sufre un intento de robo de identidad cada dos segundos en el mundo, según cifras de la consultora TransUnion. El aumento de los ataques con deepfakes, suplantaciones y fraudes digitales pone en entredicho la credibilidad de las empresas y usuarios de Internet, una amenaza que no hará más que crecer de la mano de la inteligencia artificial.

Para hacer frente a este escenario, Didit se presenta como la startup que combate IA con IA, impulsada por los gemelos Alberto y Alejandro Rosas. Su propuesta es tan sencilla como rompedora: ofrecer el primer y único plan de verificación de identidad (KYC) gratuito e ilimitado para cualquier empresa, sin importar sector ni tamaño. Con ello, no solo se reducen los costes de verificación de identidad hasta en un 99%, sino que también se fortalece la seguridad en un entorno cada vez más propenso al fraude.

“La inteligencia artificial es un aliada, pero también puede convertirse en una enemiga si cae en malas manos”, asegura Alberto Rosas, experto en IA y CEO de Didit. “Por eso es fundamental dotar tanto a personas como empresas de herramientas que permitan combatir esta creciente amenaza sin que eso suponga renunciar a otras cuestiones igualmente importantes”, argumenta el directivo, quien avanza: “Hacerlo es el compromiso de Didit”.

Un “escudo” en la era de los deepfakes Desde su sede en Barcelona, Didit ha desarrollado un software basado en machine learning capaz de procesar documentación de más de 220 países y territorios, combinando verificación documental con detección de vida, también conocida como liveness detection. Esta tecnología, que puede ser tanto activa como pasiva, impide que vídeos pregrabados, rostros generados por IA o incluso máscaras puedan burlar el sistema, asegurando que quien está al otro lado es realmente quien dice ser. Su tasa de precisión es del 99.9%.

En un momento en que, según estimaciones de la industria (Allied Market Research, MarketsandMarkets, entre otras), el mercado global de soluciones KYC se encuentra en plena expansión y mueve miles de millones de dólares al año, Didit rompe las reglas al liberar su tecnología en un plan gratuito e ilimitado. Esta decisión, apuntan sus fundadores, responde a la urgencia de “humanizar internet”, debido a las inminentes amenazas que suponen los ataques con IA y deepfakes.

“Al humanizar internet nos referimos a construir una capa de identidad para personas reales, donde el fraude no tenga cabida”, argumenta Alberto Rosas. “Nuestra tecnología cuenta con más de 10 modelos de IA destinados a detectar y prevenir el fraude documental, así como otros casos de suplantación como deepfakes”, señala el experto.

Más de 300 empresas ya confían en Didit La propuesta no ha pasado desapercibida: hasta la fecha, más de 300 empresas de todo el mundo, entre ellas fintech, negocios cripto, healthcare, traveltech o plataformas de iGaming, han integrado la tecnología de Didit para blindarse frente a la suplantación de identidad y los deepfakes. Gracias a su alcance global y su apuesta por una verificación completa, Didit se ha posicionado como un auténtico revulsivo en un sector tradicionalmente sujeto a modelos de cobro por transacción.

Impulsada por la buena acogida de su solución, la compañía se prepara para su primera ronda de financiación, con la que prevé reforzar su crecimiento y llevar su tecnología a nuevos mercados. Tal y como apuntan sus fundadores, el objetivo último es que cualquier empresa, sin importar su tamaño, pueda verificar la identidad de sus clientes de forma fiable y sin barreras económicas.

Sobre Didit Didit es una empresa de inteligencia artificial fundada en 2022 por los hermanos gemelos Alberto y Alejandro Rosas. Desde su sede en Barcelona, y con alcance global, ofrece el único plan de KYC gratuito e ilimitado del mercado, basado en tecnologías avanzadas de verificación documental y reconocimiento facial. Además, la startup ofrece otros servicios premium que sí monetizan (AML Screening o soluciones White Label), que les permiten generar ingresos, mantener sus operaciones y continuar ofreciendo el plan de KYC gratuito accesible para todo el mundo.