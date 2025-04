El desconocimiento del RGPD no exime de sanción; los errores se pagan

Hoy en día, una simple queja de un cliente, un email mal enviado o una hoja de Excel con datos personales puede desencadenar una sanción de hasta 30.000 € o más. La legislación sobre protección de datos para empresas, como el RGPD y la LOPDGDD, no perdonan el desconocimiento. Y, sin embargo, miles de empresas siguen sin saber si están cumpliendo la normativa o no.

El problema: se puede estar incumpliendo la ley sin saberlo En España, la mayoría de pymes y autónomos sigue pensando que la protección de datos es solo “papel y firmas”. Pero no. El RGPD obliga a tener procedimientos claros, documentos actualizados y respuestas concretas si alguien solicita ejercer sus derechos o si la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) hace una inspección.

En la mayoría de los casos, las organizaciones no son plenamente conscientes del riesgo legal al que se exponen. Cuestiones como el uso de bases de datos sin consentimiento actualizado, la ausencia de protocolos internos o la falta de formación del personal pueden situarlas, sin saberlo, en una situación de incumplimiento que conlleva multas importantes y consecuencias reputacionales.

Un test gratuito para saber si el negocio está en riesgo Para ayudar a las empresas a salir de esa zona de incertidumbre, Pdatos ha desarrollado un test gratuito de autoevaluación RGPD que permite conocer, de forma rápida, sencilla y sin complicaciones, si una organización cumple correctamente con la normativa vigente en protección de datos. En apenas dos minutos, cualquier empresa puede acceder a un diagnóstico claro y personalizado que identifica los principales puntos de riesgo y ofrece recomendaciones prácticas para corregirlos.

Una gran parte de las pymes y negocios opera sin ser plenamente consciente del riesgo legal que implica un cumplimiento parcial o erróneo de la normativa. La falta de tiempo, recursos específicos y conocimientos jurídicos provoca que muchas organizaciones perciban el RGPD como un simple trámite burocrático, cuando en realidad exige una aplicación práctica y documentada para evitar sanciones.

Este test analiza aspectos esenciales como la existencia de cláusulas legales en comunicaciones, la familiaridad con el análisis de riesgos, la implementación de protocolos de respuesta ante el ejercicio de derechos o el tipo de datos personales tratados. El resultado ofrece una visión detallada y sin tecnicismos del nivel de adecuación a la ley, acompañada de un informe explicativo accesible, sin coste y sin obligación de contratar ningún servicio adicional.

Un servicio diseñado para prevenir sanciones y simplificar el cumplimiento La herramienta gratuita forma parte de un ecosistema de servicios que permiten a empresas de todos los tamaños cumplir con la normativa vigente sin barreras técnicas ni económicas. Además del test, Pdatos ofrece soluciones integrales adaptadas al tamaño y necesidades de cada entidad, con documentación legal personalizada, asesoramiento jurídico continuo, área privada con acceso a toda la documentación actualizada y gestión directa de incidentes o auditorías.

Con más de 15 años de trayectoria y más de 4.500 clientes, Pdatos ha logrado que ninguna de las empresas asesoradas haya sido sancionada por la Agencia Española de Protección de Datos. Esta experiencia se traduce en acompañamiento legal constante, claridad en cada paso y soluciones reales para evitar riesgos innecesarios en el ámbito de la protección de datos para empresas, especialmente en un entorno normativo cada vez más exigente.